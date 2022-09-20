5 loại thực phẩm giảm hỗ trợ lọc sạch phổi

Tập thể dục, không hút thuốc và tránh môi trường ô nhiễm là cách phổ biến nhất để đảm bảo phổi được khỏe mạnh ở mỗi người. Tuy nhiên, một chế độ ăn đúng cách cũng đóng một vai trò lớn trong việc chăm sóc sức khỏe cho lá phổi của bạn. Đây là lý do tại sao việc kết hợp những thực phẩm dưới đây vào chế độ ăn lại quan trọng để giữ sạch phổi và làm mới cuộc sống của bạn. Dưới đây là những thực phẩm tốt nhất để làm sạch phổi của bạn:

Bệnh về phổi là một trong những căn bệnh phổ biến nhất trên thế giới. Các bệnh về đường hô hấp biểu hiện ở mức độ nhẹ đến mức độ nặng như bệnh như hen suyễn, viêm phổi, ung thư phổi, viêm phế quản, xơ nang và những bệnh khác có thể đe dọa đến tính mạng.

Thực phẩm chứa lượng vitamin C cao giúp phổi của bạn đưa oxi đến toàn bộ cơ thể một cách hiêu quả. Những thực phẩm chứa nhiều vitamin C và là lựa chọn phổ biến cho phổi là: kiwi, ớt chuông xanh và đỏ, các loại có tép như cam, chanh, bưởi, nước ép rau củ và cà chua, dâu, bông cải xanh, dứa, xoài và dưa hấu.

2. Quả họ dâu

Đây là một trong những loại hoa quả giàu chất chống oxi hóa, có chứa polyphenol anthocyanin,beta-carotene, lutein và zeaxanthin. Những chất chống oxi hóa này bảo vệ phổi khỏi ung thư,dịch bệnh và nhiễm trùng. Các loại nước từ loại quả này có thể giúpgiảm các nguycơ mắc bệnh ung thư.

3. Cần tây

Cần tây là một nguồn giàu natri hữu cơ giúp loại bỏ carbon dioxide từ cơ thể tốt hơn Ảnh minh họa: Internet

Giữ cân bằng các chất hóa học và điện giải như natri và magiê được cho là một trong những yếu tố quan trọng giải độc cơ thể. Cần tây là một nguồn giàu natri hữu cơ giúp loại bỏ carbon dioxide từ cơ thể tốt hơn. Do đó, cần tây có lợi cho người bị hen suyễn. Vì vậy, nên thêm nước ép cần tây tươi vào chế độ dinh dưỡng, vì nước ép cần tây chứa hàm lượng cao vitamin C giúp giảm viêm ở phổi.

4. Trà xanh

Những người hút thuốc lá thường dễ mắc chứng bệnh về phổi. Một số hợp chất trong thuốc lá gây dày nội mạc động mạch khiến sự tiết axit dạ dày giảm, lượng đường huyết tăng. Khi đó, chất catechin trong trà lại có tác dụng ngăn chặn sự lắng đọng cholesterol trong máu, tăng nhu động dạ dày. Có thể nói, trà xanh là thực phẩm tốt cho phổi mà người hút thuốc lá thường xuyên nên uống để giảm tác động của thuốc lá đến phổi. Ngoài ra, trà xanh còn là món đồ uống giải độc, lợi tiểu rất tốt cho cơ thể.

5. Củ cải trắng



Củ cải trắng có tính mát, được gọi là “nhân sâm mùa đông” rất tốt cho sức khỏe của bạn. Ngoài ra, mọi người đều cho rằng ăn củ cải trắng vào mùa đông có thể giúp cơ thể con người dưỡng ẩm phổi, tiêu đàm, giải độc, chống cảm lạnh tăng cường sức đề kháng của con người.



Bên cạnh đó, của cải trắng còn tốt cho phổi của bạn, hút sạch chất độc. Ngoài ra, nếu có các triệu chứng như nóng trong phổi và dạ dày, ho có đờm, khó tiêu, táo bón,… bạn cũng có thể ăn thêm củ cải trắng xào hoặc củ cải trắng hầm. Bạn cũng có thể cắt củ cải trắng thành từng miếng nhỏ, thêm đường phèn và đun lấy nước để uống, giúp tiêu đờm, trị ho tốt.