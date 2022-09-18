Mì tôm sống - món ăn yêu thích của nhiều người nhưng lại mang nhiều tiềm ẩn cho sức khỏe

Khi ban thường xuyên sử dụng một món ăn được chiên dầu ở nhiệt độ cao có thể khiến bạn bị đầy hơi khó tiêu. Nhất là trong thành phần dinh dưỡng của mì tôm còn chứa nhiều chất phụ gia và hương liệu. Những chất này không chỉ khiến vị giác giảm sút mà còn tạo áp lực cho dạ dày và toàn hệ tiêu hoá. Chính vì vậy, bạn không nên ăn nhiều mì tôm sống hoặc chín đều gây đau dạ dày, rối loạn chức năng tiêu hoá ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe .

Trong mì tôm có hàm ượng muối rất lớn, nên ăn nhiều món này đã vô hình chung khiến tim, thận bị quá tải. Bạn ăn nhiều mì tôm có nguy cơ bị sỏi thận. Chất phosphate có trong mì tôm giúp người dùng tăng cảm giác ngon miệng nhưng lại là chất gây loãng xương, yếu răng.

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Dễ mắc béo phì

Mì tôm chứa 15-20% chất béo shotrerining ở dạng axit béo nên rất khó tiêu hóa. Ngoài ra, mì tôm còn có chất béo dạng trans fat. Những người ăn mì tôm thường xuyên có nguy cơ mắc các bệnh về chuyển hóa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và đột quỵ. Mì tôm liên quan đến việc làm giảm lượng vitamin D, chứng béo phì, lối sống ít vận động và uống nhiều đồ uống có đường.

Tăng nguy cơ ung thư

Đây là một trong những tác hại của việc ăn mì tôm sống đáng sợ nhất. Lý do là bởi trong quá trình sản xuất mì ăn liền, để tăng hương vị và kéo dài thời hạn bảo quản, người ta thường cho thêm nhiều chất phụ gia (trong đó có phosphate), chất bảo quản, chất chống oxy hoá,... Do đó khi trữ quá lâu, ảnh hưởng từ môi trường nên các chất này dần dần bị biến chất. Khi ăn mì tôm, chúng tích tụ lâu trong cơ thể và để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là có thể dẫn tới ung thư. Chưa kể đến việc quá trình sấy khô hoặc chiên mì trong dầu còn dễ sinh ra một số độc tố như acrylamide gây ung thư.

Nóng trong người

Đa phần các sản phẩm mì ăn liền thường có độ dai và giòn do được chiên trong dầu ăn ở nhiệt độ cao. Do đó, khi ăn mì xong bạn thường có cảm giác háo nước, khô miệng. Ăn mì tôm thường xuyên dễ khiến bạn nóng trong người, nổi mụn, nhiệt miệng.