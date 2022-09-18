Mì tôm sống - món ăn yêu thích của nhiều người nhưng lại mang nhiều tiềm ẩn cho sức khỏe

Sức khỏe 18/09/2022 05:48

Nhiều người có thói quen ăn luôn mì tôm sống, ngại nấu chín. Việc đó cũng gián tiếp dẫn đến nhiều căn bệnh có hại cho sức khỏe.

Đau dạ dày khó tiêu

Khi ban thường xuyên sử dụng một món ăn được chiên dầu ở nhiệt độ cao có thể khiến bạn bị đầy hơi khó tiêu.  Nhất là trong thành phần dinh dưỡng của mì tôm còn chứa nhiều chất phụ gia và hương liệu. Những chất này không chỉ khiến vị giác giảm sút mà còn tạo áp lực cho dạ dày và toàn hệ tiêu hoá. Chính vì vậy, bạn không nên ăn nhiều mì tôm sống hoặc chín đều gây đau dạ dày, rối loạn chức năng tiêu hoá ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Tăng nguy cơ sỏi thận

Trong mì tôm có hàm ượng muối rất lớn, nên ăn nhiều món này đã vô hình chung khiến tim, thận bị quá tải. Bạn ăn nhiều mì tôm có nguy cơ bị sỏi thận. Chất phosphate có trong mì tôm giúp người dùng tăng cảm giác ngon miệng nhưng lại là chất gây loãng xương, yếu răng.

Mì tôm sống - món ăn yêu thích của nhiều người nhưng lại mang nhiều tiềm ẩn cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dễ mắc béo phì

Mì tôm chứa 15-20% chất béo shotrerining ở dạng axit béo nên rất khó tiêu hóa. Ngoài ra, mì tôm còn có chất béo dạng trans fat. Những người ăn mì tôm thường xuyên có nguy cơ mắc các bệnh về chuyển hóa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và đột quỵ. Mì tôm liên quan đến việc làm giảm lượng vitamin D, chứng béo phì, lối sống ít vận động và uống nhiều đồ uống có đường.

Tăng nguy cơ ung thư

Đây là một trong những tác hại của việc ăn mì tôm sống đáng sợ nhất. Lý do là bởi trong quá trình sản xuất mì ăn liền, để tăng hương vị và kéo dài thời hạn bảo quản, người ta thường cho thêm nhiều chất phụ gia (trong đó có phosphate), chất bảo quản, chất chống oxy hoá,... Do đó khi trữ quá lâu, ảnh hưởng từ môi trường nên các chất này dần dần bị biến chất. Khi ăn mì tôm, chúng tích tụ lâu trong cơ thể và để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là có thể dẫn tới ung thư. Chưa kể đến việc quá trình sấy khô hoặc chiên mì trong dầu còn dễ sinh ra một số độc tố như acrylamide gây ung thư.

Nóng trong người

Đa phần các sản phẩm mì ăn liền thường có độ dai và giòn do được chiên trong dầu ăn ở nhiệt độ cao. Do đó, khi ăn mì xong bạn thường có cảm giác háo nước, khô miệng. Ăn mì tôm thường xuyên dễ khiến bạn nóng trong người, nổi mụn, nhiệt miệng.

Mì tôm sống - món ăn yêu thích của nhiều người nhưng lại mang nhiều tiềm ẩn cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
Chữa rạn da ở spa, cô gái trẻ đau đớn vì vết đốt điện bị nhiễm trùng nặng, chỉ có thể nằm một chỗ

Chữa rạn da ở spa, cô gái trẻ đau đớn vì vết đốt điện bị nhiễm trùng nặng, chỉ có thể nằm một chỗ

Sau khi đến spa trị rạn, vết đốt điện ở chân chảy máu, mủ, gây đau nhức nặng nề, cô gái không thể đi đứng. Tuy nhiên, cơ sở này cho rằng đây là chuyện bình thường.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe mì tôm sống ăn mì tôm sống

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm