Nên đưa những bộ phận này của gà vào danh sách đen bởi những tác hại mà nó mang lại cho sức khỏe.

Phao câu

Phao câu là bộ phận nhiều người thích ăn trong gà bởi nó mềm, béo ngậy, thơm mùi mỡ gà rất đặc trưng. Nhiều người cho rằng ăn phao câu sẽ giảm nhức đầu, điều hòa kinh nguyệt, đẹp da, đẹp tóc.

Trên thực tế, phao câu chứa túi xoang và các tế bào lâm ba, chất dịch độc hại tồn đọng ở đây lâu dần, nó trở thành cái "nhà kho lớn" chứa các loại virus, vi khuẩn là mầm gây bệnh. Ăn phao câu vô tác dụng chứ không như nhiều người đồn thổi.

Ảnh minh họa: Internet

Nội tạng gà

Nội tạng gà, nhất là mề gà được nhiều người ưa thích.

Tuy nhiên, các bộ phận thuộc hệ hô hấp của gà là nơi chứa đựng rất nhiều các chất độc và các vi khuẩn gây bệnh khác nhau, phổi gà rất dễ có các ký sinh trùng sinh sống như giun sán, vi khuẩn kháng nhiệt, ưa nhiệt,... nấu chín cũng không thể loại bỏ được chúng. Do đó, cần tuyệt đối không ăn phổi gà. Những bộ phận khác của nội tạng nếu ăn phải làm sạch và chế biến kĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Cổ gà

Mặc dù thịt gà rất ngon, nhưng bác sĩ Doãn Lợi, Giám đốc Bệnh viện khu mới Ngô Trung, tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc cho biết, không phải tất cả các bộ phận trên con gà đều có thể ăn. Có những bộ phận nhìn rất nhiều thịt, nhưng khi ăn sẽ có tác động xấu đến cơ thể, ví dụ như "cổ gà". Có rất nhiều người thích ăn cổ gà, cho rằng cổ gà có nhiều thịt nạc, cảm giác ăn rất ngon. Tuy nhiên, ăn cổ gà không tốt như bạn nghĩ.

Mỗi người đều biết, ở cổ con người chúng ta có một lượng lớn hệ bạch huyết, và bạch huyết là phần quan trọng nhất của hệ miễn dịch. Trên cổ gà cũng có các hạch bạch huyết, ăn hạch bạch huyết sẽ có những rủi ro nhất định cho sức khỏe, ở khu vực này đều sẽ lưu lại các loại vi khuẩn, virus, và tập trung nhiều độc tố do đó nếu ăn cổ gà chính là bạn đang nạp chất độc vào người.

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