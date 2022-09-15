Sức khỏe gia đình bị ảnh hưởng chỉ vì những bát đĩa bắt mắt, đừng ham rẻ mà rước họa vào nhà!

Chị em cần hết sức cẩn thận với một loạt những loại bát đĩa đầy đủ màu sắc, bắt mắt vì chúng tiềm ẩn những nguy cơ gây hại sức khỏe.

Bát giả sứ

Bát giả sứ có ưu điểm là đẹp mắt, giá rẻ nhưng chúng thường được làm từ nhựa melamine. Chất này không thích hợp để đựng đồ ăn nóng vì có thể giải phóng ra formaldehyde - một chất có khả năng kích thích sự hình thành của các khối u ác tính.

Ảnh minh họa: Internet

Bát sứ có màu men quá sặc sỡ

Khi lựa chọn bát đĩa làm bằng gốm sứ, người tiêu dùng không nên ham các sản phẩm có màu sắc quá bắt mắt, hoa văn cầu kỳ bởi chúng thường sử dụng nhiều chì để tăng độ bám dính, độ sắc nét, màu mè của hoa văn.

Nhiễm độc chì sẽ gây sụt cân, buồn nôn, đau bụng, tăng nguy cơ cao huyết áp,… về lâu về dài sẽ gây ra các bệnh về thận và não. Đáng lo ngại nhất là chì làm ảnh hưởng xấu tới trí tuệ trẻ em, nồng độ chì trong máu càng tăng thì chỉ số IQ của trẻ càng giảm. Chì trong máu tăng thêm từ 1-4mcg/dL thì chỉ số IQ giảm 2,3 - 5,2 điểm (trung bình giảm 3,7 điểm). Ngày càng có nhiều nghiên cứu thuyết phục cho thấy ngay cả với chì trong máu <10mcg/dL, vẫn có mối liên quan tỷ lệ nghịch giữa chì máu và chỉ số IQ.

Ảnh minh họa: Internet

Thân bát gồ ghề, họa tiết phức tạp

Loại bát này không chỉ khó sử dụng mà còn gây phiền phức trong khâu vệ sinh do kết cấu phức tạp của bát, khiến vi khuẩn dễ tích tụ, cặn thực phẩm không dễ được làm sạch. Loại bát này không chỉ gây mất vệ sinh mà còn có thể khiến cơ thể dễ nhiễm khuẩn, đặc biệt là các căn bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suc-khoe-gia-dinh-bi-anh-huong-chi-vi-nhung-bat-dia-bat-mat-dung-ham-re-ma-ruoc-hoa-vao-nha-502723.html