Có thể bạn chưa biết lợi ích quý giá của quả me đối với sức khỏe

Sức khỏe 16/09/2022 05:18

Chắc chắn bạn sẽ không tin rằng quả me lại có nhiều công dụng cho sức khỏe đến thế.

Chống lão hóa

Góp phần chăm sóc da, giúp giảm thiểu tác hại của ánh nắng mặt trời và cũng có thể được sử dụng làm chất tẩy tế bào chết. Quả me có chứa Alpha hydroxyl, giúp ngăn ngừa đốm đen và mụn trứng cá.

Giảm cân

Quả me có chứa a xít hydroxycitric, có thể ức chế một loại enzyme có vai trò lưu trữ chất béo trong cơ thể, từ đó giúp giảm cân. Nó cũng giúp ức chế sự thèm ăn vì nó làm tăng chất dẫn truyền thần kinh serotonin.

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Ảnh minh họa: Internet

Chống viêm da, nhiễm trùng

Theo Boldsky, me được sử dụng như chất khử trùng giúp chữa lành vết thương và ngăn ngừa nhiễm trùng lây lan trong cơ thể.

Nước súc miệng chế xuất từ trái me giúp ngừa đau rát cuống họng. Đắp thịt me lên vết thương bị viêm tấy sẽ có kết quả tốt. Nước sắc từ trái me còn giúp khử trùng đường ruột.

Điều trị táo bón

Me cũng là một trong những loại trái cây chứa nhiều chất xơ có tác dụng điều hòa nhu động ruột, nhuận tràng tự nhiên mà không gây tác dụng phụ. Do đó, bổ sung me vào thực đơn hàng ngày có thể ngăn ngừa táo bón rất hiệu quả.

Có thể bạn chưa biết lợi ích quý giá của quả me đối với sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ trái tim

Việc tiêu thụ me giúp giảm các vấn đề liên quan đến tim. Me giải phóng các động mạch khỏi cholesterol, nhờ vào hàm lượng chất xơ cao. Kali trong quả me cũng hoạt động như một thuốc giãn mạch, kiểm soát huyết áp bằng cách giảm căng thẳng cho các động mạch và các mạch máu khác.

Quả me, chứa đầy vitamin C, giúp chống lại các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa các triệu chứng liên quan đến các bệnh tim mạn tính.

Kiểm soát huyết áp, ngừa béo phì

Trái me chứa kali cao gấp hai lần lượng kali trong trái chuối. Do đó, nó có tác dụng kiểm soát huyết áp rất tốt. Me giúp ổn định huyết áp bằng cách kiểm soát các tác động của natri trong cơ thể, tránh để tình trạng lượng natri tăng cao làm cho huyết áp tăng.

Thành phần của quả me có chứa riboflavin, giúp chuyển hóa carbohydrate trong cơ thể thành năng lượng. Vì thế, khi ăn me, các bạn vẫn có thêm năng lượng cho các hoạt động của mình. Đặc biệt, chất niacin có trong me còn giúp giảm cholesterol xấu và tăng cường cholesterol tốt trong cơ thể, giúp tránh được bệnh béo phì và các bệnh liên quan đến huyết áp.

Có thể bạn chưa biết lợi ích quý giá của quả me đối với sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho mắt

Quả me chứa nhiều vitamin A, cần thiết cho thị lực và giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa võng mạc. Me cũng chứa mucin, là chất nhầy bảo vệ và nuôi dưỡng giác mạc.

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