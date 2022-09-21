Bổ sung Vitamin E mỗi ngày với 4 loại thực phẩm này. Có ngay làn da mãi mãi tuổi 18

Sức khỏe 21/09/2022 07:50

Bổ sung Vitamin E từ các loại thực phẩm này mỗi ngày giúp đẩy lùi bệnh tật và làn da căng tràn.

1. Vitamin E là gì và chức năng đối với cơ thể

Vitamin E không chỉ được hiểu là một hợp chất hữu cơ mà còn được gọi để chỉ một cấu trúc phân tử có tính hoạt động trong dinh dưỡng. Đóng vai trò thiết yếu trong các tế bào, hoạt chất này có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ màng tế bào, chống lại các tác hại của các gốc tự do. 

Bổ sung Vitamin E mỗi ngày với 4 loại thực phẩm này. Có ngay làn da mãi mãi tuổi 18 - Ảnh 1

Vitamin E đóng vai trò thiết yếu trong các tế bào, hoạt chất này có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ màng tế bào, chống lại các tác hại của các gốc tự do.

Ảnh minh họa: Internet

 Những tác dụng của vitamin E đối với cơ thể:

  • Hỗ trợ trong việc điều trị các bệnh lý của gan và da.

  • Tăng nồng độ cholesterol trong máu.

  • Cung cấp lượng vi chất dinh dưỡng để thai nhi được phát triển khỏe mạnh, giảm tỷ lệ sinh non cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai.

  • Ngăn tình trạng chuột rút, đau bụng dưới. 

  • Phòng tránh các bệnh về mắt cho trẻ em và thanh thiếu niên như cận thị, loạn thị, giúp làm sáng mắt và tránh bị mỏi mắt. 

  • Khi kết hợp với vitamin C, carotenoids, đồng, kẽm có thể ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng ở người già.

  • Hỗ trợ tái tạo các tổ chức mô, da của cơ thể, ngăn ngừa các yếu tố gây lão hóa da, có khả năng loại bỏ các vết thâm, làm mờ sẹo nên thực phẩm bổ sung vitamin E được chị em phụ nữ sử dụng phổ biến để bảo vệ da.

  • Giảm tình trạng khô và chẻ ngọn ở tóc, giúp nuôi dưỡng tóc.

2. Vitamin E có trong thực phẩm nào? 

  • Hạt và dầu hạt hướng dương
Bổ sung Vitamin E mỗi ngày với 4 loại thực phẩm này. Có ngay làn da mãi mãi tuổi 18 - Ảnh 2

thành phần dầu hướng dương có chứa nhiều omega3 và omega6 giúp làm giảm lượng cholesterol trong máu, lượng vitamin E dồi dào có khả năng chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer

Ảnh minh họa: Internet

Khi nói đến những thực phẩm giàu vitamin E không thể không nói đến hạt và dầu hạt hướng dương. Hạt hướng dương được biết đến là loại hạt thơm, béo hay được sử dụng như món ăn vặt trong gia đình. Trong hạt hướng dương có chứa rất nhiều vitamin E và folate rất thân thiện với sức khỏe tim mạch. Tuy vậy, thành phần calo từ loại hạt này là khá lớn, 100g tương đương với 584 Kcal, nếu tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra tình trạng tăng cân.

Dầu hướng dương được ép ra từ hạt của cây hướng dương, đa phần thường sử dụng công nghệ ép lạnh để đảm bảo không thay đổi các dưỡng chất và vitamin bên trong. Thông thường, thành phần dầu hướng dương có chứa nhiều omega3 và omega6 giúp làm giảm lượng cholesterol trong máu, lượng vitamin E dồi dào có khả năng chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer. Tuy vậy,nếu tiêu thụ quá nhiều dầu hướng dương có thể dẫn đến việc tăng viêm trong cơ thể.

Trong 100g hạt hướng dương chứa đến 35.2mg (234% DV) vitamin E và 100g dầu hướng dương có chứa đến 68.5mg (456% DV) loại vitamin tan trong chất béo này.

  • Quả bơ là một thực phẩm chứa vitamin E dồi dào
Bổ sung Vitamin E mỗi ngày với 4 loại thực phẩm này. Có ngay làn da mãi mãi tuổi 18 - Ảnh 3

Quả bơ là một trong những trái cây cung cấp nhiều các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Không chỉ giúp tăng cường chức năng tim mạch, hệ miễn dịch, còn bồi bổ, cải thiện thị lực mắt, bảo vệ xương khớp,…

 

Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ là một trong những trái cây cung cấp nhiều các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Không chỉ giúp tăng cường chức năng tim mạch, hệ miễn dịch, còn bồi bổ, cải thiện thị lực mắt, bảo vệ xương khớp,…

Quả bơ là thực phẩm giàu vitamin E. Trong 100g thịt quả bơ chứa 2.1mg (14% DV). Ngoài ra, loại quả này còn rất giàu acid béo không bão hoà. Sử dụng bơ trong bữa ăn hằng ngày: salad, sinh tố,…. giúp cơ thể nâng đỡ miễn dịch, giảm viêm. Bên cạnh đó còn phòng ngừa một số bệnh mạn tính như đái tháo đường, bệnh tim mạch, viêm khớp,…

  • Ớt chuông đỏ
Bổ sung Vitamin E mỗi ngày với 4 loại thực phẩm này. Có ngay làn da mãi mãi tuổi 18 - Ảnh 4

Không chỉ kích thích vị giác, ớt chuông còn là thực phẩm giúp cơ thể ngăn ngừa một số bệnh ung thư vô cùng hiệu quả, phòng tránh bệnh tiểu đường, cải thiện miễn dịch và tuần hoàn máu não.

Ảnh minh họa: Internet

Không phải là thực phẩm nào xa lạ, ớt đỏ (sống) là một trong những thực phẩm cung cấp vitamin E, A và C nhiều nhất cho cơ thể. Trong 100g ớt chuông đỏ 1.58mg vitamin E (11% DV)

Từ lâu ớt được xem là một gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày bởi sự cay nồng mà chúng mang lại có thể kích thích vị giác, giúp bữa ăn trở nên ngon miệng hơn. Không chỉ kích thích vị giác, ớt còn là thực phẩm giúp cơ thể ngăn ngừa một số bệnh ung thư vô cùng hiệu quả, phòng tránh bệnh tiểu đường, cải thiện miễn dịch và tuần hoàn máu não. Ngoài ra, khi sử dụng ớt với một hàm lượng vừa phải sẽ giúp bạn bảo vệ bao tử, và các bệnh lý về dạ dày.

  •  Bông cải xanh
Bổ sung Vitamin E mỗi ngày với 4 loại thực phẩm này. Có ngay làn da mãi mãi tuổi 18 - Ảnh 5

Ngoài là một trong những thực phẩm chứa nhiều vitamin E, bông cải xanh còn là một trong những thực phẩm siêu có lợi đối với sức khỏe của con người.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 100g bông cải xanh chứa khoảng 1.5mg vitamin E (10% DV), khoảng 1.1mg (8% DV) trong nửa chén. Ngoài là một trong những thực phẩm chứa nhiều vitamin E, bông cải xanh còn là một trong những thực phẩm siêu có lợi đối với sức khỏe của con người. Trong bông cải xanh chứa hàm lượng sắt, protein, canxi, vitamin A và vitamin C rất tốt cho cơ thể.

Các tác dụng đối với sức khỏe của bông cải xanh phải kể đến chính là giúp giảm nguy cơ ung thư, chống thiếu máu, ngăn ngừa nhiễm trùng hiệu quả.

 

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Có thể bạn đã nghe đến câu "Một quả táo mỗi ngày giúp bạn tránh xa bác sĩ". Tuy nhiên, còn nhiều loại quả hơn thế giúp bạn đạt được điều đó.

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