Bổ sung Vitamin sai cách có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng, cần chú ý

Sức khỏe 19/09/2022 17:17

Việc bổ sung vitamin cho cơ thể là cần thiết nhưng nếu cơ thể thấp thụ vitamin sai cách sẽ ngay ra nhiều mối đe doạ đến tính mạng.

Tác hại của bổ sung thừa đối với một số loại vitamin

Vitamin được chia làm 2 nhóm: nhóm vitamin tan trong nước và nhóm vitamin tan trong dầu:

- Các vitamin tan trong nước là các vitamin nhóm B, vitamin C, PP, H… nếu lượng bổ sung nhiều  hơn nhu cầu ít thì cơ thể sẽ đào thải qua hệ bài tiết hoặc tiêu hoá song nếu bổ sung quá cao so với nhu cầu thì cơ thể có thể bị ngộ độc do không đào thải kịp.

- Đối với các loại vitamin tan trong dầu như vitamin A, D, E, K khi dư thừa sẽ được tích lũy trong cơ thể, không thể đào thải gây ra những hệ lụy cho sức khỏe người sử dụng.

1. Vitamin A gây ngộ độc cấp tính

Bổ sung Vitamin sai cách có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng, cần chú ý - Ảnh 1

Uống thường xuyên liều lớn vitamin A (lớn hơn 7.500mcg) có thể gây ngộ độc cấp tính và mãn tính, tổn thương gan.

 

Ảnh minh họa: Internet

 

Vitamin A có vai trò vô cùng quan trọng đối với cơ thể con người và chủ yếu được thu nhận qua đường ăn uống. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ một lượng lớn vitamin A trong thời gian dài sẽ gây khó chịu về thể chất, thậm chí tử vong. Uống thường xuyên liều lớn vitamin A (lớn hơn 7.500mcg) có thể gây ngộ độc cấp tính và mãn tính, tổn thương gan.

 

Nếu bổ sung quá nhiều vitamin A trong thời gian ngắn, bạn dễ bị ngộ độc vitamin A cấp tính, có thể gây buồn ngủ, chóng mặt, nôn mửa, đau đầu và tiêu chảy. Còn ngộ độc mãn tính là do sử dụng quá liều vitamin A trong thời gian dài với các biểu hiện như sưng tấy xương khớp, đau nhức, mệt mỏi, đau bụng, ngứa da, chân tay yếu và giảm lượng kinh nguyệt ở phụ nữ.

 

2. Vitamin C giúp ngăn ngừa cảm lạnh ?

 

Bổ sung Vitamin sai cách có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng, cần chú ý - Ảnh 2

Cần cân nhắc những rủi ro sức khỏe liên quan đến việc dùng liều lượng lớn vitamin C. Liều lượng lớn có thể gây buồn nôn, đau quặn bụng, đau đầu, mệt mỏi, sỏi thận và tiêu chảy

Ảnh minh họa: Internet

 

Nhiều người nghĩ rằng vitamin C giúp ngăn ngừa cảm lạnh thông thường. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu trên toàn thế giới, nhưng vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn để chứng minh điều này. 

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng dùng liều lượng lớn vitamin C (hơn 1.000 mg mỗi ngày) liên tục hoặc khi bạn mới bắt đầu xuất hiện các triệu chứng cảm lạnh, có thể làm dịu một số triệu chứng và rút ngắn thời gian bị bệnh - trung bình, khoảng nửa ngày. Nhưng vitamin C không ngăn ngừa được cảm lạnh.

Cũng cần cân nhắc những rủi ro sức khỏe liên quan đến việc dùng liều lượng lớn vitamin C. Liều lượng lớn có thể gây buồn nôn, đau quặn bụng, đau đầu, mệt mỏi, sỏi thận và tiêu chảy. Nó cũng có thể cản trở khả năng cơ thể xử lý (chuyển hóa) các chất dinh dưỡng khác, chẳng hạn, có thể dẫn đến nồng độ sắt tăng lên một cách nguy hiểm.

Lượng vitamin C dư thừa trong cơ thể cũng có thể gây trở ngại cho các xét nghiệm y tế, như xét nghiệm tiểu đường, cho kết quả sai.

Người lớn cần khoảng 45 mg vitamin C mỗi ngày và bất kỳ lượng dư thừa nào cũng được đào thải ra ngoài.

3. Biến chứng nguy hiểm khi uống vitamin E quá liều

Bổ sung Vitamin sai cách có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng, cần chú ý - Ảnh 3

Việc bổ sung vitamin E liều cao liên tục trong thời gian dài sẽ phá vỡ các chất chống oxy hóa, các tế bào bị tổn thương nghiêm trọng, gia tăng nguy cơ ung thư phổi

Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, những tác dụng phụ khi uống vitamin E như nói trên sẽ biến mất khi ngừng uống. Tuy nhiên, có những trường hợp vitamin E gây ra biến chứng nguy hiểm do người dùng uống quá liều trong thời gian dài. 

Cụ thể, việc bổ sung vitamin E liều cao liên tục trong thời gian dài sẽ phá vỡ các chất chống oxy hóa, các tế bào bị tổn thương nghiêm trọng, gia tăng nguy cơ ung thư phổi,… Đó là lý do các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ không nên uống vitamin E trong thời gian dài nếu chỉ với mục đích làm đẹp, không phải là hỗ trợ điều trị bệnh hay thiếu hụt dưỡng chất.

Ngoài ra, việc kết hợp vitamin E với một số loại thuốc khác sẽ gây hậu quả không mong muốn. Chẳng hạn, uống vitamin E chung với aspirin có thể cản trở sự kết tập tiểu cầu. Hay uống vitamin E với các loại thuốc hỗ trợ nội tiết tố (estrogen) sẽ hình thành huyết khối. 

Do đó, để tránh tác dụng phụ khi uống vitamin E, chị em phụ nữ nên tuân thủ theo liều lượng khuyến nghị hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, vì vitamin E tan trong chất béo nên để cơ thể hấp thụ tốt nhất, nên uống vitamin E kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý. 

 

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Từ khóa:   bổ sung vitamin Sử dụng Vitamin sai cách Sức khoẻ

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