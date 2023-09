- Các vitamin tan trong nước là các vitamin nhóm B, vitamin C, PP, H… nếu lượng bổ sung nhiều hơn nhu cầu ít thì cơ thể sẽ đào thải qua hệ bài tiết hoặc tiêu hoá song nếu bổ sung quá cao so với nhu cầu thì cơ thể có thể bị ngộ độc do không đào thải kịp.

- Đối với các loại vitamin tan trong dầu như vitamin A, D, E, K khi dư thừa sẽ được tích lũy trong cơ thể, không thể đào thải gây ra những hệ lụy cho sức khỏe người sử dụng.