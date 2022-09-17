Những loại rau trứ danh là chiến thần diệt trừ mỡ bụng, giảm cân bứt tốc mà chị em nhất định đừng bỏ qua

Sức khỏe 17/09/2022 19:35

Rau tươi cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu giúp duy trì sức khỏe tốt. Nhưng khi đang trong hành trình giảm cân, bạn thường băn khoăn không biết nên ăn gì và tránh ăn gì. Đếm lượng calo và chất béo của mình, nhấm nháp rau và trái cây tươi là điều bạn thường không mấy bận tâm. Nhưng hãy chú ý hơn tới những loại rau bổ dưỡng này vì chúng thực sự là đồng mình tuyệt vời cho hành trình giảm cân của bạn.

Những loại rau trứ danh là chiến thần diệt trừ mỡ bụng, giảm cân bứt tốc mà chị em nhất định đừng bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau lá xanh

Những loại rau trứ danh là chiến thần diệt trừ mỡ bụng, giảm cân bứt tốc mà chị em nhất định đừng bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bao gồm các loại rau lá xanh trong chế độ ăn uống của bạn sẽ rất tốt. Làm một món salad lành mạnh hoặc ăn chúng nấu chín. Các loại rau lá xanh chứa nhiều sắt và vitamin giúp cơ thể bạn không bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết.

Súp lơ

Những loại rau trứ danh là chiến thần diệt trừ mỡ bụng, giảm cân bứt tốc mà chị em nhất định đừng bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ là một loại thực phẩm có dinh dưỡng tốt và không có chất béo. Súp lơ rất giàu chất xơ và có thể ăn sống cũng như nấu chín. Do không chứa chất béo nên bạn có thể đưa thực phẩm này vào chế độ ăn kiêng giảm cân của mình.

Dưa chuột

Nó có rất nhiều nước và không có carbs hoặc chất béo. Bạn có thể nghiền một vài lát dưa chuột để dùng trong bữa ăn nhẹ của mình. Hàm lượng nước của nó đảm bảo không bị mất nước. Bạn cũng có thể làm salad dưa chuột và thưởng thức món ăn lành mạnh này.

Cà rốt

Những loại rau trứ danh là chiến thần diệt trừ mỡ bụng, giảm cân bứt tốc mà chị em nhất định đừng bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Loại thực phẩm giòn và ngọt này chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cà rốt chứa nhiều chất xơ và hàm lượng beta-carotene.Bạn có thể ăn chúng như món salad, trong bữa ăn nhẹ hoặc thậm chí nấu chín.

Nấm

Những loại thực phẩm nhỏ như bông tuyết này có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng là một nguồn cung cấp protein, chất xơ, canxi và khoáng chất tuyệt vời. Nấm cũng có đặc tính chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh khác nhau.

Khoai lang

Những loại rau trứ danh là chiến thần diệt trừ mỡ bụng, giảm cân bứt tốc mà chị em nhất định đừng bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang chứa nhiều chất xơ và hàm lượng calo thấp rất tốt cho hành trình giảm cân của bạn. Bạn có thể luộc khoai lang và có thể ăn như rau hoặc trong bữa ăn nhẹ của mình.

Theo Femina

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