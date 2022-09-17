Các biện pháp khắc phục tại nhà sau đây có thể giúp cải thiện tình trạng của bạn và các triệu chứng liên quan.

Một số nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung nước ép lựu hỗ trợ sản xuất hồng cầu và tăng nồng độ hemoglobin ở những người khỏe mạnh.

Lựu là nguồn giàu chất sắt và vitamin. Tiêu thụ lựu hoặc nước ép khi bụng đói có thể làm tăng hàm lượng sắt trong cơ thể bạn.

Cách sử dụng:

Bao gồm lựu trong món salad, hoặc dưới dạng nước ép hay sinh tố trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các chất bổ sung từ lựu khi có sự tư vấn của bác sĩ.

2. Ăn trứng

Trứng có hàm lượng sắt tự nhiên cao và hàm lượng chất béo bão hòa thấp, là một bổ sung tốt cho chế độ ăn uống của bạn.

Một nghiên cứu đã chứng minh rằng protein trong lòng trắng trứng đóng một vai trò trong việc giảm thiếu máu do thiếu sắt. Một nghiên cứu khác ủng hộ việc sử dụng trứng để điều trị bệnh thiếu máu và thiếu sắt.

Cách sử dụng:

Trứng có thể được luộc. Ngoài ra, chúng có thể được thêm vào các bữa ăn khác nhau, chẳng hạn như ăn với các loại rau và ngũ cốc nguyên hạt.

3. Các thực phẩm lên men

Thực phẩm lên men chứa các vi sinh vật có lợi có thể giúp cải thiện niêm mạc ruột của bạn, giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng thích hợp. Những thực phẩm này cũng tăng cường mức độ miễn dịch và giảm viêm.

Một nghiên cứu đã quan sát thấy rằng dưa cải bắp (bắp cải lên men) hỗ trợ hấp thu sắt từ bữa ăn. Một nghiên cứu khác kết luận rằng tiêu thụ tempeh (một sản phẩm đậu nành lên men) giúp cải thiện tình trạng thiếu sắt của bà mẹ trong thai kỳ.

Cách sử dụng:

Thêm thực phẩm lên men vào chế độ ăn hàng ngày của bạn dưới dạng súp hoặc salad.

4. Tiêu thụ mật mía đen

Chúng rất giàu sắt, khoáng chất và vitamin B. Tiêu thụ 1 muỗng canh mật mía đen pha trong một cốc nước nóng có thể giúp cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt vì nó chứa đồng, lưu huỳnh và fructose.

Cần nghiên cứu sâu hơn về tính an toàn và hiệu quả của mật mía để phát triển nó như một loại thực phẩm bổ sung hiệu quả vói chi phí rẻ.

5. Ăn cỏ cà ri

Tiêu thụ cỏ cà ri có thể giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Hạt cỏ cà ri được biết là có đặc tính dinh dưỡng và phục hồi. Nó cũng giúp cải thiện nồng độ hemoglobin trong cơ thể và có thể được sử dụng như một chất bổ sung chế độ ăn uống thường xuyên. Do đó, cỏ cà ri có thể hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

Cách sử dụng:

Trộn một thìa cà phê lá và hạt cỏ cà ri với một ly nước nóng. Để hỗn hợp ngâm trong 10 phút và lọc. Thêm nước chanh và mật ong tùy theo khẩu vị của bạn và thưởng thức.

6. Ăn củ dền

Ảnh minh họa: Internet

Khi được tiêu thụ như một phần của chế độ ăn kiêng hoặc dưới dạng salad, củ dền có thể giúp cải thiện sự thiếu hụt liên quan đến bệnh thiếu máu. Tuy nhiên, việc sử dụng nó dựa trên bằng chứng giai thoại và cơ chế không rõ ràng. Do đó, cần phải nghiên cứu thêm để thiết lập hiệu quả của nó.

7. Tiêu thụ hạt vừng

Vì chúng có hàm lượng sắt cao nên việc bổ sung hạt mè đen vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp tăng lượng hemoglobin trong cơ thể.

Bên cạnh đó, nó cũng hỗ trợ cải thiện sự hấp thụ sắt. Tuy nhiên, những tuyên bố này dựa trên bằng chứng giai thoại và nghiên cứu thêm là cần thiết để thiết lập hiệu quả.

8. Ăn chà là và nho khô

Những loại trái cây khô này chứa nhiều sắt, đồng, magiê và vitamin A và C. Do đó, bao gồm chà là và nho khô trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn có thể tạo điều kiện hấp thụ sắt và giúp tăng cường hệ miễn dịch.

9. Tiêu thụ quả sung

Ảnh minh họa: Internet

Chúng được sử dụng trong dân gian để tăng lượng sắt trong cơ thể do hàm lượng sắt cao. Bạn có thể ngâm 4-5 lá sung trong nước qua đêm và tiêu thụ vào buổi sáng.

10. Sử dụng bình đồng

Tiêu thụ nước được lưu trữ trong các mạch đồng có thể giúp tăng mức độ sắt trong cơ thể và cũng cung cấp các khoáng chất tự nhiên khác.

Theo Emedihealth