Máu của bạn được lưu thông trong các cấu trúc giống như ống khác nhau được gọi là mạch máu. Nếu các mạch máu này bị hư hại hoặc bị thu hẹp do bệnh tật, người đó có thể bị hạn chế hoặc lưu thông kém, dẫn đến các vấn đề về sức khỏe .

Nó cũng rất quan trọng để duy trì cân bằng nội môi và đảm bảo tất cả các hệ thống cơ thể hoạt động tốt. Nếu không có sự tuần hoàn thích hợp, nó sẽ ảnh hưởng đến não, tim, gan và thận.

Vì vậy, điều quan trọng là phải nhận thức được các dấu hiệu cảnh báo của việc lưu thông máu kém có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Biết được những dấu hiệu cảnh báo tuần hoàn máu kém này có thể giúp bạn điều trị kịp thời.

Tuần hoàn kém là tình trạng một bộ phận của cơ thể bạn không nhận được đủ lượng máu và do đó không có nguồn cung cấp thấp các chất dinh dưỡng và oxy rất quan trọng để hỗ trợ chức năng tế bào và trạng thái sống tổng thể của chúng.

Dấu hiệu cảnh báo về lưu thông kém

Kiểm tra với bác sĩ của bạn nếu bạn gặp những thay đổi này do lưu thông kém.

1. Sưng và yếu các ngón tay và ngón chân

Thiếu máu cung cấp đến tứ chi khiến bạn rất dễ cảm thấy tê liệt.

2. Chuột rút đau đớn

Một người có tuần hoàn kém bị chuột rút đau đớn ở phần dưới cơ thể như:

Chuột rút hông

Chuột rút ở đùi

Chuột rút cơ bắp chân

3. Cảm thấy lạnh

Hệ thống tuần hoàn rất quan trọng trong việc duy trì nhiệt độ cơ thể. Lưu thông kém sẽ khiến bạn cảm thấy lạnh hơn bình thường.

4. Suy tĩnh mạch

Giãn tĩnh mạch phát triển khi các van trong tĩnh mạch kiểm soát hướng dòng chảy của máu trở nên yếu, tạo áp lực tích tụ trong tĩnh mạch khiến chúng bị xoắn và sưng lên. Điều này dẫn đến các tĩnh mạch ở chi dưới xuất hiện màu xanh lam.

5. Mệt mỏi

Ảnh minh họa: Internet

Khi nguồn cung cấp máu của bạn kém, cơ thể bạn không thể nhận được nguồn cung cấp tối ưu các chất dinh dưỡng và oxy cần thiết để tạo ra nhiên liệu cho hoạt động bình thường. Điều này làm cho mức năng lượng giảm xuống và bạn sẽ cảm thấy lờ đờ, người yếu ớt.

6. Chức năng nhận thức kém

Bạn có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu não của bạn không được cung cấp máu thích hợp do tuần hoàn kém không? Bạn sẽ gặp vấn đề với việc ghi nhớ mọi thứ, tập trung, đưa ra quyết định và các chức năng nhận thức khác.

Ở những người bị bệnh Alzheimer, lưu lượng máu đến não thấp cũng có thể khiến các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn.

7. Rối loạn cương dương

Cung cấp máu không đủ cho dương vật và các cơ quan sinh sản chắc chắn sẽ xảy ra do máu lưu thông kém và có thể gây rối loạn cương dương ở nam giới.

8. Hệ thống miễn dịch yếu

Khi nguồn cung cấp máu của bạn bị hạn chế, các kháng thể sẽ không được vận chuyển với số lượng đầy đủ đến vị trí của mầm bệnh, dẫn đến hệ thống miễn dịch bị suy yếu.

9. Rụng tóc

Ảnh minh họa: Internet

Lưu thông kém khiến tóc rụng sớm và có thể gây mỏng tóc.

10. Táo bón

Lưu thông kém cũng có ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bạn. Lưu thông kém do rối loạn huyết áp hoặc các bệnh tim khác có thể dẫn đến táo bón.

Nguyên nhân nào gây ra tình trạng tuần hoàn kém?

Tuần hoàn kém xảy ra khi hệ tuần hoàn ngừng hoạt động hiệu quả.

Vì hệ thống tuần hoàn rất phức tạp, bất kỳ sự can thiệp nào vào hệ thống tuần hoàn đều có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp máu, oxy và dinh dưỡng cho toàn bộ cơ thể.

Nhiều vấn đề có thể dẫn đến lưu thông kém, bao gồm:

1. Xơ vữa động mạch

Xơ vữa động mạch là nguyên nhân phổ biến nhất của tuần hoàn kém và là lý do của hơn 50% trường hợp tử vong ở thế giới phương Tây.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là tình trạng các mạch máu của bạn bị hạn chế và thu hẹp do sự tích tụ chất béo trong đó. Điều này phổ biến hơn ở động mạch so với ở tĩnh mạch hoặc mao mạch.

Xơ vữa động mạch được biết là ảnh hưởng chủ yếu đến các động mạch cung cấp máu cho não, tay chân và tim của bạn.

2. Cục máu đông

Cục máu đông, như tên cho thấy, là một cục máu đông có trong mạch máu của bạn. Điều này hạn chế lưu lượng máu và làm lưu thông kém.

Đôi khi, cục máu đông có thể được máu mang đến các bộ phận khác của cơ thể, thậm chí trở nên nguy hiểm hơn và gây ra các vấn đề về tim mạch như đau tim hoặc đột quỵ.

3. Đái tháo đường

Đái tháo đường (DM) được đặc trưng bởi lượng đường trong máu cao, gây tích tụ mảng bám. Vì vậy, bất kỳ ai bị DM có nguy cơ cao bị các vấn đề về tim.

4. Béo phì

Ảnh minh họa: Internet

Thừa cân làm tăng nguy cơ cao huyết áp, và sự xuất hiện của chứng viêm trong cơ thể dẫn đến tuần hoàn kém.

5. Hút thuốc

Hút thuốc cũng là một nguyên nhân gây ra lưu thông kém. Điều này là do hút thuốc lá dẫn đến tổn thương thành mạch máu và tích tụ chất béo. Nó cũng cũng có thể làm tăng sự hiện diện của các gốc tự do trong cơ thể, có thể gây viêm và làm giảm lưu lượng máu.

Theo Emedihealth