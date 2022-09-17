Đánh tan mỡ thừa, giảm cân hiệu quả với loại dầu giá cực mềm mà nhà người Việt nào hầu như cũng có

Sức khỏe 17/09/2022 15:40

Khi bạn đang trong hành trình giảm cân, bạn có xu hướng tuân theo một chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Từ việc ăn uống lành mạnh đến thường xuyên tập thể dục với tất cả quyết tâm của mình, bạn sẽ không ngại ngần gì để đạt được những mục tiêu mong muốn. Nhưng không nhiều người trong chúng ta biết rằng ngoài việc ăn uống lành mạnh, việc nấu thức ăn bằng dầu lành mạnh cũng rất quan trọng vì dầu đóng một vai trò tiên quyết đối với sức khỏe và thể trạng của bạn.

Dầu dừa là một trong những loại dầu ăn lành mạnh nhất, giúp bạn giảm cân và đốt cháy mỡ bụng. Vì dầu dừa có chứa sự kết hợp độc đáo của các axit béo nên nó được coi là loại dầu giảm cân thân thiện nhất. Nó có tác động mạnh mẽ đến sự trao đổi chất của bạn, do đó, hỗ trợ giảm cân.

Dầu dừa giúp ích như thế nào?

Đánh tan mỡ thừa, giảm cân hiệu quả với loại dầu giá cực mềm mà nhà người Việt nào hầu như cũng có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng chỉ cần thêm dầu dừa vào chế độ ăn uống của bạn, bạn có thể giảm mỡ vùng bụng. Dầu dừa bao gồm triglyceride chuỗi trung bình và axit béo giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Hầu hết, thực phẩm chứa axit béo chuỗi dài nhưng dầu dừa chứa axit béo chuỗi trung bình. Chúng được gửi đến gan từ đường tiêu hóa, nơi chúng được sử dụng để sản xuất năng lượng hoặc chuyển hóa thành thể xeton.

Khi chúng chuyển thành thể xeton (mà gan tạo ra khi chúng ta ăn dầu dừa), chúng có tác động mạnh mẽ đến việc giảm cảm giác thèm ăn. Một nghiên cứu được thực hiện trên chuột cũng cho thấy rằng khi chuột được cho ăn các axit béo chuỗi trung bình, chúng sẽ tăng ít hơn 20% trọng lượng và giảm 23% lượng mỡ trong cơ thể.

Dầu dừa giúp đốt cháy calo

Đánh tan mỡ thừa, giảm cân hiệu quả với loại dầu giá cực mềm mà nhà người Việt nào hầu như cũng có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa có một đặc tính quan trọng, được gọi là "tính sinh nhiệt" của nó. Điều này có nghĩa là ăn dầu dừa có xu hướng tăng mức năng lượng và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Trong một vài phát hiện khác, nó chỉ ra rằng khi chúng ta thay thế chất béo bình thường bằng chất béo chuỗi trung bình sẽ có xu hướng đốt cháy nhiều calo hơn. Khoa học đã chứng minh rằng lượng calo bạn nhận được từ dầu dừa không giống như lượng calo bạn nhận được từ các loại dầu khác mặc dù chúng cũng có thể tốt cho sức khỏe.

Dầu dừa làm giảm sự thèm ăn của bạn như thế nào?

Khi bạn chán ăn, bạn ăn ít hơn và thậm chí không cần cố gắng nhiều, bạn sẽ có xu hướng giảm cân. Các chuyên gia cho rằng các axit chuỗi trung bình trong dầu dừa làm tăng cảm giác no của bạn. Điều này dẫn đến việc tiêu thụ ít calo hơn và bạn duy trì được cân nặng hợp lý. Đây là lý do những chất béo này được chuyển hóa tốt và rất tốt cho cơ thể của bạn.

Dầu dừa giúp giảm mỡ bụng

Đánh tan mỡ thừa, giảm cân hiệu quả với loại dầu giá cực mềm mà nhà người Việt nào hầu như cũng có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quá trình trao đổi chất được thúc đẩy tốt và giảm cảm giác thèm ăn giúp bạn giảm mỡ bụng cứng đầu. Một nghiên cứu đã được thực hiện để chứng minh điều tương tự. 40 phụ nữ được cho 2 muỗng canh dầu dừa hoặc dầu đậu nành. Họ được hướng dẫn ăn ít calo hơn và đi bộ mỗi ngày. Khi có kết quả, người ta phát hiện ra rằng cả hai nhóm đều giảm cân. Nhưng sự khác biệt là những phụ nữ tiêu thụ dầu dừa đã giảm vòng eo trong khi những phụ nữ ăn dầu đậu nành đã tăng nhẹ mỡ bụng.

Ngoài ra, người ta nhận thấy rằng những phụ nữ dùng dầu dừa đã tăng HDL, đây là mức cholesterol tốt, và một nhóm phụ nữ khác dùng dầu đậu nành đã giảm HDL nhưng lại tăng LDL, tức là mức cholesterol xấu. 

Bạn nên lưu ý những gì?

Dầu dừa cũng chứa chất béo. Nếu bạn đang ăn một số lượng calo cố định mỗi ngày và thêm dầu dừa vào chế độ ăn uống của bạn, bạn có thể tăng cân. Do đó, bạn nên biết cơ thể cần bao nhiêu calo và đếm số lượng calo nạp vào.

Theo Femina

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