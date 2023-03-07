Chặn đứng cơ hội phát triển tiểu đường, 6 thói quen nên lưu tâm để kiểm soát đường huyết an toàn

Sức khỏe 07/03/2023 12:49

Gánh nặng của bệnh tiểu đường đang gia tăng theo cấp số nhân và hiện đã trở thành căn bệnh nhiều mối đe dọa sức khỏe.

Chặn đứng cơ hội phát triển tiểu đường, 6 thói quen nên lưu tâm để kiểm soát đường huyết an toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như tuổi tác, giới tính, dân tộc, gen, v.v., nhưng những con số này chủ yếu được thúc đẩy bởi chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh. Chuyên gia dinh dưỡng Garima Goyal gợi ý một số cách dễ nhất và hiệu quả nhất để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường!

Giảm cân

Chặn đứng cơ hội phát triển tiểu đường, 6 thói quen nên lưu tâm để kiểm soát đường huyết an toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những thay đổi trong chế độ ăn uống, lối sống và môi trường chắc chắn đã khởi động xu hướng “bệnh tiểu đường”, đặc biệt là ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Sự phân bố mỡ cơ thể bất thường trong trường hợp béo phì có thể làm gián đoạn độ nhạy insulin, lâu dần có thể dẫn đến bệnh tiểu đường. Do đó, giảm cân lành mạnh hơn và dần dần có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Tập trung vào carbs tổng hợp

Dù có hay không mắc bệnh tiểu đường, không phải tất cả carbs đều có hại cho bạn. Nói chung, khoảng 60% - 65% năng lượng của chúng ta đến từ carbs. Do đó, điều quan trọng là phải tập trung vào việc chọn đúng loại carbs.

Chặn đứng cơ hội phát triển tiểu đường, 6 thói quen nên lưu tâm để kiểm soát đường huyết an toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Carbohydrate phức tạp đến từ ngũ cốc nguyên hạt, rau và đậu rất giàu chất xơ. Chúng được tiêu hóa từ từ và làm tăng lượng đường trong máu dần dần mà không có bất kỳ sự lên xuống đột ngột nào. Điều này giúp kiểm soát độ nhạy insulin của bạn.

Bổ sung protein

Chặn đứng cơ hội phát triển tiểu đường, 6 thói quen nên lưu tâm để kiểm soát đường huyết an toàn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Protein nạc từ trứng, thịt gia cầm, đậu và các loại đậu đảm bảo kiểm soát đường huyết tốt hơn và giúp bạn no lâu. Tiêu thụ protein cùng với carbs sẽ giúp duy trì hoạt động của insulin và lượng đường trong máu.

Tiêu thụ bữa ăn đậm chất dinh dưỡng

Tiêu thụ một chế độ ăn uống giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất sẽ không chỉ giúp bạn tránh xa bệnh tiểu đường mà còn cả các bệnh mãn tính khác.

Chặn đứng cơ hội phát triển tiểu đường, 6 thói quen nên lưu tâm để kiểm soát đường huyết an toàn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất để làm cho bữa ăn của bạn đậm đặc chất dinh dưỡng là bao gồm các loại thực phẩm từ các nhóm thực phẩm khác nhau. Không giống như các loại thực phẩm giàu calo bao gồm thực phẩm siêu chế biến và đồ uống có đường, một bữa ăn giàu chất dinh dưỡng sẽ duy trì mức đường huyết và nuôi dưỡng bạn.

Di chuyển cơ bắp

Chặn đứng cơ hội phát triển tiểu đường, 6 thói quen nên lưu tâm để kiểm soát đường huyết an toàn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Bất kỳ loại bài tập thể chất nào như tim mạch hoặc tập tạ đều đảm bảo tế bào cơ sử dụng glucose tốt hơn và cải thiện sự ổn định đường huyết cũng như độ nhạy insulin. Tham gia vào 40-50 phút hoạt động thể chất ít nhất 5 ngày mỗi tuần sẽ có lợi.

Lập kế hoạch bữa ăn

Mặc dù là lời khuyên độc đáo nhưng “lên kế hoạch cho bữa ăn của bạn” là một cách hiệu quả để giảm thiểu rủi ro. Lựa chọn ngẫu nhiên và không chắc chắn về bữa ăn của bạn có thể dẫn đến thói quen ăn uống và lối sống không lành mạnh, cuối cùng có thể dẫn đến bệnh tiểu đường. Vì vậy, hãy luôn dành thời gian để lên kế hoạch cho bữa ăn của bạn và ghi lại danh sách thực phẩm.

Theo Times of India

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