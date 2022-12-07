Sau đây là những nguy cơ của việc đánh răng quá thường xuyên mà bạn cần cân nhắc.

Men răng là một lớp mỏng bao phủ và bảo vệ răng của bạn. Mặc dù men răng là mô cứng nhất trong cơ thể con người, nó vẫn có thể bị hư hỏng một cách dễ dàng. Nếu đánh răng quá thường xuyên, bạn có thể làm mòn men răng.

Nếu men răng của bạn bị mòn, ngà răng là lớp thứ hai của răng có thể bắt đầu lộ ra từng mảng hoặc trên toàn bộ răng. Ngà răng có màu vàng, vì vậy nếu men răng của bạn bị hư hại, răng của bạn cũng có thể bị vàng.

Nó có thể gây ra ê buốt răng

Một tác dụng phụ khác của tổn thương men răng là tăng độ nhạy cảm của răng. Ăn và uống thực phẩm và đồ uống nóng và lạnh, hoặc bất cứ thứ gì có tính axit cao hoặc thậm chí ngọt có thể gây ra các phản ứng đau đớn. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thay kem đánh răng, chải răng nhẹ nhàng hơn và chỉ nên thực hiện 2 lần / ngày.

Bạn có thể bắt đầu bị sâu răng hơn

Mặc dù chúng ta thường đánh răng thường xuyên để ngăn ngừa sâu răng, nhưng đánh răng quá thường xuyên có thể dẫn đến kết quả ngược lại với kết quả mong muốn. Nếu bạn đánh răng nhiều hơn hai lần một ngày trong một thời gian dài, bạn có thể làm mòn không chỉ men răng mà cả ngà răng. Sâu răng nếu không được điều trị nhanh chóng thậm chí có thể dẫn đến nhiễm trùng và phải nhổ răng.

Nó có thể khiến nướu của bạn bị viêm

Một triệu chứng khác của việc đánh răng quá thường xuyên là nướu bị tổn thương. Nướu của bạn có thể bị đỏ, viêm và sưng tấy. Điều này thậm chí có thể gây chảy máu và nó có thể trở nên rất đau đớn. Việc tụt nướu cũng có thể khiến chân răng bị nhiễm trùng và sâu răng.

Làm gì thay vì đánh răng quá kỹ?

Hầu hết những người đánh răng quá thường xuyên đều làm như vậy với hy vọng vệ sinh răng miệng tốt hơn và có hàm răng trắng, khỏe mạnh hơn. Nhưng có một số lựa chọn thay thế khác cho việc chải răng quá kỹ. Kết hợp dùng chỉ nha khoa và xúc miệng trong thói quen của bạn là rất quan trọng và có thể đạt được kết quả tốt hơn nhiều.

Bên cạnh việc đánh răng vào buổi sáng và buổi tối, bạn cũng có thể sử dụng nước súc miệng hai lần một ngày. Điều quan trọng là phải dùng chỉ nha khoa từ từ và kỹ lưỡng ít nhất một lần một ngày. Nếu muốn răng sạch sẽ suốt cả ngày, bạn có thể thưởng thức kẹo cao su không đường sau bữa ăn.

Theo Brightside