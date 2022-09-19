Động tác đơn giản lại bằng cả công sức một ngày vận động, đứng bằng một chân tương đương với tập luyện chăm chỉ, bạn bất ngờ không?

Sức khỏe 19/09/2022 11:53

Có thể bạn rất muốn tập luyện nhưng thời gian lại hạn hẹp hơn bạn nghĩ, nhưng may thay, ngay cả việc đứng trên một chân cũng được coi là một cách tập luyện. 

Đây là lý do tại sao đứng như một con chim hồng hạc lại tốt cho sức khỏe của bạn.

1. Nó kiểm tra sức khỏe tim mạch của bạn

Động tác đơn giản lại bằng cả công sức một ngày vận động, đứng bằng một chân tương đương với tập luyện chăm chỉ, bạn bất ngờ không? - Ảnh 1

Theo một  nghiên cứu, khả năng giữ thăng bằng trên một chân trong ít nhất 20 giây là một chỉ số cho thấy sức khỏe tim mạch tốt. Những người tham gia thí nghiệm không giữ được thăng bằng có nhiều khả năng bị đau tim hoặc đột quỵ. Vì vậy, giữ tư thế là một cách kiểm tra nhanh chóng để xác định bệnh.

2. Nó ngăn ngừa chứng mất trí nhớ

Động tác đơn giản lại bằng cả công sức một ngày vận động, đứng bằng một chân tương đương với tập luyện chăm chỉ, bạn bất ngờ không? - Ảnh 2

Tư thế một chân ngăn ngừa rối loạn tâm thần bằng cách cân bằng và hài hòa các cơ quan của bạn. Những người cố gắng đứng bằng một chân có nguy cơ cao bị tổn thương mạch máu nhỏ và có điểm nhận thức thấp hơn.

3. Nó củng cố cốt lõi cơ quan sức khỏe của bạn

Động tác đơn giản lại bằng cả công sức một ngày vận động, đứng bằng một chân tương đương với tập luyện chăm chỉ, bạn bất ngờ không? - Ảnh 3

Đứng đơn giản đã có nhiều lợi ích, chưa kể khi nó được kết hợp với giữ thăng bằng. Đứng bằng một chân giúp củng cố cốt lõi sức khỏe bên trong của bạn và bảo vệ bạn chống lại tất cả các tác động có thể có của lối sống ít vận động.

4. Tư thế của bạn được cải thiện

Động tác đơn giản lại bằng cả công sức một ngày vận động, đứng bằng một chân tương đương với tập luyện chăm chỉ, bạn bất ngờ không? - Ảnh 4

Dáng đứng một chân này giúp bạn chỉnh sửa tư thế: vai của bạn mở rộng và trái tim của bạn hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó, đây cũng là một cách tốt để kiểm tra xem bạn có vấn đề gì với tư thế của mình hay không. Tư thế khom lưng khiến bạn không giữ được tư thế trong thời gian dài.

5. Nó có thể tiết lộ sự suy giảm nhận thức

Động tác đơn giản lại bằng cả công sức một ngày vận động, đứng bằng một chân tương đương với tập luyện chăm chỉ, bạn bất ngờ không? - Ảnh 5

Các giai đoạn đầu của bất thường nhận thức có thể được xác định đơn giản bằng cách đứng trên một chân. Ví dụ, nếu bạn gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng, đó có thể là một trong những dấu hiệu cho thấy bệnh Parkinson đang phát triển.

Theo Brightside

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