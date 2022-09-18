Dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu hút vitamin D mà bạn không nên xem thường

Đó là bởi vì rất ít thực phẩm có chứa chất này một cách tự nhiên. Nó được gọi là vitamin ánh nắng mặt trời vì một lý do: phần lớn vitamin D mà cơ thể bạn sản xuất bắt nguồn từ tia cực tím của mặt trời. Đó có thể là một vấn đề nếu bạn thường xuyên thoa kem chống nắng để bảo vệ da khỏi ung thư hoặc nếu bạn sống ở một khu vực không có nhiều ánh sáng.

Có sự thật là, nhiều người trong chúng ta chỉ đơn giản là không nhận đủ vitamin D. Trên thực tế, gần 42% người Mỹ trưởng thành bị thiếu vitamin S, theo một nghiên cứu năm 2011 được công bố trên tạp chí Nutrition Research. Trên toàn cầu, ước tính có khoảng 1 tỷ người không nhận được đủ lượng vitamin D.

May mắn thay, làn da của bạn vẫn hấp thụ một số vitamin D ngay cả khi bạn đang bôi kem chống nắng. Michael Holick, tác giả của trang The Vitamin D Solution và là giáo sư y khoa, sinh lý và lý sinh tại Boston, cho biết: Bỏ qua lượng D của bạn sẽ đi kèm với những rủi ro riêng, như tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và tiểu đường lên gấp rưỡi. Thiếu vitamin D cũng có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm, một số bệnh ung thư, chứng mất trí nhớ và một số vấn đề sức khỏe khác.

Dưới đây là năm dấu hiệu hàng đầu của sự thiếu hụt vitamin D và cách chính xác để đảm bảo bạn nhận đủ nó.

Bạn đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Holick cho biết, thường rất khó để biết trẻ sơ sinh có bị thiếu D hay không, nhưng trán đổ mồ hôi là một trong những triệu chứng đáng chú ý đầu tiên. Đối với người lớn cũng tương tự như vậy, vì vậy nếu da bạn "phát sáng" bóng nhờn trong khi mức độ hoạt động của bạn vẫn ổn định, nhiệt độ cơ thể tăng trong khi môi trường của bạn không quá nóng, bạn có thể cân nhắc nói chuyện với bác sĩ của mình về việc kiểm tra nồng độ vitamin D của bạn.

Bạn yếu một cách rõ rệt và bất ngờ

Thiếu vitamin D có thể khiến bạn cảm thấy kiệt sức, ngay cả khi bạn có thể ngủ đủ giấc. Trên thực tế, nghiên cứu phát hiện ra rằng những người thiếu D nhận thấy sự cải thiện trong tình trạng mệt mỏi của họ sau khi họ tăng trở lại mức độ.

Hơn nữa, sức mạnh cơ bắp không chỉ là vấn đề của việc bơm sắt. Một nghiên cứu từ đại học Tulsa cho thấy rằng các vận động viên không đủ lượng vitamin D trong máu không thể nâng được bao nhiêu trọng lượng, chạy nhanh hoặc nhảy xa cao, có khả năng là do nạp đủ vitamin có thể dẫn đến cơ bắp khỏe mạnh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu Harvard cũng đã liên kết việc bổ sung vitamin D với việc tăng cường kiểm soát cơ bắp, giảm 20% số ca ngã ở người lớn khoảng 60 tuổi.

Bạn cảm thấy chán nản

Nhiều thứ có thể khiến bạn cảm thấy chán nản, nhưng ngày càng có nhiều nghiên cứu liên kết chứng trầm cảm thực sự với tình trạng thiếu vitamin D, đặc biệt là khi nói đến chứng rối loạn cảm xúc theo mùa.

Trong khi các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm ra lý do tại sao cả hai lại có mối liên hệ với nhau, các tác giả nghiên cứu giải thích rằng vitamin D có thể hoạt động trong các vùng não giống nhau và tác động đến cùng các hormone tạo cảm giác dễ chịu, như serotonin và dopamine cũng như những hormone ảnh hưởng đến khí sắc.

Bạn đang chiến đấu với những cơn đau nhức ngẫu nhiên

Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng này thường nhẹ nhưng một số người lại bị đau nhức ở xương.

Những người được chẩn đoán mắc bệnh viêm khớp hoặc đau cơ xơ hóa hóa thực sự có thể không có đủ vitamin D, vì sự thiếu hụt có thể khiến các khớp và cơ đau nhức. Nếu cảm giác khó chịu của bạn kéo dài trong vài tuần, hãy hỏi bác sĩ xem liệu thiếu hụt vitamin D có thể là nguyên nhân hay không và liệu chương trình điều trị của bạn có nên bao gồm vitamin hay không.

Bạn bị gãy xương

Ảnh minh họa: Internet

Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ (The American Journal of Clinical Nutrition) cho biết, bạn ngừng xây dựng khối lượng xương vào khoảng tuổi 30 và việc thiếu vitamin D có thể làm tăng tốc độ hoặc trầm trọng hơn tình trạng loãng xương, một tình trạng mà xương của bạn trở nên mỏng manh và dễ bị gãy hơn.

Thực phẩm tăng cường vitamin D gần như loại bỏ được bệnh còi xương, một tình trạng xương yếu do suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, hầu như không ai có thể đáp ứng nhu cầu vitamin D chỉ thông qua chế độ ăn uống.

Làm thế nào để có đủ vitamin D

Vì các triệu chứng thiếu hụt vitamin D có thể do một số vấn đề hoặc tình trạng sức khỏe khác nhau gây ra, điều quan trọng là bạn phải xét nghiệm máu trước để chắc chắn rằng bạn thực sự thiếu vitamin D không.

Bạn có thể dễ dàng nhận được tất cả lượng vitamin D cần thiết khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhưng Học viện da liễu Hoa Kỳ khẳng định chắc chắn rằng việc trang bị kem chống nắng có SPF từ 30 trở lên là rất quan trọng nếu bạn muốn ngăn ngừa sự phát triển của các bệnh ung thư da khác nhau. Hãy nhớ rằng làn da của bạn có thể vẫn hấp thụ một chút vitamin D ngay cả khi bạn đang sử dụng kem chống nắng SPF.

Ảnh minh họa: Internet

Bước đầu tiên của bạn là nạp vào chế độ ăn uống của bạn càng nhiều vitamin D càng tốt. Một số loại cá như cá hồi, cá kiếm, cá mòi và cá ngừ sẽ là nguồn cung cấp tốt nhất cho bạn, nhưng bạn cũng có thể tìm thấy vitamin D trong trứng, pho mát, nấm hoặc nước cam tăng cường, sữa, ngũ cốc hoặc sữa chua.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn vẫn thường xuyên gặp một số triệu chứng ở trên, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn. Họ có thể kiểm tra mức độ vitamin D của bạn và kê đơn bổ sung nếu cần thiết. Hầu hết người lớn cần ít nhất 600 đơn vị quốc tế (IU) vitamin D mỗi ngày (800 IU nếu bạn trên 70 tuổi). Tuy nhiên, nhiều tổ chức khác khuyến nghị một liều cao hơn, vì vậy hãy làm việc với bác sĩ để tìm ra một lượng phù hợp nhất với bạn và nhu cầu của bạn.

Theo Prevention