Thói quen 10 phút đơn giản này có thể khiến bạn quên đi cơn đau nhức cơ thể nhanh chóng

Sau đây là một số bài tập kéo giãn cơ cực đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, ngày mai thay vì nhấn nút "báo lại" đồng hồ báo thức hoặc nhâm nhi tách cà phê thứ tư, hãy thử một số cách vận động này.

Căng cơ cổ là một thói quen tốt nên có. Giữ lưng thẳng, nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên, sau đó tiến và lùi. Tất cả các chuyển động phải chậm và nhẹ nhàng, tránh bất kỳ nhịp mạnh và nhanh nào. Nếu cổ đau, đừng ép buộc mọi thứ theo bài tập. Bạn cũng có thể thực hiện động tác cuộn cổ, nhưng hãy cẩn thận để không vận động cơ cổ quá mức.

2. Ngực, trước vai và bắp tay

Trong khi giữ khung cửa, bức tường hoặc ngăn tủ cao bằng cánh tay trái, hãy nghiêng người về phía trước hoặc bước bằng chân trái và xoay người sang bên phải. Đảm bảo rằng bạn xoay toàn bộ cơ thể, bao gồm cả hông, không chỉ lưng.

3. Lưng trên và sau vai

Đứng hai chân rộng bằng vai hoặc ngồi trên giường, mở rộng hai tay trước mặt và hơi còng lưng trên. Đảm bảo giữ thẳng tay.

4. Cánh tay

Nâng cánh tay trái của bạn và thả nó ra sau đầu và kéo cùi chỏ bằng tay phải. Đảm bảo rằng tất cả các chuyển động đều trơn tru mà không có bất kỳ rung hoặc nảy.

5. Vai

Thường xuyên vươn vai và cánh tay của bạn là một thói quen rất tốt khác mà bạn nên tập. Mở rộng cánh tay trái của bạn trước ngực và kéo nó gần cơ thể của bạn bằng tay kia. Đừng ép nếu bạn thấy đau, mọi động tác phải nhẹ nhàng và uyển chuyển. Lặp lại với cánh tay còn lại. Giữ trong 2-3 nhịp thở sâu chậm và lặp lại với cánh tay còn lại.

6. Cột sống

Nằm xuống, nâng chân ở góc 90 độ, vươn tay phải qua đầu gối trái và xoay thân sang trái. Giữ trong 5-6 nhịp thở sâu chậm và lặp lại với bên còn lại.

7. Xương sống

Trong khi ngồi trên sàn hoặc giường, duỗi thẳng chân phải và bắt chéo chân trái qua đó. Vặn thân sang trái và giữ trong 5-6 nhịp thở sâu chậm và lặp lại với bên còn lại.

8. Đùi ngoài

Sử dụng giường hoặc tường để làm điểm tựa, bắt chéo chân phải trước chân trái và uốn cong phần thân trên của bạn, vươn cánh tay phải lên và qua đầu. Giữ trong 5-6 nhịp thở sâu chậm và lặp lại với bên còn lại.

9. Hamstring

Sử dụng tường để hỗ trợ nếu cần thiết. Đặt chân phải trên giường, giữ cho chân sau thẳng. Giữ toàn bộ lưng của bạn thẳng. Nếu việc kéo căng quá dễ thực hiện, hãy tăng chiều cao. Giữ trong 5-6 nhịp thở sâu chậm và lặp lại với chân còn lại.

10. Cơ tứ đầu

Sử dụng một chiếc ghế hoặc một bức tường để hỗ trợ, hoặc không cần dùng gì nếu khả năng giữ thăng bằng của bạn thực sự tốt. Giữ đầu gối trái mềm, uốn cong đầu gối phải giữ bằng bàn chân hoặc mắt cá chân. Đảm bảo rằng lưng của bạn thẳng và tránh uốn cong về phía trước, phía sau hoặc sang một bên. Giữ trong 5-6 nhịp thở sâu chậm và lặp lại với chân còn lại.

Bonus: massage nhẹ

Nếu cổ của bạn hơi cứng, massage nhẹ nhàng chắc chắn sẽ hữu ích. Đặt bàn tay của bạn ở nơi bạn cảm thấy khó chịu hoặc đau và xoa bóp về phía cột sống và sau đó xoa dần dần ra xa. Giữ cho tất cả các chuyển động trơn tru.

Theo Brightside