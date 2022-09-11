Có thể bạn không ngờ tới nhưng rượu sẽ là "kẻ tước mạng" thầm lặng hơn cả những chất kích thích khác

Sức khỏe 11/09/2022 06:14

Không thể phủ nhận rằng rượu và các chất như crack cocaine, heroin và meth đều có "trách nhiệm" như nhau đối với sự đi xuống của xã hội, gây tổn hại lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của một người.

Có thể bạn không ngờ tới nhưng rượu sẽ là 'kẻ tước mạng' thầm lặng hơn cả những chất kích thích khác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số người thậm chí có thể tranh luận rằng ma túy có hại hơn rượu vì có đặc tính gây nghiện cao. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây và kết quả nghiên cứu đã nêu bật sự nguy hiểm của việc uống rượu và thậm chí còn tuyên bố rằng đây là loại "ma túy" nguy hiểm nhất trên thế giới.

Theo một nghiên cứu năm 2010 được thực hiện bởi một nhóm các nhà khoa học bao gồm Ủy ban Khoa học độc lập về ma túy của Anh (ISCD) và David Nutt, cựu cố vấn ma túy chính của chính phủ Anh, 20 loại thuốc khác nhau được đánh giá dựa trên thang điểm có tính đến những tác hại khác nhau do một loại thuốc riêng lẻ gây ra.

Trong khi heroin và crack cocaine là chất thứ hai và thứ ba trong danh sách, rượu đạt 72 điểm, chiếm vị trí đầu bảng và trở thành loại ma túy nguy hiểm nhất.

Rượu được sử dụng rộng rãi, lâu dài và hệ lụy không lường

Có thể bạn không ngờ tới nhưng rượu sẽ là 'kẻ tước mạng' thầm lặng hơn cả những chất kích thích khác - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Venkatesh Babu, chuyên gia tư vấn khoa tâm thần, Bệnh viện Fortis Bangalore nói, "Rượu có thể được xem là có hại hơn về lâu dài vì nó có thể gây rối loạn hệ thống như tim, não, tiểu đường và các bất thường khác, v.v."

Theo bác sĩ, việc sử dụng rộng rãi, lâu dài và mãn tính là điều khiến nó trở nên nguy hiểm nhất.

Hơn nữa, ông nói rằng nó cũng gây ra rối loạn thể chất, cũng như gián đoạn sức khỏe tâm thần của chính mình cũng như sức khỏe tâm thần của người khác, có thể dẫn đến các vấn đề tâm thần, rối loạn cảm xúc hoặc nhiều vấn đề khác như trầm cảm thứ cấp, hoảng loạn, các cuộc tấn công thần kinh, rối loạn giấc ngủ, v.v.

Có thể bạn không ngờ tới nhưng rượu sẽ là 'kẻ tước mạng' thầm lặng hơn cả những chất kích thích khác - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, ông cho rằng tất cả các loại thuốc kích thích đều có khả năng gây nguy hiểm hoặc bất lợi cho cơ thể. 

Tiến sĩ Rinkesh Bansal, chuyên gia tư vấn cấp cao, bác sĩ tiêu hóa và gan mật, viện nghiên cứu Fortis Memorial Gurgaon cho biết, "Việc lạm dụng rượu rất phổ biến vì đây là một mặt hàng dễ có. Do đó, chúng ta có xu hướng nghiện rượu nhiều hơn là các trường hợp lạm dụng chất gây nghiện."

Trên toàn cầu, 3 triệu ca tử vong mỗi năm do sử dụng rượu có hại, trong khi khoảng 0,5 triệu ca tử vong là do sử dụng ma túy, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ảnh hưởng sức khỏe của rượu so với lạm dụng chất kích thích

"Bản thân lạm dụng rượu gây ra một lượng lớn bệnh gan vì nó làm tăng hàm lượng chất béo trong gan cũng như làm tổn thương các ty thể của gan.", Tiến sĩ Sharad Malhotra, huyên gia tư vấn cấp cao và là bác sĩ khoa tiêu hóa gan mật và nội soi trị liệu, Aakash Healthcare, Dwarka giải thích.

Về vấn đề lạm dụng ma túy, bác sĩ chia sẻ rằng các chất như cocaine, heroin được đưa vào đường tĩnh mạch có thể trực tiếp xâm nhập vào máu và làm tổn thương gan, đồng thời "mở đường" cho các bệnh như viêm gan B, C và HIV.

Có thể bạn không ngờ tới nhưng rượu sẽ là 'kẻ tước mạng' thầm lặng hơn cả những chất kích thích khác - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Tiến sĩ Bansal chia sẻ rằng liên quan đến lạm dụng chất kích thích, khía cạnh sức khỏe tâm thần của sức khỏe của chúng ta bị ảnh hưởng, có thể dẫn đến cảm giác phụ thuộc.

Theo ông, cả lạm dụng rượu và lạm dụng chất kích thích đều ảnh hưởng đến não, các đường dẫn thần kinh và hoạt động của não. Chúng gây ra mất trí nhớ ngắn hạn, mê sảng, ảo tưởng, ảo giác, thay đổi hành vi và sự phụ thuộc hoặc nghiện ngập rất khó phá vỡ.

Đối với nghiện rượu, biến chứng gây chết người của viêm gan và viêm tụy không thể bỏ qua, bác sĩ Bansal cảnh báo. "Ngay cả một vài giọt rượu, trong khi xoa dịu người nghiện cũng có thể gây ra tổn thương lớn bên trong do viêm tụy. Lạm dụng chất gây nghiện có xu hướng biểu hiện như nghiện, về lâu dài sẽ làm suy yếu cơ thể, khả năng miễn dịch và hoạt động bình thường của các cơ quan."

Theo Times of India

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