Cùng với thuốc, một số phương pháp thay thế để kiểm soát bệnh hen suyễn thường được khuyến nghị, bao gồm sử dụng các biện pháp thảo dược hoặc thực phẩm chức năng và thực hành một số bài tập thở nhất định.

Hen suyễn thường được điều trị bằng các loại thuốc được kê đơn dựa trên tuổi tác, tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn. Thuốc có thể dùng lâu dài để giảm viêm trong đường hô hấp hoặc ngắn hạn, ngay lập tức làm giãn đường thở bị sưng và giảm đau nhanh chóng.

Các bài thuốc nam có thể kết hợp hoặc không kết hợp với các bài thuốc đông y. Khi được sử dụng cùng với thuốc, nó sẽ trở thành một phần của kế hoạch điều trị bổ sung, trong khi chỉ sử dụng các biện pháp thảo dược được gọi là liệu pháp thay thế.

Một số loại thảo mộc đang được nghiên cứu về vai trò của chúng trong việc giảm bớt một số triệu chứng của bệnh hen suyễn để giúp giảm đau.

Điều quan trọng cần lưu ý là không nên bắt đầu sử dụng các biện pháp này mà không hỏi ý kiến ​​bác sĩ điều trị trước.

Dưới đây là các loại thảo mộc phổ biến nhất với tuyên bố y khoa sẽ làm giảm các triệu chứng hen suyễn.

1. Nghệ

Loại rễ màu vàng vàng này được sử dụng trong nấu ăn ở Nam Á bằng cách sấy khô và sau đó tán thành bột từ lâu đã được sử dụng làm thuốc ở Ayurveda, hệ thống y học cổ đại của Ấn Độ. Nhiều người trên khắp thế giới hiện đang sử dụng nó vì nhiều lợi ích của nó.

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Củ nghệ đã được nghiên cứu kỹ về khả năng chống lại các bệnh viêm nhiễm. Hợp chất hoạt tính của nó là curcumin đã được sử dụng như một phương pháp điều trị hỗ trợ cho các bệnh mãn tính liên quan đến viêm.

Khi một cơn hen suyễn chủ yếu xảy ra do viêm đường hô hấp, chất curcumin có thể có lợi. Trong một nghiên cứu, những bệnh nhân bị hen phế quản từ nhẹ đến trung bình đã báo cáo sự cải thiện tình trạng tắc nghẽn đường thở khi sử dụng viên nang curcumin.

Xin lưu ý rằng khả dụng sinh học của curcumin là một chủ đề còn nhiều tranh luận và liều lượng hiệu quả của curcumin có thể giúp điều trị bệnh hen suyễn vẫn cần được nghiên cứu.

Cách sử dụng: Một viên nang curcumin 500 mg cùng với thuốc tiêu chuẩn cho bệnh hen suyễn có thể có lợi.

2. Gừng

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Các nghiên cứu đã xem xét vai trò của gừng đối với bệnh hen suyễn. Một nghiên cứu trên mô hình chuột điều tra việc sử dụng các chất chiết xuất từ ​​gừng cho bệnh hen suyễn do dị ứng cho thấy sự giảm các dấu hiệu phản ứng miễn dịch ở các đối tượng. Các dấu hiệu viêm cũng giảm đáng kể.

Cần có nhiều nghiên cứu sâu rộng hơn để xác định hiệu quả của gừng trong việc giảm hen suyễn.

Cách sử dụng: Trà gừng là một cách an toàn để đạt được những lợi ích của nó. Ngâm một vài lát gừng trong nước nóng trong vài phút là có hiệu quả.

3. Hạt thì là đen

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Trong một đánh giá tóm tắt về vai trò của hạt thì là đen trong việc kiểm soát các triệu chứng hen suyễn, hợp chất hoạt tính của hạt đen, thymoquinone, đã được nghiên cứu trên các mô hình tế bào và động vật. Người ta thấy rằng nó có tác dụng chống viêm. Các nghiên cứu lâm sàng trong cùng một bài tổng quan đã quan sát thấy sự cải thiện các triệu chứng lâm sàng ở người lớn bị hen.

Ngoài ra còn có sự nhấn mạnh về nhu cầu nghiên cứu thêm về hiệu quả của hạt đen.

Cách sử dụng: Trong một nghiên cứu kéo dài 4 tuần, 80 người lớn dùng 500 mg viên nang dầu hạt thì là đen hai lần mỗi ngày cho thấy khả năng kiểm soát bệnh hen suyễn tốt hơn. Mặc dù cần có nhiều nghiên cứu hơn về lượng hạt đen được khuyến nghị nên dùng, nhưng đó là một liều lượng tốt để bắt đầu sử dụng.

4. Tỏi và nhân sâm

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Nhân sâm là một loại thảo mộc Trung Quốc được sử dụng làm thuốc để điều trị cảm lạnh, xây dựng khả năng miễn dịch và cải thiện sức khỏe nói chung.

Tỏi được ủng hộ để sử dụng chống lại các rối loạn về tim mạch và lipid.

Trong một nghiên cứu được thực hiện trên chuột, hai nhóm được sử dụng nhân sâm và tỏi với liều lượng lần lượt là 200 mg / kg thể trọng và 100 mg / kg thể trọng. Người ta thấy rằng cả hai nhóm đều giảm viêm phổi do chất kích thích gây tắc nghẽn phế quản và khó thở.

Mặc dù nghiên cứu cho thấy một số hứa hẹn, các thử nghiệm trên người kỹ lưỡng hơn cần được tiến hành để xác định công dụng của tỏi và nhân sâm đối với bệnh hen suyễn.

Rủi ro liên quan

Các phương pháp điều trị bằng thảo dược cần phải được xem xét rất cẩn thận trước khi sử dụng chúng với mục đích kiểm soát bệnh hen suyễn. Hầu hết các loại thảo mộc và biện pháp tự nhiên vẫn đang được nghiên cứu, bất kỳ bằng chứng nào được đưa ra vẫn chưa đủ để đưa ra kết luận chính xác về lợi ích của chúng.

Hơn nữa, các loại thảo mộc và thuốc thảo dược không được FDA chấp thuận và do đó, có nguy cơ biến chứng rất lớn. Do đó, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp thay thế nào để kiểm soát bệnh hen suyễn và các triệu chứng liên quan của nó.

Theo Emedihealth