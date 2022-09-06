Thiếu ngủ là vấn đề đáng báo động khi nó có thể biến bạn trở thành người ích kỷ hơn

Một giấc ngủ ngon là điều cần thiết để giữ cho cơ thể và tâm trí của một người khỏe mạnh. Không có một thói quen ngủ thích hợp có thể dẫn đến một số vấn đề liên quan đến sức khỏe mà bạn không ngờ tới.

Ảnh minh họa: Internet Theo một nghiên cứu mới, những đêm mất ngủ có thể dẫn đến hành vi ích kỷ. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS Biology đã chỉ ra rằng ngủ không đủ giấc ảnh hưởng đến khả năng giúp đỡ người khác của một người. Được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học California, Berkeley, nghiên cứu lưu ý rằng ngay cả một giờ mất ngủ cũng ảnh hưởng đến hành vi của con người đối với việc giúp đỡ ai đó.

Ben Simon, một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tâm lý học tại trung tâm khoa học giấc ngủ, cho biết: "Thậm chí chỉ một giờ mất ngủ cũng đủ ảnh hưởng đến sự lựa chọn giúp đỡ người khác của bạn." Cô nói thêm: "Khi mọi người mất ngủ một giờ, có một tác động rõ ràng đến lòng tốt bẩm sinh của chúng ta và động lực của chúng ta để giúp đỡ những người khác đang gặp khó khăn."

Ảnh minh họa: Internet Ba nghiên cứu khác nhau đã được thực hiện để phân tích ảnh hưởng của việc mất ngủ đối với hành vi mang lại lợi ích cho người khác. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng cả số lượng và chất lượng của giấc ngủ đều ảnh hưởng đến hành vi cảm xúc và xã hội của một người. Ben Simon giải thích: "Những phát hiện này có thể cho thấy rằng một khi thời lượng ngủ tăng lên trên một số lượng danh nghĩa cơ bản, thì chất lượng của giấc ngủ đó là yếu tố quan trọng nhất để hỗ trợ mong muốn giúp đỡ người khác của chúng ta." Ảnh minh họa: Internet Matthew Walker, đồng trưởng nhóm nghiên cứu cho hay: "Mất ngủ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta trở thành những các nhân trong xã hội, tình cảm mà bạn có thể tranh luận là bản chất của sự tương tác giữa con người và ý nghĩa của việc sống một cuộc sống con người trọn vẹn, có chất lượng." Mất ngủ cũng có liên quan đến các rối loạn sức khỏe tâm thần như trầm cảm và lo lắng, các bệnh về thể chất như béo phì. Theo Indiatoday

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