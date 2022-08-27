Hãy cẩn trọng vì những triệu trứng đau tim này có thể rất dễ nhầm lẫn với nhiễm trùng cúm

Nhiều trường hợp như vậy đã nổi lên trong quá khứ. Điều đó nói rằng, các chuyên gia cảnh báo không nên coi nhẹ các triệu chứng giống như cúm, đặc biệt nếu chúng kéo dài hoặc phát sinh cùng với các triệu chứng khác là chìa khóa của cơn đau tim.

Trong một câu chuyện bất ngờ của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), Liz Johnson, một giáo viên dạy toán lớp 7, người chưa bao giờ bị huyết áp cao hoặc cholesterol cao và không có tiền sử gia đình về bệnh tim, đột nhiên gặp phải các triệu chứng cô ấy nghĩ là bị cúm. Tuy nhiên, sau khi trải qua một số cuộc kiểm tra, người ta phát hiện ra rằng cô ấy đang bị đau tim.

Buồn nôn và các vấn đề tiêu hóa khác thường gặp khi bị cúm. Nó có thể đi kèm với các triệu chứng khác bao gồm sốt cao, nhức đầu và đau cơ, ho, đau họng và mệt mỏi.

Tương tự với cơn đau tim, buồn nôn lại là một triệu chứng phổ biến, đặc biệt là ở phụ nữ. Theo các chuyên gia, điều này là do các tế bào cơ tim bị hoại tử, thiếu máu cục bộ và bị thương từ các vùng bị nhiễm trùng giải phóng axit lactic, axit pyruvic và các chất chuyển hóa khác. Các chất chuyển hóa và axit này ảnh hưởng đến các thụ thể ngoại vi thần kinh tự chủ của các vùng bị nhồi máu, dẫn đến buồn nôn và nôn.

Chóng mặt

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Chóng mặt có thể là dấu hiệu của cơn đau tim hoặc đột quỵ. Nó cũng có thể là một dấu hiệu của nhiễm vi rút như cúm. Bạn có thể không cảm thấy yếu tốc này quan trọng và có thể bị đau đầu dai dẳng. Tuy nhiên, mặc dù bệnh cúm có thể được kiểm soát tại nhà, nhưng nếu bạn cảm thấy đó là dấu hiệu của một cơn đau tim, hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức. Cách tốt nhất để phân biệt sự khác biệt là theo dõi các dấu hiệu khác của cơn đau tim như khó thở, sưng các chi, thường xuyên mệt mỏi hoặc đau ngực.

Ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi nhiều

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Đổ mồ hôi lạnh hoặc ớn lạnh có thể là một trong những dấu hiệu đầu tiên của cơn đau tim. Nếu những điều này xảy ra gần như ngay lập tức sau khi bị đau ngực tột độ, khó thở và tim đập nhanh, thì tốt nhất bạn nên đi cấp cứu ngay. Tuy nhiên, đổ mồ hôi lạnh cũng có thể là cảm cúm. Rất có thể bạn sẽ bị đau cơ, ớn lạnh và đổ mồ hôi khi sốt xuất hiện.

Khó thở

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Trong hầu hết các trường hợp nhiễm cúm nghiêm trọng, có thể thở gấp hoặc khó thở, kèm theo đau ngực, chóng mặt và co giật. Tuy nhiên, những trường hợp này hiếm khi xảy ra. Với một cơn đau tim, khó thở là một dấu hiệu "cổ điển". Một người có thể bị đau ngực, cảm thấy chóng mặt và cũng có thể ngất xỉu khi cơn đau tim ập đến.

Mệt mỏi hoặc hôn mê

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Có thể có một số lý do đằng sau sự mệt mỏi hoặc cảm giác uể oải nói chung. Tuy nhiên, lý do đáng quan tâm nhất đằng sau sự mệt mỏi là một cơn đau tim. Cơn đau tim có thể gây kiệt sức do tim bạn phải căng thẳng hơn, đặc biệt là khi tim bạn phải cố gắng rất nhiều để bơm máu.

Mặt khác, mệt mỏi đột ngột, quá mức là một trong những triệu chứng sớm nhất của bệnh cúm, có thể xuất hiện trước các triệu chứng khác. Các chuyên gia khuyên bạn nên đến gặp bác sĩ nếu bạn có các triệu chứng liên quan khác của cơn đau tim.

Kiểm tra sức khỏe tim mạch thường xuyên

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AHA cho biết, "một khía cạnh quan trọng của việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, còn được gọi là bệnh động mạch vành (CAD), là quản lý các hành vi sức khỏe và các yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như chất lượng chế độ ăn uống, hoạt động thể chất, hút thuốc, chỉ số khối cơ thể (BMI), áp suất máu, tổng lượng cholesterol hoặc glucose trong máu."

Nhưng cùng với việc kiểm tra lối sống của bạn, việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên là rất quan trọng. Một số trong số đó bao gồm: điện tâm đồ (ECG hoặc EKG), kiểm tra sức khỏe của tim, siêu âm tim, chụp mạch vành CT (CTA) và các loại khác.

Hơn nữa, AHA khuyên bạn nên kiểm tra huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu thường xuyên.

Theo Times of Inida