Giảm viêm khớp hiệu quả với loại dầu ăn đã được nhiều chuyên gia sức khỏe tin tưởng và khuyên dùng

Một trong những thực phẩm kỳ diệu đó là một loại dầu ăn. Nó được biết là có tác dụng giảm viêm và do đó giúp giảm đau xung quanh các vùng khớp của những người bị viêm khớp.

Cách duy nhất có thể giúp bệnh nhân thuyên giảm là quản lý tình trạng bệnh viêm khớp. Có một số loại thực phẩm, thuốc có thể xoa dịu cơn đau cho người bệnh.

Đối với những người chưa biết, có ba loại hoặc dạng chính của dầu ô liu: dầu tinh luyện, dầu ô liu nguyên chất và dầu ô liu đặc biệt nguyên chất.

Thực phẩm kỳ diệu mà chúng ta đang nói đến là dầu ô liu, đặc biệt là dầu ô liu nguyên chất là loại dầu ít được chế biến nhất.

Trong tất cả các dạng, dầu ô liu nguyên chất được coi là dạng dầu ô liu lành mạnh nhất và cũng có hương vị cao hơn. Nó được chiết xuất bằng các phương pháp lành mạnh.

Dầu ô liu nguyên chất có đặc tính chống viêm

Ngoài là dạng dầu ô liu lành mạnh nhất, dầu ô liu nguyên chất còn có đặc tính chống viêm. Nó rất giàu chất chống oxy hóa.

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Một trong những chất chống oxy hóa chính được tìm thấy trong dầu ô liu nguyên chất là oleocanthal. Theo một nghiên cứu, "sau khi phát hiện và xác định, oleocanthal đã được báo cáo thể hiện các phương thức hoạt động khác nhau trong việc giảm các bệnh liên quan đến viêm, bao gồm bệnh thoái hóa khớp, bệnh thoái hóa thần kinh và các bệnh ung thư cụ thể."

Một số nghiên cứu đã thảo luận về tầm quan trọng của oleocanthal như một hợp chất để điều trị bệnh thoái hóa khớp.

Các nghiên cứu nói lên điều gì?

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Các nghiên cứu đã nghiên cứu về việc sử dụng dầu ô liu tại chỗ và đường uống ở những bệnh nhân bị viêm khớp.

Một nghiên cứu năm 2020 dựa trên một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, được thực hiện ở Arak, Iran cho thấy rằng việc thoa dầu ô liu nguyên chất tại chỗ có hiệu quả trong việc kiểm soát các biểu hiện viêm khớp dạng thấp.

Một nghiên cứu khác tuyên bố rằng các chất chống oxy hóa trong dầu ô liu hoạt động tương tự như thuốc ibuprofen, một loại thuốc giảm đau chống viêm. Axit oleic cũng được biết là làm giảm lượng protein phản ứng C trong máu. Protein phản ứng C là một dấu hiệu viêm trong tình trạng viêm khớp.

Một người nên tiêu thụ bao nhiêu dầu ô liu nguyên chất?

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Mặc dù dầu ô liu nguyên chất rất tốt cho cơ thể, nhưng nếu quá dư thừa nó có thể gây ra vấn đề.

Mặc dù không có báo cáo cụ thể về điều này, nhưng xem xét các báo cáo sức khỏe khác nhau, có thể nói rằng ăn 1-4 muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày là tốt. Mặc dù lượng dầu mà một người tiêu thụ phụ thuộc rất nhiều vào loại thực phẩm và bản chất của chế độ ăn uống, tuy nhiên, người ta khuyến nghị nên tiêu thụ dầu ở mức độ vừa phải, cho dù nó có tốt cho sức khỏe như thế nào đi nữa.

Có thời điểm thích hợp để tiêu thụ dầu ô liu không?

Theo các chuyên gia sức khỏe, dầu ô liu nguyên chất có thể phát huy tác dụng khi được tiêu thụ vào một thời điểm cụ thể trong ngày. Thực hành tốt nhất để tiêu thụ dầu ô liu để có lợi ích chống viêm là tiêu thụ nó trước tiên vào buổi sáng.

Những lợi ích của việc dùng dầu ô liu vào buổi sáng được một số chuyên gia y tế ủng hộ. Ngoài việc thúc đẩy một làn da khỏe mạnh và hỗ trợ giảm cân, việc sử dụng dầu ô liu đầu tiên vào buổi sáng sẽ giúp ngăn ngừa ung thư ruột kết và giải độc cơ thể.

Những điều khác mà bệnh nhân viêm khớp nên quan tâm là gì?

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Bệnh nhân viêm khớp nên cố gắng kiểm soát cân nặng của mình và nên bỏ các thói quen lối sống không lành mạnh như hút thuốc. Vận dụng tư thế tốt, giữ cho các khớp vận động cũng không kém phần quan trọng. Bệnh nhân viêm khớp cũng nên tham gia vào các bài tập có tác động thấp và tránh các bài tập có tác động cao.

Sự phụ thuộc vào thuốc giảm đau không kê đơn nên được giảm thiểu ở mức độ đáng kể.

Theo Times of India