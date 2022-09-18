Loại bỏ mỡ bụng dư thừa chẳng cần tốn nhiều công sức nếu bạn tuân theo những quy tắc cơ bản này

Sức khỏe 18/09/2022 16:17

Gần đây bạn có tìm cách giảm mỡ bụng không? Đó là một nhiệm vụ khá khó khăn nhỉ, tất cả chúng ta đều biết rõ điều đó phải không nào? Bạn phải mất rất nhiều công sức và quyết tâm để giảm mỡ bụng để có thể mặc lại chiếc quần jean cũ. Nhưng không gì là không thể nếu tinh thần của bạn đang lên cao. Nếu bạn tập thể dục thường xuyên và duy trì một lối sống lành mạnh, những "chỗ phồng" thêm đó chắc chắn sẽ giảm dần.

Loại bỏ mỡ bụng dư thừa chẳng cần tốn nhiều công sức nếu bạn tuân theo những quy tắc cơ bản này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để giúp bạn, sau đây là 5 mẹo đơn giản để đốt cháy mỡ bụng nhanh hơn cho bạn tham khảo và áp dụng.

Thực hành tập yoga

Loại bỏ mỡ bụng dư thừa chẳng cần tốn nhiều công sức nếu bạn tuân theo những quy tắc cơ bản này - Ảnh 2

Tư thế răn hổ mang Bhujangasana là một tư thế tuyệt vời giúp bạn giảm mỡ bụng.

Yoga hoàn toàn có lợi cho sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn. Trong số một loạt các lợi ích sức khỏe, yoga cũng giúp giảm mỡ bụng. Có một số tư thế yoga hỗ trợ giảm cân và giảm mỡ bụng như tư thế con thuyền (Naukasana), tư thế rắn hổ mang (Bhujangasana), tư thế tấm ván (Kumbhakasana), tư thế lạc đà (Ustrasana) và tư thế cánh cung (Dhanurasana) là một vài động tác mà bạn có thể luyện tập thường xuyên để chào tạm biệt những cm thừa đó.

Tránh đường

Loại bỏ mỡ bụng dư thừa chẳng cần tốn nhiều công sức nếu bạn tuân theo những quy tắc cơ bản này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tránh uống nhiều đường và đồ uống có đường. Tiêu thụ quá nhiều đường là một trong những nguyên nhân chính gây tăng cân. Nói không với đồ uống có đường, sô đa và nước ép trái cây. Ngoài ra, hạn chế ăn các món tráng miệng, bánh kẹo và sô cô la. Tuy nhiên, bạn có thể ăn toàn bộ trái cây tươi.

Ăn chế đọ giàu protein

Loại bỏ mỡ bụng dư thừa chẳng cần tốn nhiều công sức nếu bạn tuân theo những quy tắc cơ bản này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lượng protein đóng một vai trò quan trọng trong hành trình giảm cân của bạn. Ăn một chế độ ăn giàu protein giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn. Một số nguồn protein tốt nhất mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình là trứng, thịt gà, cá, các loại hạt và các loại đậu.

Protein cũng giúp bạn giữ được khối lượng cơ trong quá trình giảm cân.

Đồ uống buổi sáng

Loại bỏ mỡ bụng dư thừa chẳng cần tốn nhiều công sức nếu bạn tuân theo những quy tắc cơ bản này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Bắt đầu ngày mới với thức uống buổi sáng có tác dụng giảm cân. Có một số loại đồ uống buổi sáng mà bạn có thể uống khi bụng đói để giảm mỡ bụng nhanh chóng.

Một số đồ uống mà bạn có thể thử là mật ong và nước chanh, trà xanh với lá bạc hà.

Giảm lượng crabs

Loại bỏ mỡ bụng dư thừa chẳng cần tốn nhiều công sức nếu bạn tuân theo những quy tắc cơ bản này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Việc hấp thụ nhiều carbs cũng có liên quan đến việc tăng cân và béo bụng. Do đó, bạn nên giảm lượng carb ăn vào, đặc biệt là carb tinh chế và thay vào đó hãy thêm ngũ cốc, rau và protein vào chế độ ăn uống của bạn. Giảm tiêu thụ carb trong chế độ ăn uống của bạn là một trong những cách tốt nhất để giảm mỡ bụng.

Theo Indiatoday

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