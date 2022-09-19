Uống nước trước khi ngủ có phải thói quen của bạn không? Liệu điều đơn giản này có thực sự mang lại hiệu quả giảm cân như lời đồn?

"Nước giúp khôi phục chất lỏng bị mất qua quá trình trao đổi chất, thở, đổ mồ hôi và loại bỏ chất thải. Nó cũng giúp giữ cho bạn không bị quá nóng, bôi trơn các khớp và mô, duy trì làn da khỏe mạnh và cần thiết cho quá trình tiêu hóa thích hợp."

Cũng giống như cỏ trong công viên và cây trong vườn thảo mộc cần nước từ mưa, vòi phun nước hoặc bình tưới để sinh trưởng và phát triển, "Chúng ta phụ thuộc vào nước để tồn tại", Katherine Brooking, người đồng sáng lập của công ty tin tức dinh dưỡng Appetite for Health ở San Francisco cho hay.

Để tăng lợi ích cho não, cơ thể và làn da của nước, sau khi nhận ra rằng họ đã đi lại trong tình trạng khô nẻ cả ngày, nhiều người thường uống nước trước khi đi ngủ. Nghe có vẻ như là một chiến lược tốt để giúp đáp ứng nhu cầu nước của bạn, nhưng liệu chiến lược này có thể phản tác dụng không?

Lauren Manaker, một chuyên gia dinh dưỡng và chủ sở hữu của Nutrition Now Counseling ở Charleston, South Carolina cho biết: "Duy trì lượng nước thích hợp có thể có tác động sâu sắc đến cảm giác của chúng ta. Đối với những người tập trung vào cách làn da của họ như thế nào, được cung cấp đủ nước đúng cách có thể có tác động tích cực đáng chú ý đến vẻ ngoài của làn da của bạn."

Lợi ích của việc uống nước trước khi đi ngủ

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Tạo thói quen uống nước trước khi ngủ có thể giúp mọi người đáp ứng đủ lượng chất lỏng trong những phút cuối cùng trong ngày. Đối với một số người, uống nước trước khi ngủ có thể giúp họ ngủ ngon hơn bằng cách tiết ra mồ hôi, giữ cho họ mát mẻ và thoải mái hơn.

Vì nhiệt độ đóng một vai trò lớn trong khả năng ngủ ngon của bạn, điều này chắc chắn có thể là một lợi ích.

Mặt hạn chế của việc uống nước trước khi đi ngủ

Tuy nhiên, uống một hơi cạn vài cốc nước ngay trước khi ngủ không phải là chiến lược khôn ngoan nhất. Đó là bởi vì uống nước ngay trước khi đi ngủ, đặc biệt là nếu lượng nước quá lớn, có thể khiến bạn thức dậy thường xuyên và đi tiểu, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ.

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Trong khi một số người tin rằng uống nước ngay trước khi đi ngủ có thể giúp họ giảm cân, giới chuyên môn vẫn chưa hiểu về điều đó, nó thực sự rất khó để phán đoán. Thêm vào đó, giấc ngủ có thể bị gián đoạn (do đi vệ sinh nhiều lần trong đêm) có thể bù đắp bất kỳ lợi ích nào bạn muốn có.

Ngủ kém có thể ảnh hưởng đến cảm giác đói và các hormone gây no, khiến bạn đói hơn trong ngày.

Uống nước ngay trước khi đi ngủ không nhất thiết giúp giảm cân. Đúng là có những nghiên cứu liên kết việc uống đủ nước với việc giảm cân nói chung, nhưng điều đó không liên quan đến việc uống trước khi đi ngủ. Nó liên quan đến việc uống đủ nước vào và xung quanh giờ ăn.

Lượng nước bạn nên uống trước khi đi ngủ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:

Bạn đã uống bao nhiêu nước trước đó trong ngày

Nếu bạn tập thể dục

Nhiệt độ của môi trường xung quanh bạn (nhiệt độ cao hơn dẫn đến đổ mồ hôi nhiều hơn và cần nhiều nước hơn)

Kích thước cơ thể của bạn

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Bạn nên uống đủ nước suốt cả ngày, sau đó giảm lượng nước uống một hoặc hai giờ trước khi đi ngủ để giảm thiểu gián đoạn giấc ngủ. Hãy nhớ rằng đối với việc giảm cân, không có "viên đạn" thần kỳ nào.

Cơ thể điều chỉnh sự cân bằng chất lỏng trong ngày, vì vậy cung cấp những gì nó cần cả ngày có thể mang lại một số lợi ích. Lý tưởng nhất là uống nước theo giờ ổn định hơn là uống một lượng lớn vào một thời điểm cụ thể.

Theo Eatingwell