Cách tăng thị lực cho mắt cận an toàn và hiệu quả

Chưa có một nghiên cứu nào chứng minh được hiệu quả làm sáng mắt hoàn toàn của các phương pháp tăng thị lực mà không cần đeo kính cận hoặc can thiệp phẫu thuật. Tuy nhiên, chúng ta cũng có rất nhiều cách tăng thị lực cho mắt cận thông qua các bài tập hàng ngày cho mắt, giúp tăng sức mạnh cơ mắt và giảm mỏi mắt. Những thay đổi trong lối sống như nghỉ ngơi nhiều hơn, chế độ ăn lành mạnh, khoa học sẽ giúp mắt và thị lực của bạn khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Đây là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cườm mắt, cải thiện quá trình lưu thông máu ở mắt. Bạn có thể chọn cam, bưởi, táo hoặc cà chua vào những bữa ăn nhẹ. Hãy bổ sung từ 75-90mg vitamin C để có một đôi mắt khỏe mạnh.

Các loại rau xanh đậm giúp bổ sung vitamin A và lutein. Trong đó, vitamin A giúp giảm thiểu rủi ro thoái hóa điểm vàng hoặc bệnh cườm mắt. Lutein là chất chống oxy hóa mạnh giúp cải thiện thị lực, bao gồm cải xoăn, bông cải xanh, rau chân vịt, cải rổ,...Hãy bổ sung chúng mỗi tuần 3-4 lần để giúp mắt khỏe mạnh.

Nguồn cung cấp vitamin C dồi dào giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cườm mắt - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu vitamin D và axit béo

Axit béo omega-3 và vitamin D giúp ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng, mất thị lực sau này. Do đó, hãy tăng cường ăn nhiều thực phẩm như hạt lanh, hạt óc chó, cá hồi, cá ngừ, hạt chia,...3-4 lần/tuần. Bạn cũng có thể thay thế bằng thực phẩm chức năng bổ sung omega-3 tại các hiệu thuốc.

Thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa

Các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giảm khả năng mắc bệnh cườm mắt, thoái hóa điểm vàng như quả mọng, socola, táo, trà xanh, rượu vang đỏ,... Hãy thêm chúng vào chế độ ăn của mình ít nhất 2-3 lần/tuần để có một đôi mắt khỏe mạnh.

Các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho mắt - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tăng thị lực cho mắt cận bằng cách thay đổi lối sống

Cho mắt nghỉ ngơi

Nếu ngồi lâu trước màn hình máy tính hoặc tivi, mắt bạn sẽ bị mỏi và khô do ánh sáng xanh gây nên. Sau mỗi giờ làm việc, hãy dành ra khoảng 10 phút đi xung quanh để tránh khỏi màn hình. Bạn có thể sử dụng kính có tròng giúp giảm ánh sáng xanh tiếp xúc với mắt.

Đeo kính râm

Một trong những cách tăng thị lực cho mắt chính là đeo kính râm. Điều này giúp mắt đỡ mỏi do ánh nắng, tránh mắt bị tổn thương và yếu dần theo thời gian. Hãy đeo kính râm khi đi ra ngoài lúc trời nắng và mang theo bên mình khi cần thiết. Nếu không có hoặc không thích đeo kính râm, bạn có thể đội mũ lưỡi trai giúp cản bớt nắng tới mắt.

Hãy đeo kính râm lúc trời nắng để bảo vệ mắt - Ảnh minh họa: Internet

Không hút thuốc lá

Thuốc có thể gây nên các vấn đề về mắt như cườm mắt, thoái hóa điểm vàng hoặc tổn thương các dây thần kinh ở mắt. Khói thuốc có thể khiến mắt bị khô và mỏi hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh sử dụng các sản phẩm có liên quan đến thuốc lá. Nếu bạn đang nghiện thuốc hay quen hút thuốc, hãy giảm bớt lại và cai dần là được.

Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc giúp mắt được nghỉ ngơi. Đặc biệt vào ban đêm, nếu ngủ không đủ giấc, bạn có thể bị đau, khô mắt suốt cả ngày. Hãy ngủ đủ mỗi ngày 6-8 tiếng để mắt có thời gian thư giãn và phục hồi. Trước khi ngủ nên rời khỏi màn hình điện thoại, máy tính hoặc tivi trước đó 30-60 phút để ngủ ngon hơn. Nếu khó ngủ, hãy dùng miếng che mắt hoặc tắt hết đèn ngủ để dễ ngủ hơn.

Ngủ đủ giấc giúp mắt được nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Khám mắt định kỳ

Hãy lên lịch khám mắt định kỳ hàng năm, đảm bảo đôi mắt vẫn được khỏe mạnh và nếu có vấn đề gì thì kịp thời ngăn chặn. Lúc khám, bạn nên trả lời các câu hỏi của bác sĩ một cách thành thật để có kết quả chính xác nhất.

Cải thiện thị lực cho mắt cận bằng cách tập luyện

Tập chớp mắt

Đầu tiên, bạn hãy tập chớp mắt chậm, sau đó tăng nhanh lên để giúp mắt đỡ mỏi. Điều này giúp mắt được nghỉ ngơi, cấp ẩm và chống khô mắt. Trong vòng 2 phút, hãy chớp mắt chậm, mỗi nhịp chớp khoảng 30 giây, mắt nhắm hoàn toàn rồi mở ra. Tiếp theo, dành 2 phút để chớp mắt nhanh, mỗi nhịp chớp khoảng 4 giây.

Bài tập chớp mắt giúp mắt đỡ mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn theo hướng viết số 8

Trong các cách chữa cận thị nhẹ, nhìn theo hướng viết số 8 sẽ giúp các cơ mắt được khỏe mạnh hơn. Bạn hãy hình dung số 8 đang ở trước tầm nhìn, cách mắt khoảng 1,8-3m. Giữ yên đầu và di chuyển mắt theo hướng viết số 8. Thực hiện liên tục trong 2 phút sau đó chuyển hướng ngược lại. Thực hiện 2-3 lần/ngày giúp mắt linh hoạt hơn.

Hy vọng với những chia sẻ trên đây, bạn đã biết cách tăng thị lực cho mắt cận, từ đó có một đôi mắt khỏe hơn và nhìn rõ hơn. Chúc bạn thành công.