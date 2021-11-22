Bí quyết để luôn tràn ngập bình an, xua tan sự lo lắng

Sức khỏe 22/11/2021 15:11

Lo lắng là gì? Lo lắng là phản ứng tự nhiên của cơ thể bạn đối với căng thẳng.

Nếu bạn hay lo lắng thường xuyên, gây ra sự thiếu tập trung trong công việc của bạn, bạn nên thực hiện một số biện pháp khắc phục nhanh chóng để giải quyết ngay lập tức vấn đề này. Đôi khi, bạn nhận thấy rằng sự lo lắng của bạn xuất hiện trong bất kỳ tình huống sắp tới nào, hoặc bạn thấy rằng triệu chứng tồn tại trong thời gian ngắn và giảm bớt sau khi sự việc kết thúc. Mỗi khi xuất hiện sự lo lắng, đây là những gì bạn có thể làm.

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Tự hỏi bản thân mình

Nguyên nhân sâu xa có thể là những suy nghĩ tiêu cực của bạn. Vậy nên, một cách để thách thức nỗi sợ hãi của bạn là tự ngẫm lại chính bản thân của mình.

 

Tập trung vào hơi thở 

Hãy thử đếm cho đến 4 và hít vào rồi thở ra trong 4 lần đếm. Bạn nên làm điều này trong 5 phút. Bạn có thể làm điều này vào buổi tối, làm chậm nhịp tim và giúp bạn bình tĩnh hơn.

 

Liệu pháp dùng hương thơm để thư giãn

Trị liệu bằng hương thơm được cho là giúp kích hoạt một số thụ thể nhất định trong não của bạn và có khả năng xoa dịu lo lắng. Bạn có thể sử dụng các loại mùi hương ở dạng dầu, hương trầm hay nến,... Các mùi hương như hoa oải hương, hoa cúc và gỗ đàn hương khá nhẹ nhàng và mang đến sự thư giãn và thoải mái cho bạn. Đây là một phương pháp điều trị lo âu phổ biến.

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Đi bộ hoặc tập yoga

Đôi khi, tốt nhất bạn nên dừng những suy nghĩ lo lắng bằng cách tránh xa. Đồng thời, bạn nên dành một chút thời gian để tập trung vào cơ thể và điều này sẽ giúp bạn giảm bớt lo lắng.

 

Viết mọi thứ ra giấy 

Bản thân việc viết lách cũng là một liệu pháp, những gì khiến bạn lo lắng sẽ "giải phóng" sự lo lắng ra khỏi đầu bạn và có thể giúp bạn bớt nản lòng hơn. Phương pháp này cũng có thể có hiệu quả với những người có vấn đề lo lắng nghiêm trọng. 

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