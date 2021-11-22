Bí quyết để luôn tràn ngập bình an, xua tan sự lo lắng

Nếu bạn hay lo lắng thường xuyên, gây ra sự thiếu tập trung trong công việc của bạn, bạn nên thực hiện một số biện pháp khắc phục nhanh chóng để giải quyết ngay lập tức vấn đề này. Đôi khi, bạn nhận thấy rằng sự lo lắng của bạn xuất hiện trong bất kỳ tình huống sắp tới nào, hoặc bạn thấy rằng triệu chứng tồn tại trong thời gian ngắn và giảm bớt sau khi sự việc kết thúc. Mỗi khi xuất hiện sự lo lắng, đây là những gì bạn có thể làm.

Nguyên nhân sâu xa có thể là những suy nghĩ tiêu cực của bạn. Vậy nên, một cách để thách thức nỗi sợ hãi của bạn là tự ngẫm lại chính bản thân của mình.

Tập trung vào hơi thở

Hãy thử đếm cho đến 4 và hít vào rồi thở ra trong 4 lần đếm. Bạn nên làm điều này trong 5 phút. Bạn có thể làm điều này vào buổi tối, làm chậm nhịp tim và giúp bạn bình tĩnh hơn.

Liệu pháp dùng hương thơm để thư giãn

Trị liệu bằng hương thơm được cho là giúp kích hoạt một số thụ thể nhất định trong não của bạn và có khả năng xoa dịu lo lắng. Bạn có thể sử dụng các loại mùi hương ở dạng dầu, hương trầm hay nến,... Các mùi hương như hoa oải hương, hoa cúc và gỗ đàn hương khá nhẹ nhàng và mang đến sự thư giãn và thoải mái cho bạn. Đây là một phương pháp điều trị lo âu phổ biến.

Đi bộ hoặc tập yoga

Đôi khi, tốt nhất bạn nên dừng những suy nghĩ lo lắng bằng cách tránh xa. Đồng thời, bạn nên dành một chút thời gian để tập trung vào cơ thể và điều này sẽ giúp bạn giảm bớt lo lắng.

Viết mọi thứ ra giấy

Bản thân việc viết lách cũng là một liệu pháp, những gì khiến bạn lo lắng sẽ "giải phóng" sự lo lắng ra khỏi đầu bạn và có thể giúp bạn bớt nản lòng hơn. Phương pháp này cũng có thể có hiệu quả với những người có vấn đề lo lắng nghiêm trọng.

Những thủ thuật thư giãn này đặc biệt hữu ích cho những người thường xuyên bị lo lắng. Tuy nhiên, nếu bạn nghi ngờ mình có các vấn đề lo lắng mà bạn không thể đối phó thì bạn nên áp dụng các chiến lược dài hạn để giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng và ngăn chúng xảy ra thêm.

Các chiến lược đối phó với lo lắng dài hạn

Nếu bạn thường xuyên bị lo âu, điều quan trọng là phải tìm các phương pháp và phương pháp điều trị lo âu để giúp bạn kiểm soát chúng. Nó có thể là sự kết hợp của nhiều thứ, thuốc và liệu pháp. Nếu bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu, luôn hữu ích khi thảo luận về các lựa chọn với chuyên gia sức khỏe tâm thần, người có thể đề xuất điều gì đó có thể giúp bạn theo cách tốt hơn.

Thiền hàng ngày

Thiền cần một số thực hành để đạt được hiệu quả thành công. Khi bạn thực hiện việc này thường xuyên, thiềm sẽ giúp bạn gạt bỏ những suy nghĩ lo lắng bất cứ khi nào bạn cảm thấy chúng xuất hiện.

Giữ cho tâm trí và cơ thể khỏe mạnh

Tập thể dục thường xuyên, ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và xã giao với những người quan tâm đến bạn cũng là một cách tuyệt vời để giảm bớt các triệu chứng lo âu.

Thay đổi chế độ ăn uống và lối sống

Thay đổi chế độ ăn uống của bạn là một khía cạnh có thể giúp bạn làm việc tốt hơn với các cuộc "tấn công" của sự lo lắng. Nghiên cứu cho thấy một số chất bổ sung hoặc chất dinh dưỡng có thể giúp giảm lo lắng. Bạn nên bao gồm trà xanh, sô cô la đen,... Tất cả những thứ này có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai gặp phải vấn đề lo lắng, nhưng ở mức độ vừa phải.

Nói chuyện với bác sĩ

Nếu bạn cảm thấy không thể kiểm soát sự lo lắng của mình bằng cách sử dụng các bước trên, bạn nên đến gặp và tham khảo ý kiến ​​bác sĩ. Nếu họ nghĩ rằng thuốc có thể cải thiện tình trạng của bạn thì bạn hãy làm theo lời khuyên.