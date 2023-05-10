Bé trai 9 tuổi dập nát bàn tay vì cho tay vào lồng máy giặt đang hoạt động

Tại Bệnh viện Đại học Y, ngày 7/5 bệnh nhân được chẩn đoán: Vết thương đứt rời hoàn toàn mạch máu, thần kinh tại vị trí nền đốt 1 bàn ngón II tay phải, gẫy xương nền đốt 1 ngón II tay phải.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, bệnh nhân là bé H.G.B, 9 tuổi, ở Thanh Hóa, bị tai nạn vì cho tay vào lồng máy giặt cửa đứng lúc mày đang chạy lúc khoảng 11h ngày 06/5. Sau tai nạn, bệnh nhân được sơ cứu ở bệnh viện huyện, rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển ra Hà Nội.

Bác sĩ phẫu thuật chính cho biết, đây là một ca khó, vì thời gian từ khi tổn thương tới khi phẫu thuật kéo dài (10 tiếng đồng hồ), bệnh nhân bị tổn thương mạch đứt rời ngón phức tạp, dạng tổn thương dập nát, xoắn vặn; trong khi mạch máu nuôi ngón trỏ rất nhỏ, ở trẻ em còn nhỏ hơn, nên rất khó khăn cho các bác sĩ trong thao tác tìm động mạch nuôi, động mạch nhận, tĩnh mạch…

Các bác sĩ đã xử lý ngay bằng thủ thuật xuyên kim Kirschner, cố định đốt ngón 1 vào xương bàn ngón II tay phải. Sau đó, đã thực hiện nối vi phẫu dưới kính hiển vi động mạch riêng ngón II bên trụ, thần kinh riêng ngón II bên quay và tĩnh mạch mu tay ngón II bàn tay phải bằng chỉ beer 10-0.

Đến nay, sau 2 ngày được phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, ngón II tay phải hồng, ấm, có phản hồi mao mạch. Kết quả phẫu thuật của bệnh nhi tạm ổn nhưng do tổn thương đụng dập nặng, cần theo dõi thêm.

Theo Vietnamnet, trước đó, một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Bệnh nhi N.T.T (nam, 6 tuổi, Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ trong tình trạng ngón trỏ đứt rời, xoắn vặn, hệ thống thần kinh dây chằng bị nhổ bật một đoạn dài.



Ngón trỏ bàn tay trái của bệnh nhi trên phim chụp Xquang - Ảnh: Vietnamnet

Gia đình cho biết, cháu bé bị tai nạn sinh hoạt khi cho tay vào máy giặt đang hoạt động.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã cố gắng bảo tồn và nối ngón tay cho trẻ. Tuy nhiên, do tình trạng dập nát quá nặng và bệnh nhân còn nhỏ tuổi, việc nối ngón tay đến nay vẫn chưa thể thực hiện.

Bác sĩ khuyến cáo, trẻ em rất hiếu động, máy giặt cũng nằm trong tầm ngắm chơi đùa của trẻ. Vì vậy, để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, phụ huỵnh cần chú ý tuyệt đối không cho trẻ nhỏ chơi đùa bên cạnh máy giặt.

Đối với những gia đình sử dụng máy giặt cửa trên, bố mẹ không nên đặt những vật dụng dễ cho bé leo trèo lên như thùng hộp. Với loại máy giặt cửa trước, hãy đóng chặt cửa sau khi sử dụng để tránh con chui vào bên trong gây nguy hiểm. Đặc biệt, giữ bé tránh xa khi máy đang hoạt động.

Bên cạnh đó, không đặt máy giặt trong tầm mắt trẻ và để ý trẻ 24/24.

Theo đó, vị trí tốt nhất để đặt máy giặt đối với nhà có trẻ con là những khu vực cách xa phòng ngủ của bé và nên trang bị khóa. Trẻ không thấy được sẽ không có ý tiến lại gần chơi hay nghịch máy giặt.