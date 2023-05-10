Bé trai 9 tuổi dập nát bàn tay vì cho tay vào lồng máy giặt đang hoạt động

Sức khỏe 10/05/2023 11:53

Bệnh nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng vị trí đốt 1 ngót út bàn tay phải đứt hoàn toàn mạch máu và dây thần kinh.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, bệnh nhân là bé H.G.B, 9 tuổi, ở Thanh Hóa, bị tai nạn vì cho tay vào lồng máy giặt cửa đứng lúc mày đang chạy lúc khoảng 11h ngày 06/5. Sau tai nạn, bệnh nhân được sơ cứu ở bệnh viện huyện, rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển ra Hà Nội.

Tại Bệnh viện Đại học Y, ngày 7/5 bệnh nhân được chẩn đoán: Vết thương đứt rời hoàn toàn mạch máu, thần kinh tại vị trí nền đốt 1 bàn ngón II tay phải, gẫy xương nền đốt 1 ngón II tay phải.

Các bác sĩ đã xử lý ngay bằng thủ thuật xuyên kim Kirschner, cố định đốt ngón 1 vào xương bàn ngón II tay phải. Sau đó, đã thực hiện nối vi phẫu dưới kính hiển vi động mạch riêng ngón II bên trụ, thần kinh riêng ngón II bên quay và tĩnh mạch mu tay ngón II bàn tay phải bằng chỉ beer 10-0.

Bé trai 9 tuổi dập nát bàn tay vì cho tay vào lồng máy giặt đang hoạt động - Ảnh 1
Hình ảnh chi đứt rời được nối liền - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Bác sĩ phẫu thuật chính cho biết, đây là một ca khó, vì thời gian từ khi tổn thương tới khi phẫu thuật kéo dài (10 tiếng đồng hồ), bệnh nhân bị tổn thương mạch đứt rời ngón phức tạp, dạng tổn thương dập nát, xoắn vặn; trong khi mạch máu nuôi ngón trỏ rất nhỏ, ở trẻ em còn nhỏ hơn, nên rất khó khăn cho các bác sĩ trong thao tác tìm động mạch nuôi, động mạch nhận, tĩnh mạch…

Đến nay, sau 2 ngày được phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, ngón II tay phải hồng, ấm, có phản hồi mao mạch. Kết quả phẫu thuật của bệnh nhi tạm ổn nhưng do tổn thương đụng dập nặng, cần theo dõi thêm.

Theo Vietnamnet, trước đó, một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Bệnh nhi N.T.T (nam, 6 tuổi, Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ trong tình trạng ngón trỏ đứt rời, xoắn vặn, hệ thống thần kinh dây chằng bị nhổ bật một đoạn dài.

Bé trai 9 tuổi dập nát bàn tay vì cho tay vào lồng máy giặt đang hoạt động - Ảnh 2
Ngón trỏ bàn tay trái của bệnh nhi trên phim chụp Xquang - Ảnh: Vietnamnet

Gia đình cho biết, cháu bé bị tai nạn sinh hoạt khi cho tay vào máy giặt đang hoạt động.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã cố gắng bảo tồn và nối ngón tay cho trẻ. Tuy nhiên, do tình trạng dập nát quá nặng và bệnh nhân còn nhỏ tuổi, việc nối ngón tay đến nay vẫn chưa thể thực hiện.

Bác sĩ khuyến cáo, trẻ em rất hiếu động, máy giặt cũng nằm trong tầm ngắm chơi đùa của trẻ. Vì vậy, để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, phụ huỵnh cần chú ý tuyệt đối không cho trẻ nhỏ chơi đùa bên cạnh máy giặt.

Đối với những gia đình sử dụng máy giặt cửa trên, bố mẹ không nên đặt những vật dụng dễ cho bé leo trèo lên như thùng hộp. Với loại máy giặt cửa trước, hãy đóng chặt cửa sau khi sử dụng để tránh con chui vào bên trong gây nguy hiểm. Đặc biệt, giữ bé tránh xa khi máy đang hoạt động.

Bên cạnh đó, không đặt máy giặt trong tầm mắt trẻ và để ý trẻ 24/24.

Theo đó, vị trí tốt nhất để đặt máy giặt đối với nhà có trẻ con là những khu vực cách xa phòng ngủ của bé và nên trang bị khóa. Trẻ không thấy được sẽ không có ý tiến lại gần chơi hay nghịch máy giặt.

Báo động đỏ: Nối bàn tay cho bé 21 tháng tuổi bị đứt lìa do máy dập nắp cốc nhựa

Báo động đỏ: Nối bàn tay cho bé 21 tháng tuổi bị đứt lìa do máy dập nắp cốc nhựa

Sau khi sự việc xảy ra, bé trai bị đứt rời bàn tay phải, mỏm cụt cẳng tay phải máu phun thành tia, gia đình đã sơ cứu cầm máu và để bàn tay vào trong túi nilon, sau đó cho vào thùng nước đá rồi đưa đến sơ cứu tại trạm y tế xã.

Xem thêm
Từ khóa:   nối bàn tay bị dập nát cho tay vào máy giặt đứt bàn tay do máy giặt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm