Báo động đỏ: Nối bàn tay cho bé 21 tháng tuổi bị đứt lìa do máy dập nắp cốc nhựa

Sau khi sự việc xảy ra, bé trai bị đứt rời bàn tay phải, mỏm cụt cẳng tay phải máu phun thành tia, gia đình đã sơ cứu cầm máu và để bàn tay vào trong túi nilon, sau đó cho vào thùng nước đá rồi đưa đến sơ cứu tại trạm y tế xã.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, ngày 17/4, bé trai V.Đ.T, 21 tháng tuổi được đưa tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu trong tình trạng bàn tay phải bị đứt lìa. Thông tin từ gia đình cho biết, bệnh nhi bị tai nạn do cho tay vào máy dập nắp cốc nhựa. Sau khi sự việc xảy ra, cháu bị đứt rời bàn tay phải, mỏm cụt cẳng tay phải máu phun thành tia. Ngay lập tức gia đình đã sơ cứu cầm máu và để bàn tay bị đứt lìa vào trong túi nilon sau đó cho vào thùng nước đá rồi đưa đến sơ cứu tại trạm y tế xã.

Tại trạm y tế xã, cháu đã được băng ép cầm máu mỏm cụt, kiểm tra lại cách bảo quản bàn tay đứt rời và chuyển lên tuyến trên để điều trị. Bàn tay được bọc trong túi nilon bà bảo quản đá lạnh trước khi được đem đi cấp cứu - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống Khi bệnh nhi nhập viện, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã khởi động quy trình báo động đỏ, Khoa hồi sức cấp cứu đã thực hiện các bước sơ cứu cơ bản và hoàn thiện các xét nghiệm cơ bản nhanh nhất. Cùng lúc đó Khoa Gây mê hồi sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc mổ và huy động một kíp phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, một kíp phẫu thuật tạo hình vi phẫu nhiều kinh nghiệm của bệnh viện vào thực hiện ca mổ cấp cứu cho bệnh nhi.

Kíp phẫu thuật gồm 2 chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình có nhiệm vụ thực hiện đặt lại xương khối tụ cốt, cố định bằng kim Kirschner, phục hồi khớp cổ tay; nối toàn bộ gân gấp (11 gân) và gân duỗi bị đứt (11); Khoa Phẫu thuật tạo hình - vi phẫu thực hiện khâu nối động mạch quay, động mạch trụ, thần kinh giữa, thần kinh trụ và nhánh nông của thần kinh quay dưới kính vi phẫu. Dẫn tin từ VTC News, với sự phối hợp nhịp nhàng của 2 kíp mổ, ca mổ thành công sau 7 giờ đồng hồ. Sau mổ, bệnh nhi được điều trị tích cực kết hợp với phục hồi chức năng và thay băng chăm sóc vết thương. Hậu phẫu diễn biến thuận lợi, bàn tay được nuôi dưỡng tốt, đã có thể cử động nhẹ nhàng các ngón tay. Bệnh nhi sẽ tiếp tục được theo dõi và phục hồi chức năng. Bàn tay sau khi được phẫu thuật của bệnh nhi - Ảnh: VTC News Theo các bác sĩ, do bệnh nhi nhỏ tuổi nên các cấu trúc giải phẫu đều rất nhỏ, tổn thương đứt rời bàn tay tại vị trí khớp cổ tay là nơi có giải phẫu phức tạp (tổn thương nhiều xương nhỏ của khối tụ cốt cổ tay, nhiều gân gấp, nhiều gân duỗi, thần kinh trụ, thần kinh giữa, nhánh nông thần kinh quay, động mạch quay, động mạch trụ), chi thể ngoài tổn thương đứt rời còn có tổn thương bỏng nhiệt ở mặt mu tay. Tuy nhiên, có một số yếu tố thuận lợi là phần chi thể đứt rời được bảo quản đúng cách và thời gian từ khi tai nạn đến khi tới viện tương đối sớm (19h tai nạn - 22h30 đã được mổ). Qua trường hợp ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo: Việc phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ nhỏ là hết sức cần thiết, đòi hỏi sự quan tâm, hướng dẫn của gia đình đối với trẻ. Đặc biệt là các gia đình có sử dụng các máy móc chạy bằng điện. Cùng với đó, việc trang bị kiến thức trong sơ cứu, bảo quản chi thể đứt rời và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời giúp cho người bệnh tăng cơ hội nối lại chi thể.

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