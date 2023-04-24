Phát hiện con gián còn sống nằm sâu trong tai bé trai 2 tuổi

Sau khi nội soi, Bác sĩ phát hiện một con gián kích thước 1,5 - 2cm, còn sống và đang cử động khiến bé đau đớn.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa gắp thành công con gián còn sống chui vào tai bé H.N.K. (2 tuổi).

Theo người nhà bé K., tối 23/4, bé ôm tai khóc thét cả đêm nhưng gia đình nhìn bằng mắt thường không phát hiện được gì.

Sáng 24/4, gia đình đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ để thăm khám. Bác sĩ phát hiện một con gián kích thước 1,5 - 2cm đang chui bên trong. Nguy hiểm hơn, con gián này còn sống và đang cử động khiến bé đau đớn.

Con gián được nội soi phát hiện đang sống trong hòm nhĩ của bé trai - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Sau khi dùng thủ thuật để làm chết con gián từ bên trong, để giảm tác động gây đau đớn cho người bệnh, bác sĩ đã gắp dị vật ra khỏi tai thành công.

Ngay sau khi được điều trị, cháu bé đã được xuất viện.

Dẫn từ Người Đưa Tin, Bác sĩ Khoa Tai - Mũi - Họng khuyến cáo, nếu các con côn trùng khi chui vào mũi, tai không được gắp bỏ rất có thể bò sâu vào lỗ tai, lỗ mũi và gây thủng màng nhĩ hoặc gây nhiễm trùng, viêm tai, viêm mũi.

Khi có dấu hiệu bị côn trùng xâm nhập vào tai, bạn đừng cố gắng đưa bất cứ dụng cụ hay dung dịch gì vào tai, làm như vậy có thể khiến tổn thương ống tai của bạn. Cũng không nên sử dụng “mẹo” dân gian theo kiểu bôi mật ở bên ngoài tai để con côn trùng “thèm ăn”, tìm đường ra… Bạn chỉ cần nhanh chóng đến phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng gần nhất để xử trí.

Bên cạnh đó, để ngăn ngừa nguy cơ côn trùng chui vào tai, mũi, mọi người nên tránh nằm, ngủ dưới nền đất thấp. Khi đi ngủ, cần thả màn tránh để bị côn trùng cắn, đốt, hoặc xâm nhập.

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