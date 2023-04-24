Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị vẹo cột sống ngực; vẹo cột sống thắt lưng; thoái hóa cột sống ngực - lưng - thắt lưng; còng cột sống ngực - lưng, mất ưỡn cột sống thắt lưng; biến dạng phức hợp khung chậu - cột sống, mất thăng bằng nặng toàn bộ cột sống, đường trọng lực đổ ra trước.

Theo thông tin từ VTCNEWS, ngày 24/4, Bệnh viện Trưng Vương cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân vẹo cột sống thắt lưng sang phải, đi khoảng 10m phải nghỉ, khó cúi và ngửa người.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị vẹo cột sống, còng cột sống ngực - lưng, mất ưỡn cột sống thắt lưng; biến dạng phức hợp khung chậu - cột sống, mất thăng bằng nặng toàn bộ cột sống, đường trọng lực đổ ra trước.

Ảnh chụp Xquang trước và sau phẫu thuật của bệnh nhân - Ảnh: VTCNEWS

Dẫn tin từ Sài Gòn Giải Phóng, sau khi chẩn đoán, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật giải ép, ghép xương, cắt đĩa đệm hàn xương liên thân đốt cột sống thắt lưng bằng nêm PEEK lối sau L2L3 L3L4 L4L5 L5S1 kết hợp nắn chỉnh đường cong trước sau cột sống thắt lưng bằng ốc chân cung từ N10 đến S1.

Ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng 30 phút.

Ekip bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Sau phẫu thuật, bệnh nhân cao thêm 8cm, dáng người đi thẳng, người và phần đầu không còn đổ về trước khi đi hay đứng, hết đau tê hoàn toàn chân phải, chân trái còn tê rất ít, sức cơ hoàn toàn bình phục.

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