Nuôi dưỡng thành công em bé sinh non 26 tuần người Kenya

Tin y tế 24/04/2023 14:15

Sau khi sinh, em bé người Kenya có tình trạng suy hô hấp suy hô hấp, viêm ruột, nhiễm khuẩn sơ sinh nặng nên được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị, chăm sóc.

Dẫn tin từ Báo Gia đình & Xã hội, ngày 24/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, vừa qua, các bác sĩ Trung tâm Sơ sinh của bệnh viện đã điều trị thành công cho một em bé người Kenya sinh non lúc 26 tuần tuổi (thai IVF) nặng 800gr. Bệnh nhi có suy hô hấp, viêm ruột, nhiễm khuẩn sơ sinh nặng.

Cụ thể, với tiền sử 2 lần bị tắc vòi trứng, chị Lydia Nanja N. (34 tuổi, người Kenya, đang sinh sống tại Việt Nam) đã chọn phương pháp IVF để mang thai. Tuy nhiên, do cổ tử cung ngắn nên chị phải khâu cổ tử cung ở tuần 24 để giữ thai.

Đến khi thai được 26 tuần tuổi, chị có dấu hiệu chuyển dạ phải nhập viện tỉnh để cấp cứu và sinh được bé gái nặng 800gr.

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Chị Lydia Nanja N. được các bác sĩ đã cứu chữa, động viên - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, sau khi sinh, trẻ có tình trạng suy hô hấp suy hô hấp, viêm ruột, nhiễm khuẩn sơ sinh nặng nên ngày 27/1 trẻ được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị, chăm sóc. Chị Lydia Nanja N. vì quá lo lắng nên gần như bị mất sữa, không đủ sữa nuôi con. Em bé được nuôi bằng sữa từ Ngân hàng sữa mẹ của bệnh viện.

Tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, em bé sinh non được thở máy, kiểm soát thân nhiệt, kiểm soát nhiễm trùng và chăm sóc đặc biệt. Em bé được nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch và chăm sóc theo phương pháp ấp kangaroo (Chăm sóc trẻ đẻ non/nhẹ cân bằng cách đặt trẻ nằm tiếp xúc da kề da trên ngực mẹ hoặc người chăm sóc trẻ).

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Em bé sinh non người Kenya được cứu chữa tại BV Nhi Trung ương - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Nhờ sự phối hợp tốt giữa các khoa trong Trung tâm là Khoa Điều trị tích cực Kangaroo và Ngân hàng sữa mẹ, khoa Điều trị và chăm sóc đặc biệt, em bé sinh non L.W.D đã tăng 1,6kg, sức khỏe ổn định và được ra viện sau 62 ngày điều trị.

Được biết mỗi năm, Trung tâm Sơ sinh – Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị và nuôi dưỡng thành công hàng nghìn trẻ sinh non. Mỗi ca sinh non là một "cuộc chiến" với các bác sĩ và nhân viên y tế tại Trung tâm Sơ sinh, bởi trẻ sinh non có nguy cơ đe dọa tính mạng ngay từ khi lọt lòng.

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