Bất ngờ trước những tác dụng của bột gạo lứt với sức khỏe con người

Tác dụng của bột gạo lứt với sức khỏe có rất nhiều công dụng. Trong đó, nổi bật nhất là giúp ngăn ngừa có bệnh liên quan đến tim mạch. Trong bột gạo lứt có chứa nhiều chất xơ Carotenoid, Axit omega 3, Phytosterol và Inositol hexaphosphate (IP6), có khả năng chống lại sự ngưng kết của các tiểu huyết cầu. Đồng thời cũng làm giảm lượng cholesterol xấu, Triglyceride trong máu, giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch cũng như kiểm soát được bệnh tiểu đường hiệu quả.

Bột gạo lứt mang đến rất nhiều tác dụng với con người. Trong đó có thể kể đến như:

Theo nghiên cứu, gạo lứt có chứa hàm lượng chất xơ cao. Nhờ đó, giúp những khối u bị cản trở bởi sự kết hợp của Estrogen có trong đường ruột, ngăn ngừa khả năng tái hấp thụ ở trong máu. IP6 trong bột gạo lứt còn kiểm soát, ngăn ngừa các tế bào u phát triển trong đường ruột, gan.

Nồng độ Sterolin, Phytosterol trong bột gạo lứt cao, nhờ đó có khả năng kháng virus, kháng khuẩn rất hiệu quả. Bột gạo lứt giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống chọi lại bệnh về thoái hóa, viêm khớp và ngừa lão hóa.

Kiểm soát cân nặng hiệu quả

Bột gạo lứt dồi dào protein, dưỡng chất, tạo cảm giác no lâu, từ đó sẽ hạn chế tiếp thu thức ăn vào cơ thể. Sử dụng bột gạo lứt thay thế cho gạo trắng sẽ có tác dụng giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, bột gạo lứt cũng giàu Magie, có tác dụng cải thiện sự trao đổi chất, đốt cháy chất béo hiệu quả.

Sử dụng bột gạo lứt có tác dụng giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Thải độc gan

Một trong những tác dụng của bột gạo lứt khiến nhiều người yêu thích chính là thải độc tố. Do trong gạo lứt có chứa nhiều chất dinh dưỡng, điển hình là Inositol, Phospholipid và Vitamin B… có tác dụng thải độc gan rất hiệu quả. Thêm vào đó, chúng còn có chứa nhiều axit béo có tác dụng cải thiện thị lực, làm sáng da.

Tác dụng của bột gạo lứt trong làm đẹp

Ngoài những tác dụng tốt đối với sức khỏe con người, gạo lứt còn mang đến nhiều công dụng trong làm đẹp da mà không phải ai cũng biết. Theo nghiên cứu, tác dụng của bột gạo lứt rang trong làm đẹp đó là chống các tia UV độc hại từ ánh sáng mặt trời, đồng thời những vitamin có trong gạo lứt cũng giúp tái tạo làn da, mang đến làn da sáng, hồng hào hơn.

Người ta thường dùng bột gạo lứt kết hợp cùng mật ong, trứng gà hoặc sữa tươi để làm mặt nạ dưỡng da, cấp ẩm hoặc tận dụng cám gạo từ gạo lứt để tẩy trang. Khi dùng bột gạo lứt kết hợp với các động tác massage nhẹ nhàng sẽ làm chất bụi bẩn, kem phấn theo lớp bột ra ra ngoài, mang lại làn da sạch, mịn màng….

Người ta thường dùng bột gạo lứt để làm mặt nạ dưỡng da - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của bột gạo lứt mè đen

Mè đen (hay còn có những tên gọi khác như hắc chi ma, chu thắng…) là loại thực phẩm có thành phần dinh dưỡng cao cũng như là vị thuốc giúp hỗ trợ chữa nhiều bệnh mãn tính. Trong khi đó, gạo lứt là loại gạo vẫn chưa được xay xát bỏ hết lớp cám gạo bên ngoài, nhờ đó mang đến nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là sinh tố, nguyên tố vi lượng đẩy lùi các bệnh nguy hiểm. Như vậy, sự kết hợp giữa gạo lứt và mè đen sẽ tạo ra là loại thực phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe như tinh bột, chất béo, chất xơ cùng những nguyên tố vi lượng như magie, sắt, canxi, selen, kali, natri… kèm theo đó là vitamin các loại: B1, B2, B3, B6, vitamin E.

Bột gạo lứt mè đen là trợ thủ đắc lực cho trong chăm sóc sức khoẻ - Ảnh minh họa: Internet

Với gạo lứt còn giữ nguyên lớp cám gạo ngoài công dụng điều hòa huyết áp, chống lại những tác nhân gây bệnh tim mạch, hạn chế các cholesterol xấu. Khi dùng bột gạo lứt mè đen có thể khử được xơ vữa động mạch, giảm lượng cholesterol trong máu, thải độc, nhuận trường thanh lọc cơ thể.

Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, mỡ máu cao, béo phì thì bột gạo lứt mè đen sẽ là trợ thủ đắc lực cho trong chăm sóc sức khoẻ và hỗ trợ điều trị bệnh bởi thành phần chất xơ có trong gạo lứt giúp cơ thể no lâu, không bị tăng cân, kiểm soát và làm giảm lượng glucose có trong máu của người mắc bệnh đái tháo đường.

Với những người đang ăn kiêng, bột gạo lứt mè đen là thực phẩm tuyệt vời bởi không chỉ no lâu, làm giảm cảm giác thèm ăn mà năng lượng từ gạo lứt mè đen cho cơ thể cũng đảm bảo đầy đủ cho hoạt động hàng ngày. Người ăn kiêng sẽ không lo lắng tình trạng thiếu chất, mệt mỏi. Với hàm lượng vitamin E cao có trong mè đen cùng các vitamin nhóm B, khi dùng thường xuyên còn giúp da luôn căng mịn, hồng hào.

Những cách pha chế nước gạo lứt để tăng và giảm cân

Cách nấu nước gạo lứt giảm cân

Như đã nói ở trên tác dụng của bột gạo lứt là giảm cân. Vì thế, nếu đang trong giai đoạn giảm cân và xây dựng chế độ ăn kiêng, bạn có thể bổ sung dinh dưỡng hàng ngày với nước gạo lứt giảm cân.

Nguyên liệu

Nước lọc: 500ml

Bột gạo lứt: 3 muỗng cà phê

Thực hiện:

Nước lọc đun sôi, để cho ấm và cho bột gạo lứt vào hoà cùng cho đến khi tan đều thì cho vào trong chai và đậy kín trong khoảng 10 phút rồi mang ra sử dụng. Lưu ý nên pha nước loãng cho dễ uống. Hoặc nếu thích ngọt có thể cho thêm đường hoặc chút sữa. Tuy nhiên, lơi khuyên dành cho những người dùng bột gạo lứt rang giảm cân thì nên để thuần tự nhiên, không cho thêm phụ gia vào trong thức uống.

Trường hợp không uống được nước nấu từ bột gạo lứt rang, bạn có thể thay thế bằng trà gạo lứt. Lấy khoảng 2 – 3 muỗng gạo lứt vào ly hoặc cho vào bình giữ nhiệt. Đổ khoảng 0,5 – 1 lít nước sôi vào trong gạo và ngâm trong 15 phút là có thể mang uống.

Nước uống bột gạo lứt là giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu nước gạo lứt tăng cân

Bên cạnh tác dụng của bột gạo lứt giảm cân, với những người đang có vấn đề về cân nặng và muốn cải thiện vóc dáng cũng có thể dùng bột gạo lứt tăng cân. Để tăng cân với gạo lứt không quá khó, bạn có thể áp dụng công thức nấu sữa gạo lứt dưới đây để cải thiện cân nặng của mình

Nguyên liệu

Bột gạo lứt rang: 100 gram

Gạo nếp: 100 gram (có thể bỏ qua gạo nếp)

Nước lọc: 3 Lít

Sữa tươi không đường: 500ml

Đường cát: 200 gram

Đường phèn; 200 gram

Thực hiện:

Rang gạo nếp cho đến khi thấy gạo có mùi thơm thì tắt bếp. Hãy nhớ điều chỉnh lửa cho gạo vàng đều, không bị cháy khét. Cho gạo vừa rang xay nhuyễn và trộn cùng với bột gạo lứt. Lấy hỗn hợp gạo trộn đổ vào máy xay nhuyễn thêm một lần nữa.

Tiếp đó cho hỗn hợp bột gạo vừa xay vào nồi và nấu cùng với 3 lít nước sạch. Nấu cho đến khi sôi, trong quá trình nấu chú ý liên tục khuấy đều để nhằm hạn chế bột bị lắng cặn dưới đáy nồi. Sau khi phần bột đã được hòa tan trong nước thì rót phần nước gạo vừa đun xong lọc qua dụng cụ rây để bỏ đi phần bột cặn bị lắng, chưa tan ra ngoài.

Chắt lấy nước gạo vừa thu được vào nồi và cho thêm đường cát, đường phèn vào trong nồi rồi tiếp tục khuấy đều cho đến khi tan hết đường. Cuối cùng, thêm sữa tươi không đường vào và tiếp tục khuấy cho tan, sau đó mới tắt bếp.

Lưu ý: tuyệt đối không để sữa tươi khi nấu bị sôi lớn bởi sẽ khiến sữa mất đi mùi thơm đặc trưng và không mang đến nhiều tác dụng cho người uống.

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- Tác dụng của nước gạo lứt rang với sức khỏe con người

- Tác dụng của trà gạo lứt: Giúp con người khỏe đẹp từ bên trong

Những người đang muốn cải thiện vóc dáng cũng có thể dùng bột gạo lứt tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Một vài lưu ý khi nấu sữa gạo lứt tăng cân

Để việc tăng với gạo lứt đạt hiệu quả cao, khi thực hiện bạn lưu ý đến một vài vấn đề như:

Nên lấy định lượng nguyên liệu sao cho phù hợp với khẩu vị của mình. Nếu thích ngọt, thích béo ngậy hơn thì bạn có thể cho thêm đường hoặc sữa tươi vào

Trường hợp không uống thích ngọt, hãy cắt giảm đường hoặc nấu sôi bột thêm cùng với nước.

Sữa gạo lứt nấu đạt chuẩn là khi nấu xong phải ở dạng sệt, không lỏng hay đặc quá

Hãy bảo quản sữa gạo lứt trong chai thủy tinh rồi bảo quản trong tủ lạnh để có thể dùng lâu hơn.

Trên đây là một vài thông tin về tác dụng của bột gạo lứt cũng như cách pha chế giúp giảm cân hoặc tăng cân với bột gạo lứt. Tùy vào nhu cầu của mình mà bạn có thể áp dụng một trong những cách trên để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.