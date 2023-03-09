Bất ngờ bị liệt cả hai chân sau khi tập gym và lời cảnh tỉnh của chuyên gia: tập quá sức, tập sai tư thế hậu quả khôn lường

Sức khỏe 09/03/2023 09:55

Nam thanh niên 18 tuổi bất ngờ bị liệt vận động hai chân, đại tiểu tiện không tự chủ và tê bì các vùng trên cơ thể.

Theo Báo giaoducthudo.giaoducthoidai cho hay, ngày 8/3, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương - Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và tiến hành điều trị cho nam thanh niên 18 tuổi sinh sống trên địa bàn tỉnh 2 chân tê liệt, đại tiểu tiện không tự chủ sau khi tập gym.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống ngực có khối máu tụ chèn ép tủy ngang mức D3D4. Bệnh nhân đã được hội chẩn và phẫu thuật mở cung sau đốt sống D3D4 giải ép, cố định cột sống.

Bác sĩ Lã Quang Thịnh - Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện đa khoa Hùng Vương thông tin, đây là một trường hợp hiếm gặp, bệnh nhân có thể gặp chấn thương do tập gym quá sức, sai tư thế, rất may bệnh nhân đã đến viện sớm và được phẫu thuật kịp thời. Khi tủy sống bị chèn ép, bệnh nhân có nguy cơ bị liệt hai chi dưới phải ngồi xe lăn suốt đời.

Bất ngờ bị liệt cả hai chân sau khi tập gym và lời cảnh tỉnh của chuyên gia: tập quá sức, tập sai tư thế hậu quả khôn lường - Ảnh 1

Nam thanh niên ở Phú Thọ phải nhập viện cấp cứu vi 2 chân tê liệt, đại tiểu tiện không tự chủ sau khi tập gym - Ảnh: Giaoducthudo.giaoducthoidai

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, "Đây là một trường hợp hiếm gặp, bệnh nhân có thể gặp chấn thương do tập gym quá sức, sai tư thế, rất may bệnh nhân đã đến viện sớm và được phẫu thuật kịp thời. Khi tủy sống bị chèn ép bệnh nhân có nguy cơ bị liệt hai chi dưới phải ngồi xe lăn suốt đời", bác sĩ Thịnh thông tin.

Sau mổ bệnh nhân diễn biến ổn định, phục hồi tốt, đã tự đi lại được với khung tập đi, đại tiểu tiện bình thường.

Trước đó, sáng 8-3 cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng thông tin về việc chị N.H. (sinh năm 1996, trú tại thành phố Đà Lạt) tử vong trong tư thế treo lơ lửng trên dải dây tập yoga bằng vải.

Bất ngờ bị liệt cả hai chân sau khi tập gym và lời cảnh tỉnh của chuyên gia: tập quá sức, tập sai tư thế hậu quả khôn lường - Ảnh 2
Nam thanh niên được cứu chữa trong bệnh viện. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Tại hiện trường, chị H. bị dải dây tập bằng vải có đầu mối treo trên xà nhà thắt siết ngang bụng, hai chân sắp chạm tới mặt sàn.

Nhiều người có kinh nghiệm tập môn này cho biết rất có thể trong lúc luyện tập các động tác liên quan tới sợi dây trên, chị H. đã bị sợi dây siết, thắt ngang bụng, trong khi chân không giẫm tới sàn nhà, gây ngạt thở và tử vong.

Cô gái 28 tuổi có khối u buồng trứng kích thước 'khủng'

Cô gái 28 tuổi có khối u buồng trứng kích thước 'khủng'

Từng phẫu thuật u buồng trứng cách đây 3 năm, cô gái bàng hoàng phát hiện khối u tái phát với kích thước khủng - nặng 6,5kg.

Xem thêm
Từ khóa:   tập gym tập gym bị liệt tập quá sức

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 21 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 43 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 47 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm