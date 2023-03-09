Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống ngực có khối máu tụ chèn ép tủy ngang mức D3D4. Bệnh nhân đã được hội chẩn và phẫu thuật mở cung sau đốt sống D3D4 giải ép, cố định cột sống.

Theo Báo giaoducthudo.giaoducthoidai cho hay, ngày 8/3, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương - Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và tiến hành điều trị cho nam thanh niên 18 tuổi sinh sống trên địa bàn tỉnh 2 chân tê liệt, đại tiểu tiện không tự chủ sau khi tập gym .

Nam thanh niên ở Phú Thọ phải nhập viện cấp cứu vi 2 chân tê liệt, đại tiểu tiện không tự chủ sau khi tập gym - Ảnh: Giaoducthudo.giaoducthoidai

Bác sĩ Lã Quang Thịnh - Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện đa khoa Hùng Vương thông tin, đây là một trường hợp hiếm gặp, bệnh nhân có thể gặp chấn thương do tập gym quá sức, sai tư thế, rất may bệnh nhân đã đến viện sớm và được phẫu thuật kịp thời. Khi tủy sống bị chèn ép, bệnh nhân có nguy cơ bị liệt hai chi dưới phải ngồi xe lăn suốt đời.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, "Đây là một trường hợp hiếm gặp, bệnh nhân có thể gặp chấn thương do tập gym quá sức, sai tư thế, rất may bệnh nhân đã đến viện sớm và được phẫu thuật kịp thời. Khi tủy sống bị chèn ép bệnh nhân có nguy cơ bị liệt hai chi dưới phải ngồi xe lăn suốt đời", bác sĩ Thịnh thông tin.

Sau mổ bệnh nhân diễn biến ổn định, phục hồi tốt, đã tự đi lại được với khung tập đi, đại tiểu tiện bình thường.

Trước đó, sáng 8-3 cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng thông tin về việc chị N.H. (sinh năm 1996, trú tại thành phố Đà Lạt) tử vong trong tư thế treo lơ lửng trên dải dây tập yoga bằng vải.

Nam thanh niên được cứu chữa trong bệnh viện. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Tại hiện trường, chị H. bị dải dây tập bằng vải có đầu mối treo trên xà nhà thắt siết ngang bụng, hai chân sắp chạm tới mặt sàn.

Nhiều người có kinh nghiệm tập môn này cho biết rất có thể trong lúc luyện tập các động tác liên quan tới sợi dây trên, chị H. đã bị sợi dây siết, thắt ngang bụng, trong khi chân không giẫm tới sàn nhà, gây ngạt thở và tử vong.