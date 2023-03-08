Chủ cơ sở thừa nhận đã nhập số lượng lớn kem đánh răng, bột giặt không hóa đơn, chứng từ, thuộc hàng trôi nổi về bán kiếm lời.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống cho hay, chiều 6/3, Đội Quản lý thị trường số 4 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương kiểm tra đột xuất đối với Hộ kinh doanh N.V.K do ông N.V.K làm chủ tại thôn Bùi Xá, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Đoàn kiểm tra phát hiện tại địa điểm kinh doanh đang bày bán hàng hóa là bột giặt mang nhãn hiệu OMO các loại và kem đánh răng mang nhãn hiệu P/S có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Hàng hóa nghi giả mạo bị tạm giữ. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Số lượng hàng hoá gồm: 720 tuýp kem đánh răng mang nhãn hiệu P/S; 470 túi bột giặt mang nhãn hiệu OMO loại 350g, 380g, 770g, loại 2,9 kg. Đối với Bột giặt mang nhãn hiệu OMO loại 350g, loại 380g, loại 770g và loại 2,9kg, hai mép hàn ở hai đầu túi không đồng nhất, có vết gấp ở hai bên hông túi, nhãn hiệu OMO được in trực tiếp trên từng sản phẩm.

Đối với kem đánh răng mang nhãn hiệu P/S, hạn sử dụng có 8 ký tự số liền nhau, nhãn hiệu P/S được in trực tiếp trên từng sản phẩm. Đây là các dấu hiệu cơ bản cho thấy số hàng hóa nêu trên là hàng hóa giả mạo.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, xử lý theo quy định. Ảnh: Báo Pháp Luật

Cũng theo Báo Pháp Luật, qua đấu tranh, làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ số hàng hóa nêu trên là hàng giả mạo được mua trôi nổi về để bán kiếm lời; không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp.

Hiện, toàn bộ số hàng hóa nêu trên đã được tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

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