Thêm nhiều phụ huynh bị lừa đảo theo kịch bản ‘con bị tai nạn’ và chuyển tiền để cấp cứu

Tin y tế 08/03/2023 10:56

Mới đây, rất nhiều phụ huynh bị lừa đảo số tiền lớn theo hình thức gọi điện thông báo ‘con bị tai nạn’ cần cấp cứu khẩn cấp.

Theo như Báo Tuổi Trẻ Online, Giám đốc Công an TP.HCM vừa tiếp nhận danh sách phụ huynh bị các đối tượng xưng 'thầy giáo bộ môn' gọi điện báo 'con bị chấn thương sọ não' và hối thúc chuyển tiền phẫu thuật để lừa đảo. Tất cả các trường hợp này đều bị lừa bằng cùng một thủ đoạn: tự xưng là "giáo viên bộ môn" ở trường con, báo con bị té "chấn thương sọ não" đang cấp cứu tại bệnh viện và cần tiền mổ gấp.

Bước đầu, Bệnh viện Chợ Rẫy (phường 12, quận 5) và Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Đa Kao, quận 1) tiếp nhận trình báo bị lừa chuyển số tiền 410 triệu đồng.

Thêm nhiều phụ huynh bị lừa đảo theo kịch bản ‘con bị tai nạn’ và chuyển tiền để cấp cứu - Ảnh 1
Phụ huynh bị gọi điện lừa đảo. Ảnh: Tuổi Trẻ

- Chị L.V.T. (43 tuổi) phụ huynh có con học tại Trường THCS Lương Định Của (quận 2) trình báo chuyển khoản 20 triệu đồng.

- Chị N.T.P. (37 tuổi) phụ huynh có con học tại Trường THCS và THPT Hoàng Diệu (quận Tân Phú) trình báo bị lừa chuyển 20 triệu đồng.

- Chị Đ.T.M.T. (42 tuổi) có con học ở trường quốc tế (quận 7) trình báo chuyển khoản 2 lần vào 2 số tài khoản 200 triệu đồng.

- Ông T.M.H. (51 tuổi), có con học tại một trường quốc tế ở TP Thủ Đức trình báo bị lừa chuyển 70 triệu đồng.

- Một phụ huynh Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1) trình báo bị lừa chuyển 100 triệu đồng.

Các trường hợp tại Bệnh viện Chợ Rẫy đều được tổ bảo vệ và phòng công tác xã hội ghi nhận, hướng dẫn đến Công an phường 12, quận 5 trình báo.

Ngoài những phụ huynh bị lừa chuyển tiền nêu trên, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1 còn ghi nhận nhiều phụ huynh khác gọi điện hoặc đến bệnh viện tìm con nhưng may mắn chưa chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Thêm nhiều phụ huynh bị lừa đảo theo kịch bản ‘con bị tai nạn’ và chuyển tiền để cấp cứu - Ảnh 2
 

 

Thêm nhiều phụ huynh bị lừa đảo theo kịch bản ‘con bị tai nạn’ và chuyển tiền để cấp cứu - Ảnh 3

Bệnh viện Nhi đồng 1 khẳng định không bao giờ có chuyện yêu cầu bệnh nhân hoặc gia đình phải đóng tiền trước rồi mới cấp cứu. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống ngày 7/3, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đưa ra khuyến cáo tới người dân do liên tiếp tiếp nhận các cuộc gọi của phụ huynh xác nhận con của họ có đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 hay không?

Bệnh viện Nhi đồng 1 khuyến cáo các bậc phụ huynh cần lưu ý, khi nhận được những cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền tương tự, phụ huynh nên liên lạc với nhà trường hoặc bệnh viện qua các đường dây nóng để kiểm định tính xác thật của thông tin.

Đồng thời, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng khẳng định rằng, bệnh viện luôn đặt tính mạng người bệnh lên trên hết nên không bao giờ có chuyện yêu cầu bệnh nhân hoặc gia đình phải đóng tiền trước rồi mới cấp cứu.

Đặc biệt, trong trường hợp bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện sẽ xem xét để miễn hoặc giảm viện phí từ nguồn trợ giúp xã hội hoặc các quỹ từ thiện.

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