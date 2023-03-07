Các chuyên gia từ Đại học Florida cảnh báo rằng giấy vệ sinh có thể chứa “hóa chất tồn tại vĩnh viễn” độc hại. Những chất này được gọi là perfluoroalkyl và polyfluoroalkyl (PFA). Chúng được chứng minh là có liên quan đến một số bệnh ung thư, thậm chí làm giảm số lượng tinh trùng.

Thông tin từ Báo Môi trường và đô thị cho hay, nghiên cứu mới phát hiện ra rằng, giấy vệ sinh có thể chứa 'hóa chất vĩnh viễn' có liên quan đến ung thư và số lượng tinh trùng thấp.

Đó là những hợp chất tiền thân có khả năng trở thành các loại PFA khác nhau, cụ thể là PFOA, hoặc axit perfluorooctanoic, có khả năng gây ung thư.

Các nhà nghiên cứu phát hiện các chất iPAP, hoặc perfluoroalkyl phosphate diester có trong giấy vệ sinh.

Nghiên cứu hợp chất gây ung thư có trong giấy vệ sinh. Ảnh: Internet

Những “hóa chất vĩnh viễn” này đã được phát hiện trong vô số mặt hàng phổ biến như mỹ phẩm, chảo chống dính, quần áo và thậm chí cả sản phẩm dành cho trẻ em. Gần đây, quần lót dành cho thời kỳ kinh nguyệt của hãng Thinx cũng nhận nhiều đơn kiện vì nghi chứa những hóa chất trên.

Cũng theo Zing, lý do các nhà khoa học nghiên cứu về giấy vệ sinh là họ từng thực hiện một nghiên cứu trước đó về PFA. Trước đây, họ xem xét sự hiện diện của PFA trong chất rắn sinh học hay còn gọi là chất thải rắn đến từ các nhà máy xử lý nước thải.

Với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, các nhà nghiên cứu phân tích giấy vệ sinh được bán ở Châu Phi, Tây u và Bắc, Nam, Trung Mỹ để chiết xuất PFA từ giấy và nước thải đã qua xử lý của Mỹ.

Sau khi phát hiện ra sự hiện diện của diPAP, hóa chất chính trong số chất các nhà khoa học tìm được, họ đã so sánh phát hiện này với dữ liệu từ các nghiên cứu về nước thải trước đó.

Họ kết luận diPAP trong giấy vệ sinh chiếm 4% trong hệ thống nước thải của Mỹ và Canada nhưng ở châu u, con số đó đã tăng vọt.

Ví dụ, ở Thụy Điển, diPAP chiếm 35% và ở Pháp, con số đáng kinh ngạc là 89%. Nhưng ngay cả khăn giấy vệ sinh tái chế cũng không an toàn vì nó có thể bị nhiễm PFA do tái sử dụng các vật liệu có chứa diPAP.

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Việc giảm PFA rất quan trọng vì nước thải và bùn thường được tái sử dụng để tưới tiêu và/hoặc sử dụng đất”.

Giáo sư Townsend cho biết nghiên cứu cung cấp hiểu biết sâu hơn về nguồn gốc ô nhiễm PFA, đồng thời cho phép các chuyên gia trang bị kiến thức tốt hơn để thay đổi chính sách.

Mọi người cũng cần biết rằng giấy vệ sinh không phải là sản phẩm duy nhất có khả năng gây ung thư trong nhà.