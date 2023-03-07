Giật mình khi tắm phát hiện điều bất thường, mẹ cho đi khám mới biết dị vật bên trong 'vùng kín' của con

Tin y tế 07/03/2023 15:37

Dị vật là chiếc nhẫn mặt đá đã nằm gọn trong vùng kín bé 4 tuổi.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, bé gái được mẹ đưa vào Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vào ngày 5/3. Mẹ bệnh nhi cho biết bình thường bé hay đeo nhẫn ở ngón tay, nhưng mấy ngày nay, không thấy con đeo nên chị hỏi thì bé nói đã nhét chiếc nhẫn vào vùng kín.

Bệnh nhi được xác định có dị vật trong âm đạo là nhẫn kim loại có mặt đá, rất dễ có nguy cơ gây rách âm đạo hoặc tổn thương màng trinh. Em bé 4 tuổi được gây mê để gắp dị vật, cố gắng hạn chế tối đa thêm thương tổn cho trẻ, vệ sinh để tránh viêm nhiễm. Chiếc nhẫn lấy ra có chu vi khoảng 2,5cm, mặt đá, chưa có dấu hiệu hoen gỉ.

 

Giật mình khi tắm phát hiện điều bất thường, mẹ cho đi khám mới biết dị vật bên trong 'vùng kín' của con - Ảnh 1
Chiếc nhẫn trong vùng kín bé gái. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, theo các bác sĩ, tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ trước đây cũng đã từng tiếp nhận một số trường hợp bị dị vật bộ phận sinh dục của trẻ như: hạt lúa rơi vào âm đạo trẻ khi ngồi chơi trên lúa phơi của gia đình; trẻ tự nhét hạt lạc hoặc trẻ đi tắm suối có vắt hoặc đỉa chui vào cắn gây chảy máu khó cầm….

BSCKI Nguyễn Văn Hưng khuyến cáo cha mẹ nên thường xuyên để ý đến trẻ nhỏ, hạn chế cho trẻ chơi những đồ vật nhỏ, dễ nhét vào các vị trí nhạy cảm trên cơ thể như miệng, mũi, tai hay hậu môn, âm đạo…

Đặc biệt với các vị trí vùng kín của cơ thể, cha mẹ ít chú ý hơn nên khó để có thể nhận biết sớm. Bên cạnh đó trẻ nhỏ chưa thể đảm bảo việc tự vệ sinh cá nhân nên nếu có dị vật nằm trong âm đạo rất dễ gây viêm nhiễm cho trẻ, để lâu ngày có thể gây dính 2 mép môi bé….

Bác sĩ Hưng khuyến cáo cha mẹ cần thường xuyên để ý đến trẻ nhỏ, hạn chế cho con chơi những đồ vật nhỏ, dễ nhét vào các vị trí nhạy cảm như miệng, mũi, tai hay hậu môn, âm đạo.

Đặc biệt với vùng kín của trẻ, cha mẹ ít chú ý hơn nên khó nhận biết sớm. Trong khi đó, trẻ nhỏ chưa thể tự vệ sinh cá nhân nên nếu có dị vật nằm trong âm đạo rất dễ gây viêm nhiễm.

Khi phát hiện có dị vật tại vùng kín của trẻ, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa tổn thương cho trẻ, giảm sang chấn tâm lý sau này.

Trong một số giai đoạn phát triển, trẻ muốn khám phá tìm hiểu xung quanh và tò mò chính cơ thể của mình. Do đó, một số trẻ thường "nghịch" vùng kín. Theo bác sĩ Hưng, cha mẹ cần đưa ra giới hạn về hành vi cho trẻ, thường xuyên trò chuyện, tâm sự và giải thích để con hiểu về cơ thể và các nguyên tắc cơ bản khi tiếp xúc tại vùng kín, tránh những hậu quả không mong muốn có thể xảy ra.

Giật mình khi tắm phát hiện điều bất thường, mẹ cho đi khám mới biết dị vật bên trong 'vùng kín' của con - Ảnh 2
 

 

Giật mình khi tắm phát hiện điều bất thường, mẹ cho đi khám mới biết dị vật bên trong 'vùng kín' của con - Ảnh 3

 Dị vật được gắp ra thành công, không gây hại gì cho trẻ. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

 

 

Khi phát hiện có các dị vật tại vùng kín, gia đình không nên cố lấy dị vật, tránh gây tổn thương sâu và nặng hơn cho trẻ. Gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên môn sâu, cần có các dụng cụ phù hợp để đảm bảo an toàn cho trẻ và hạn chế tối đa tổn thương cho trẻ, giảm sang chấn tâm lý cho trẻ và gia đình sau này.

Đặc biệt, một số giai đoạn phát triển, trẻ muốn khám phá tìm hiểu mọi thứ xung quanh để học hỏi nhiều điều và thỏa mãn tính tò mò. Trong đó, trẻ cũng sẽ tò mò chính cơ thể của mình và tìm cách khám phá.

Do vậy, một số trẻ thường hay nghịch vùng kín của mình, đây là điều tự nhiên và vô hại, nhưng cha mẹ cần đưa ra giới hạn về hành vi cho trẻ, thường xuyên trò chuyện, tâm sự và giải thích cho trẻ, để trẻ hiểu về cơ thể và các nguyên tắc cơ bản khi tiếp xúc tại vùng kín và với người lạ, tránh những hậu quả không mong muốn có thể xảy ra.

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