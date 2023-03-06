Ngày 10/2/2023, bé được chuyển tới BV Nhi Trung ương trong tình trạng thiếu máu nặng, lượng huyết sắc tố chỉ còn 43 g/l (bằng 1/3 so với chỉ số bình thường), vàng da nhẹ, suy hô hấp (thở máy chỉ số thấp).

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống cho hay, khi được 20 ngày tuổi, bé Lương Trọng Đ. (Đông Triều, Quảng Ninh) xuất hiện vàng da vùng mặt sau đó tăng dần. Đến ngày 22, bé vàng da toàn thân, sốt nhẹ, ho, được gia đình đưa tới Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Bé được chẩn đoán thiếu máu tan máu do miễn dịch, lượng huyết sắc chỉ đạt 59 g/l, nhiễm khuẩn sơ sinh, bệnh viện không thể tìm được đơn vị máu phù hợp để truyền.

Bệnh viện Nhi Trung ương đã làm làm xét nghiệm giữa máu của bé và tất cả các đơn vị máu hiện có, cùng nhóm máu với bé (nhóm O), nhưng không có đơn vị máu nào hòa hợp.

Trong khi đó, theo dõi sau sinh, các xét nghiệm sàng lọc sơ sinh của bé đều hoàn toàn khỏe mạnh, không có gì bất thường. Gia đình bé không có ai gặp phải bệnh lý về máu, mẹ cũng chưa từng phải truyền máu .

Bé sơ sinh có nhóm máu hiếm. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Mẹ bé nhớ lại: “Khi ấy mình thật sự hoang mang, con thiếu máu nặng, phải nhờ đến ống thở can thiệp. Bác sĩ bảo những đứa trẻ khác ở tình huống ấy có thể đã dẫn đến sốc tim. Các y bác sĩ cũng vất vả tìm máu cho con, tất cả mọi người đều cố gắng, nhưng vẫn không có kết quả. Người mẹ như mình có lúc đã nghĩ rằng sẽ buông, để con tự bơi, chỉ mong con đủ mạnh mẽ vượt qua biến có đầu đời này”. Sau khi bé nhập viện, BV Nhi Trung ương đã lập tức liên hệ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hội chẩn tìm nguyên nhân thiếu máu và phối hợp chặt chẽ, nỗ lực tìm kiếm đơn vị máu phù hợp cho bé.

TS.BS. Hoàng Thị Thanh Nga, Trưởng khoa Huyết thanh học nhóm máu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Bé có nhóm máu O Rh(D) dương – là nhóm máu phổ biến ở Việt Nam với khoảng 45% dân số. Nhưng trên thực tế có đến 43 hệ thống nhóm máu với 376 kháng nguyên hồng cầu khác nhau.

Bé sơ sinh được truyền máu. Ảnh: Báo Nhân Dân

Dù chưa được truyền máu, nhưng với phác đồ điều trị của các bác sĩ, sức khỏe bé đã cải thiện đôi chút. Đến chiều 17/2, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tìm được người hiến máu phù hợp. Đơn vị máu đó được xét nghiệm sàng lọc an toàn và tách thành 3 đơn vị nhỏ để phù hợp với trẻ sơ sinh: 2 đơn vị thể tích 100 ml và 1 đơn vị 50 ml.

Cũng theo Báo Nhân Dân, ngày 18/2, sau truyền 1 đơn vị máu 100 ml, sức khỏe bé ổn định, không còn tình trạng kích thích do thiếu oxy não. Dù đã tiến hành các xét nghiệm hòa hợp đầy đủ, nhưng các y, bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương và Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương chỉ thực sự thở phào khi toàn bộ quá trình truyền máu của bé ổn định, không xảy ra phản ứng.

Đến ngày hôm sau, sức khỏe bé tốt hơn nhiều, huyết sắc tố đã nâng từ 41 g/l lên 79 g/l, bé được ở ghép với mẹ sau nhiều ngày phải cách ly, điều trị một mình tại phòng điều trị tích cực sơ sinh.

Anh Lương Mạnh Tuấn, bố của bé Lương Trọng Đạt gửi lẵng hoa cảm ơn tới Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong ngày 27/2 vừa qua. Ảnh: Báo Nhân Dân

Ngày 20/2, bé được truyền tiếp 1 đơn vị máu 100 ml, huyết sắc tố cải thiện đáng kể đạt 123 g/l, hồng cầu lưới đã tăng từ 0,27% (tại thời điểm sau hội chẩn) lên 3%.

Bé tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, xuất viện ngày 3/3 và được hẹn sẽ quay lại tái khám sau một tuần.

Sau 3 tuần căng thẳng, từng thức trắng đêm để liên hệ với những người quen và rất nhiều người chưa từng biết, chị Sầm Thị Viện-mẹ bé Đạt hạnh phúc khôn xiết vì cậu con trai bé bỏng của mình đã được tái sinh thêm một lần nữa.