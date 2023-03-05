Đồng Nai: Phát hiện khối u cuộn ẩn dưới móng tay bệnh nhân suốt 6 năm chịu đau

Tin y tế 05/03/2023 16:07

Bệnh nhân có các biểu hiện như: ấn nhẹ vào móng tay gây đau nhói, khó chịu, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt.

Theo Zing, các bác sĩ khoa Ngoại - Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai, cho biết đây là trường hợp hiếm gặp vì các triệu chứng của bệnh rất dễ nhầm lẫn với một số bệnh lý thông thường khác.

Khoảng 6 năm trước, anh L.H.H.Q. (32 tuổi, trú tại Biên Hòa, Đồng Nai) bị đau và nhức đầu ngón tay giữa bên trái. Anh đã khám nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân, các bác sĩ kê thuốc điều trị theo triệu chứng và bệnh không khỏi.

Gần đây, anh thấy đau buốt đầu ngón tay nhiều nên đi khám tại cơ sở y tế trên. Kết quả, anh bị u cuộn mạch dưới móng tay.

Đồng Nai: Phát hiện khối u cuộn ẩn dưới móng tay bệnh nhân suốt 6 năm chịu đau - Ảnh 1

Phẫu thuật thành công lấy khối u cuộn mạch dưới móng tay. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo VietNamNet, bác sĩ đã phát hiện ở dưới móng tay của anh Q. có một nốt nhỏ đen mờ. Kết quả chụp MRI cho thấy đó là khối u cuộn mạch dưới móng tay.

Sau đó, các bác sĩ cho anh nhập viện và tiến hành phẫu thuật xẻ móng tay, lấy u cuộn mạch dưới móng tay của bệnh bằng hạt nho.

Đồng Nai: Phát hiện khối u cuộn ẩn dưới móng tay bệnh nhân suốt 6 năm chịu đau - Ảnh 2
Bệnh nhân đã được phẫu thuật. Ảnh: Zing

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tường Quang, Trưởng khoa Ngoại, chấn thương chỉnh hình - bỏng, cho biết u cuộn mạch dưới móng tay rất hiếm gặp, chỉ chiếm 1-5% u ở bàn tay. Khi phẫu thuật lấy khối u, các bác sĩ phải có bộ dụng cụ nhỏ, chuyên dụng. Đồng thời, các phẫu thuật viên phải cẩn thận, tỉ mỉ.

Hiện bệnh nhân ổn định, đang uống thuốc giảm đau và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

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