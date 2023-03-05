Xem xét cảnh báo loại siro ho xuất khẩu của Ấn Độ chứa các chất gây hại cho sức khỏe

Đất nước này có thể sẽ ban bố cảnh báo đối với siro ho xuất khẩu khi có chứa các chất gây hại cho sức khỏe.

Theo Báo Tin Tức, cảnh sát Ấn Độ ngày 3/3 đã bắt giữ 3 nhân viên của Marion, đồng thời truy tìm 2 giám đốc của doanh nghiệp này, sau khi các kết quả kiểm tra tại phòng thí nghiệm chính phủ cho thấy có 22 trong tổng số 36 mẫu siro bị pha trộn và làm giả. Quan chức điều tra vụ Marion, ông Vaibhav Babbar nêu rõ các mẫu siro này đều có chứa ethylene glycol và diethylene glycol. Đây là 2 hợp chất được dùng như loại chất chống đông trong các sản phẩm công nghiệp. Ông nhấn mạnh thuốc của Marion đã được xuất sang nhiều nước và Bộ Y tế Ấn Độ có thể sẽ ra cảnh báo về việc sử dụng sản phẩm. Hiện những thuốc này cũng đã được xuất sang Kyrgyzstan và Campuchia. Trước đó, ông Babbar đã tiến hành thanh tra nhà máy của Marion 4 lần sau khi vào tháng 12/2022, Uzbekistan thông báo có trẻ em tử vong do uống siro ho của công ty này. Các phân tích của Bộ Y tế Uzbekistan chỉ ra rằng các siro Ambronol và DOK-1 Max đều có chứa lượng lớn chất diethylene glycol hoặc ethylene glycol. Trẻ em đã sử dụng những thuốc này với liều cao hơn tiêu chuẩn do phụ huynh nhầm lẫn sản phẩm với thuốc phòng cảm lạnh hoặc theo lời khuyên của dược sĩ.

Cảnh báo siro ho. Ảnh: TTXVN Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố vào tháng 1, hơn 300 trẻ em, chủ yếu dưới 5 tuổi, tại Gambia, Indonesia và Uzbekistan đã tử vong vào năm ngoái do tổn thương thận cấp tính liên quan đến các loại thuốc ho dạng siro của các nhà sản xuất khác nhau. Philippines, Timor Leste, Senegal và Campuchia cũng có nguy cơ chịu ảnh hưởng vì vẫn đang bày bán thuốc này. Do đó, WHO kêu gọi các nước thành viên hành động khẩn cấp nhằm ngăn số ca tử vong tăng lên. Theo Zing trước đó, Bộ trưởng bang Haryana cho biết hôm 12/10 rằng chính quyền Ấn Độ đã yêu cầu ngừng sản xuất siro ho tại một nhà máy của Maiden Pharmaceuticals, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo rằng loại thuốc này có thể liên quan đến cái chết của 66 trẻ em ở Gambia.

Bộ trưởng Y tế bang Haryana, ông Anil Vij, nói với Asia News International rằng các nhà chức trách đã kiểm tra một nhà máy Maiden gần thị trấn Sonipat và phát hiện 12 vi phạm. Tuần trước, WHO cho biết phân tích trong phòng thí nghiệm đối với bốn sản phẩm Maiden - Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup và Magrip N Cold Syrup - có lượng diethylene glycol và ethylene glycol "không thể chấp nhận được", có thể gây độc và dẫn đến chấn thương thận cấp tính. Trong một báo cáo điều tra sơ bộ trước đó, cảnh sát Gambia nói rằng cái chết của 66 trẻ em do chấn thương thận cấp tính có liên quan đến loại siro ho được sản xuất tại Ấn Độ, được nhập khẩu thông qua một công ty có trụ sở tại Mỹ. Đây là một trong những sự cố tồi tệ liên quan đến thuốc từ Ấn Độ, thường được mệnh danh là “hiệu thuốc của thế giới”.

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