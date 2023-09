Xem xét cảnh báo loại siro ho xuất khẩu của Ấn Độ chứa các chất gây hại cho sức khỏe

Trước đó, ông Babbar đã tiến hành thanh tra nhà máy của Marion 4 lần sau khi vào tháng 12/2022, Uzbekistan thông báo có trẻ em tử vong do uống siro ho của công ty này. Các phân tích của Bộ Y tế Uzbekistan chỉ ra rằng các siro Ambronol và DOK-1 Max đều có chứa lượng lớn chất diethylene glycol hoặc ethylene glycol. Trẻ em đã sử dụng những thuốc này với liều cao hơn tiêu chuẩn do phụ huynh nhầm lẫn sản phẩm với thuốc phòng cảm lạnh hoặc theo lời khuyên của dược sĩ.

Cảnh báo siro ho. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố vào tháng 1, hơn 300 trẻ em, chủ yếu dưới 5 tuổi, tại Gambia, Indonesia và Uzbekistan đã tử vong vào năm ngoái do tổn thương thận cấp tính liên quan đến các loại thuốc ho dạng siro của các nhà sản xuất khác nhau. Philippines, Timor Leste, Senegal và Campuchia cũng có nguy cơ chịu ảnh hưởng vì vẫn đang bày bán thuốc này. Do đó, WHO kêu gọi các nước thành viên hành động khẩn cấp nhằm ngăn số ca tử vong tăng lên.

Theo Zing trước đó, Bộ trưởng bang Haryana cho biết hôm 12/10 rằng chính quyền Ấn Độ đã yêu cầu ngừng sản xuất siro ho tại một nhà máy của Maiden Pharmaceuticals, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo rằng loại thuốc này có thể liên quan đến cái chết của 66 trẻ em ở Gambia.