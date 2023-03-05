Giật mình bà vừa nướng mực vừa bế cháu không ngờ gặp bỏng nặng 

Tin y tế 05/03/2023 10:03

 Khi gần hết lửa, bà ngoại đổ thêm cồn gây phụt lửa, cháy xém tay bà và mặt, ngực, tứ chi của trẻ.  

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), nơi đây đã tiếp nhận liên tiếp 2 bé gái nhập viện vì bỏng. 

Trường hợp thứ nhất là bé V. H. G., 10 tháng tuổi, ngụ ở Tiền Giang. Trước khi nhập viện, trẻ đang tập đi rồi chồm đến chiếc bàn có bình đun nước sôi siêu tốc. Trẻ kéo dây điện làm bình nước sôi đổ lên người, gây phỏng mặt, ngực, tay, chân phải.

Gia đình lập tức đưa bé đến bệnh viện địa phương sơ cứu. Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Trường hợp thứ hai là bé T.N.T.V, 6 tháng tuổi, ngụ ở Đồng Nai. Trước nhập viện 3 giờ, trẻ được bà ngoại bế. Bà vừa chăm cháu vừa nướng mực bằng cồn. Khi gần hết lửa, bà ngoại đổ thêm cồn gây phụt lửa, cháy xém tay bà và mặt, ngực, tứ chi của trẻ. 

Giật mình bà vừa nướng mực vừa bế cháu không ngờ gặp bỏng nặng  - Ảnh 1
 

 

Giật mình bà vừa nướng mực vừa bế cháu không ngờ gặp bỏng nặng  - Ảnh 2

                              Trẻ bị bỏng nặng. Ảnh: VietNamNet

Người mẹ vội chạy đến bế con và dập lửa nên cũng bị bỏng. Khi đến bệnh viện địa phương, trẻ được sơ cứu rồi chuyển lên TP.HCM.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, hai trẻ đều trong tình trạng sốc với mạch nhẹ, chi mát, huyết áp khó đo. Trẻ bị bỏng nước sôi diện tích khoảng 40%, trẻ bị bỏng cồn với diện tích 35%. Các bé được bác sĩ truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc giảm đau và chăm sóc vết thương.

Sau đó, các em được chuyển đến Khoa Hồi sức ngoại điều trị. Sau hơn một tuần tình trạng vết thương của các bệnh nhi này đã dần cải thiện.

Theo Dân Trí trước đó, tai nạn bỏng cồn khi nướng mực cũng đã xảy ra vô cùng nguy hiểm. Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đang tiếp nhận điều trị cho hai trường hợp bỏng rất nặng.

Trường hợp đầu tiên là anh T.V.N. (32 tuổi, quê Kiên Giang) được bệnh viện tuyến tỉnh chuyển đến ngày 13/2 trong tình trạng bỏng lửa cồn 70% rải rác toàn thân, 5% độ sâu. Còn trường hợp thứ hai là chị T.T.K.H. (31 tuổi, vợ anh N.) nhập viện với chẩn đoán bỏng lửa cồn diện tích 27% vùng cổ, thân và tứ chi, 5% độ sâu.

Giật mình bà vừa nướng mực vừa bế cháu không ngờ gặp bỏng nặng  - Ảnh 3
Bỏng cồn vô cùng nguy hiểm. Ảnh: Dân Trí

Theo lời kể từ các bệnh nhân, gia đình họ sống cùng nhau trong một căn nhà trọ nhỏ tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Đêm 12/2, con gái 6 tuổi của anh N. đòi ăn khô mực, nên người cha lấy chai cồn sát khuẩn (dung tích 3 lít) mua từ thời điểm dịch Covid-19 đổ vào chảo để nướng cho bé ăn.

Khi đang nướng, người cha vô tình quơ tay trúng vào chai cồn lớn chưa đóng nắp kín, khiến cồn bị đổ vào ngọn lửa gây phựt nổ. Hậu quả là hai cha con anh N. bị cồn dính và cháy trực diện trên người. Nghe tiếng con gái la hét, người mẹ ở phòng bên cạnh lao ra cứu con thì cũng bị bỏng nặng.

Phát hiện sự việc, người dân sống cạnh nhà gia đình họ đã chạy đến để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Vợ chồng anh N. và chị H. được chăm sóc ở bệnh viện địa phương, trước khi chuyển lên tuyến trên ở TPHCM để điều trị tiếp. Trong khi đó vì vết thương quá nặng, bé gái 6 tuổi con họ đã tử vong sau 4 ngày điều trị.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hai bệnh nhân được bù dịch, chống sốc, giảm đau, thay băng, dùng kháng sinh, hỗ trợ thở oxy. Ngày 22/2, chị H. được mổ cắt lọc hoại tử lần đầu. Dự kiến nếu hồi phục thuận lợi, bệnh nhân sẽ được mổ ghép da. Còn anh N. phải vào phòng săn sóc đặc biệt gần một tuần để điều trị tích cực, hiện đã tạm qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng còn rất nặng.

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