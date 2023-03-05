Một loại thuốc bổ máu não bị thu hồi, tiêu hủy

Tin y tế 05/03/2023 09:55

Vì vi phạm chất lượng sản xuất, lô thuốc điều trị suy tuần hoàn não tại Việt Nam buộc phải thu hồi, tiêu hủy và chịu phạt 70 triệu đồng.

Thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, lô thuốc Npluvico điều trị suy tuần hoàn não buộc phải thu hồi, tiêu hủy vì vi phạm chất lượng. Ngày 4/3, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 công ty.

- Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam, địa chỉ ở Số 19 đường 18, khu phố 3, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, TP.HCM bị xử phạt 70 triệu đồng.

Lý do là công ty này sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2 đối với thuốc Npluvico, số Giấy đăng ký lưu hành VD-21622-14, số lô 2004, ngày sản xuất 12/5/2022, hạn dùng 12/5/2025. Đây là thuốc được chỉ định sử dụng trong suy tuần hoàn não; người bệnh có các biểu hiện như chóng mặt, nhức đầu, giảm trí nhớ và nhận thức hoặc rối loạn vận động hay cảm xúc...

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Thuốc bị thu hồi do không an toàn, vi phạm chất lượng. Ảnh: VietNamnNet

Ngoài ra, Cục Quản lý dược yêu cầu công ty này phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm chất lượng.

- Công ty cổ phần thương mại và phát triển Hà Lan, địa chỉ trụ sở chính ở cụm công nghiệp Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bị xử phạt 100 triệu đồng. Lý do được Cục Quản lý dược đưa ra là công ty không thực hiện kê khai giá thuốc trước khi lưu hành trên thị trường đối với 3 loại thuốc:

Eszol Tablet, số Giấy đăng ký lưu hành VN-17639-14, thuộc nhóm thuốc chống nhiễm khuẩn, điều trị ký sinh trùng, kháng virus và kháng nấm.

Fungiact, số Giấy đăng ký lưu hành VN-16978- 13; là thuốc điều trị viêm nhiễm khuẩn phụ khoa.

Pilixitam, số Giấy đăng ký lưu hành VN-16544-13 và Fetnal 500, số Giấy đăng ký lưu hành VN-22301-19, chỉ định sử dụng trong điều trị suy giảm chức năng nhận thức, triệu chứng chóng mặt, rung giật cơ...

Cùng lỗi vi phạm không kê khai giá thuốc trước khi lưu hành trên thị trường, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Đông Dương, địa chỉ ở tầng 3, tòa nhà Galaxy, số 69 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng bị Cục Quản lý dược xử phạt 80 triệu đồng. Loại thuốc không thực hiện kê khai giá là Lepro Tab (thuốc chống dị ứng), số giấy đăng ký lưu hành VN-21774-19.

- Công ty Cổ phần Dược Minh Hải, địa chỉ số 322 đường Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau bị xử phạt 100 triệu đồng do không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành với 2 loại thuốc.

Trước đó, theo VnExpress, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi, tiêu hủy lô Serum thâm X2 số IB023, do chứa Hydroquinone là chất Hiệp định mỹ phẩm ASEAN không cho phép dùng trong mỹ phẩm chăm sóc da.

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Sở Y tế TP Hà Nội kiểm tra Công ty Huyền Phi về hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, trong đó có việc sử dụng nguyên liệu Hydroquinone. Ảnh: Báo Đầu Tư

 

 

Cơ quan chức năng lấy mẫu Serum thâm X2 số lô IB023, kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy mẫu thử có chứa Hydroquinone. Tính năng, công dụng và thành phần công thức sản phẩm kê khai tại Phiếu công bố mỹ phẩm không thống nhất với ghi trên nhãn sản phẩm. Nhãn sản phẩm không ghi tên nước sản xuất theo quy định.

Cục Quản lý Dược yêu cầu nhà sản xuất là Công ty TNHH mỹ phẩm Huyền Phi thu hồi lô sản phẩm trên, tiêu hủy toàn bộ. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng và trả hàng về nơi cung ứng.

Sở Y tế TP Hà Nội kiểm tra Công ty Huyền Phi về hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, trong đó có việc sử dụng nguyên liệu Hydroquinone.

Thời gian qua, Cục Quản lý Dược liên tục thông báo thu hồi nhiều loại mỹ phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Hôm qua, 14 loại mỹ phẩm của một ở công ty ở Cần Thơ cũng bị thu hồi do các sản phẩm sản xuất tại cơ sở không đáp ứng các điều kiện về nhân sự, nhà xưởng sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.

Trước đó, cơ quan này cũng cảnh báo thị trường xuất hiện nhiều thuốc giả điều trị ung thư, đái tháo đường, huyết áp, dạ dày, thuốc nhỏ mắt.

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Từ khóa:   thu hồi thuốc thuốc vi phạm thuốc kém chất lượng

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