Mổ lấy khối u ngực nặng gần 3kg cho cô gái 18 tuổi, trường hợp hiếm gặp

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống từ đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), đơn vị đã thực hiện phẫu thuật thành công ca bệnh 18 tuổi có khối u quái (Teratoma) trung thất lành tính với kích thước lớn nặng gần 3kg.

Bố bệnh nhân cho hay, trước đó gia đình đã đưa con gái đi thăm khám tại nhiều bệnh viện trên Hà Nội nhưng chỉ cho ra kết quả bệnh về hô hấp và được cấp đơn thuốc về uống. Tuy nhiên, bệnh tình của chị M. không hề thuyên giảm mà còn ho, khó thở nhiều hơn ngay cả khi nằm…

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân T.T.N.M vào viện trong tình trạng ho ra máu, người mệt mỏi, khó thở. Trước khi nhập viện khoảng 2 tháng, bệnh nhân xuất hiện ho khạc đờm trắng đục, ho nhiều vào sáng sớm, khó thở khi ho, không sốt, không đau ngực, không sút cân. Chị T.T.N.M có tiền sử bệnh lupus ban đỏ hệ thống.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính lồng ngực người bệnh. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Ngay khi vào BV Việt Tiệp, chị M. được bệnh viện thực hiện một số xét nghiệm cận lâm sàng: xét nghiệm máu, chụp X-quang ngực thẳng, siêu âm màng phổi. Kết quả cho thấy, bệnh nhân thiếu máu nhẹ, có khối mờ lớn chiếm 2/3 dưới trường phổi phải, tràn dịch khoang màng phổi và dịch không đều. Sau đó, chị M. được chọc hút dịch màng phổi với dịch đục, màu hồng, làm xét nghiệm dịch có Rivalta (+).

Cũng theo Báo Giao Thông, khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ hút ra được nhiều dịch từ khối u, có màu vàng lẫn tổ chức bã đậu, xương, lông tóc. Vấn đề khó khăn đặt ra cho các bác sĩ phẫu thuật đó là khối u có kích thước quá lớn, dính vào màng ngoài tim, thần kinh hoành phải, dính vào phổi phải thùy trên và thùy giữa, chiếm chỗ trong lồng ngực nên cần cẩn trọng trong việc cân nhắc cũng như đề ra các phương án dự phòng khi gây mê để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Bệnh nhân được phẫu thuật thành công. Ảnh: Báo Giao Thông

Sau gần 3 tiếng, cuộc phẫu thuật thành công. Ngày thứ 10 sau phẫu thuật, người bệnh được rút ống dẫn lưu, sức khỏe tiến triển tốt, vết mổ lành khá nhanh. Hiện tại, thể trạng của người bệnh gần như bình thường, ăn uống tốt, tỉnh táo và đi lại bình thường.

Theo các bác sĩ BV Hữu nghị Việt Tiệp, đây là trường hợp người bệnh trẻ tuổi mắc loại u hiếm gặp và tồn tại trong một thời gian khá dài với chẩn đoán tràn dịch màng phổi trên nền bệnh lý tự miễn lupus ban đỏ hệ thống.