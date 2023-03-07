Nhập viện trong tình trạng cẳng tay trái tổn thương nặng, mất máu và các múi cơ bị bầm dập khiến người phụ nữ rơi vào tình trạng sốc và đau đớn.

Theo thông tin từ Zing, mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho hay đơn vị này vừa phẫu thuật, giữ lại cánh tay thành công cho chị T.T.Y. (công nhân, 33 tuổi) sau tai nạn lao động.

Trước đó, trong lúc vệ sinh máy móc, chị Y. bất ngờ bị cuốn tay vào máy ép khiến phần mềm cánh tay, cẳng tay trái tổn thương nặng nề. Toàn bộ phần da bị kéo rách từ cánh tay ngay dưới nách cho đến sát cổ tay. Các múi cơ bị bầm dập, dây thần kinh và các động mạch nuôi tay bị lộ hoàn toàn.

Ngay lập tức, nữ công nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sốc, đau đớn, hạ huyết áp và chảy máu nhiều ở vị trí vết thương. Các bác sĩ chỉ định xét nghiệm, dùng thuốc giảm đau mạnh, băng cầm máu, cố định cánh tay, sau đó nhanh chóng chuyển vào phòng mổ.

Sau phẫu thuật, tình trạng cấp máu ở cánh tay, đầu ngón tay dần ổn định. Ảnh: Zing News

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Minh Tân, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, chia sẻ: "Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp gặp nhiều khó khăn. Do bị máy ép cuốn, vết thương khá bẩn và có nhiều dị vật, chúng tôi phải cắt lọc kỹ lưỡng để tránh bị nhiễm trùng về sau".

Cũng theo VnExpress, bác sĩ phải cắt lọc kỹ lưỡng để tránh nhiễm trùng. Kíp mổ loại bỏ những tổ chức đã hoại tử và bảo tồn hệ thống mạch, thần kinh cho bệnh nhân, đảm bảo vận động sau này.

Bệnh nhân đang chăm sóc hậu phẫu để kiểm tra chức năng vận động.

Bác sĩ khuyến cáo thận trọng trong lao động, đảm bảo an toàn lao động, nhất là đối với máy móc. Mọi người nên trang bị kiến thức để khi xảy ra tai nạn cần biết cách sơ cứu vết thương, đến cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-nghet-tho-giay-phut-cuu-nguoi-phu-nu-bi-may-ep-cuon-canh-tay-cac-mui-co-bam-dap-rat-nhieu-di-vat-562365.html