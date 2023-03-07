Thanh Hóa: Bé trai 8 tháng tuổi suy gan cấp tính vì gia đình tự dùng Paracetamol hạ sốt

Tin y tế 07/03/2023 16:04

Khi mua thuốc về nhà điều trị, trẻ phải nhập viện trong tình trạng sốt 39 độ, buồn nôn, thở khò khè, bác sĩ nhận định suy gan cấp tính.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo giadinh.suckhoedoisong, Bệnh viện nhi Thanh Hóa cho biết, bệnh viện tiếp nhận, điều trị cho một trường hợp bị ngộ độc Paracetamol do gia đình tự ý dùng thuốc hạ sốt tại nhà.

Theo đó, bệnh nhi là cháu L.B.K. (8 tháng tuổi), ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa nhập viện trong tình trạng trẻ sốt 39 độ, buồn nôn, thở khò khè. Sau khi tiếp nhận, khám lâm sàng, cận lâm sàng các bác sĩ nhận định cháu suy gan cấp tính do ngộ độc thuốc hạ sốt, thành phần Paracetamol.Qua khai thác thông tin từ gia đình, chị B. là mẹ của bé L.B.K. cho biết, trước khi nhập viện, ở nhà con chị có biểu hiện sốt nên gia đình đã mua thuốc về uống, nhưng không đọc hướng dẫn sử dụng. Sau nhiều ngày dùng thuốc hạ sốt liên tiếp mà bệnh ko đỡ, cháu li bì, nôn, bú kém gia đình mới đưa cháu đến bệnh viện đi khám và nhập viện.

Thanh Hóa: Bé trai 8 tháng tuổi suy gan cấp tính vì gia đình tự dùng Paracetamol hạ sốt - Ảnh 1
Bé ngộ độc thuốc hạ sốt. Ảnh: giadinh.suckhoedoisong

Tại bệnh viện cháu bé được các bác sĩ tiến hành giải độc đặc hiệu; hỗ trợ tế bào gan. Sau 08 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, sức khỏe cháu ổn định và được ra viện theo dõi tại nhà.

Cũng theo Báo Công Lý, Paracetamol là một loại thuốc hạ sốt, giảm đau, là thuốc được bán trên thị trường rất nhiều, rất dễ mua. Đồng thời thuốc có nhiều tên gọi khác nhau nhưng thành phần đều chứa Paracetamol, người dân rất dễ dùng cùng lúc hoặc liên tiếp nhiều sản phẩm do bệnh không đỡ, kéo dài, tổng liều Paracetamol hàng ngày vượt quá quy định, dẫn tới quá liều và ngộ độc lúc nào không biết.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo, các gia đình nên mua và uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý mua thuốc cho con uống. Ngoài ra để tránh các cháu vô tình uống nhầm cần bảo quản thuốc đúng nơi quy định tránh xa tầm với của trẻ.

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