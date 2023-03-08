Một bệnh viện tại TP.HCM đã nhận tin báo từ phụ huynh tiếp tục bị lừa với thủ đoạn ‘con bị tai nạn’ phải cấp cứu, 2 phụ huynh mất đến 100 triệu đồng.

Theo thông tin từ Quốc hội TV, một trong số đó là trường hợp của anh N.V.T. (41 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM), sau khi nhận được điện thoại báo con ngã chấn thương sọ não, cần tiền gấp để bệnh viện tiến hành phẫu thuật, anh đã chuyển 50 triệu đồng. Tiếp đó, kẻ lừa đảo lại yêu cầu người đàn ông chuyển thêm lần 2, với số tiền 50 triệu đồng. Tuy nhiên, lúc này, anh T. đã tới cổng bệnh viện và xác nhận con không hề cấp cứu tại đây. Theo đại diện bệnh viện, kẻ xấu lợi dụng tâm lý lo lắng của phụ huynh khi nghe tin con nhập viện cấp cứu, nếu không nộp tiền hoặc nộp chậm thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tại thời điểm đó, họ không tỉnh táo nên đã chuyển tiền và bị trục lợi.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Nam Sài Gòn khẳng định, trong mọi trường hợp, không có việc nơi này liên hệ người nhà yêu cầu chuyển tiền để người bệnh được cấp cứu. Về chi phí điều trị, người nhà người bệnh sẽ được mời tới trực tiếp thanh toán. Mọi người có thể liên hệ đến tổng đài bệnh viện qua số điện thoại 1800.6767 để xác nhận lại thông tin chính xác. Thêm một bệnh viện nhận tin các phụ huynh bị lừa tiền vì con nhập viện 'cấp cứu'. Ảnh: Tuổi Trẻ Trước đó, theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết chỉ trong chưa đầy một giờ, khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận nhiều cuộc gọi của phụ huynh hỏi thông tin 'con cấp cứu tại bệnh viện'. Cụ thể, ngày 7-3, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho hay trong thời gian chưa đầy một giờ, từ 15h - 16h ngày 6-3, khoa cấp cứu bệnh viện đã nhận liên tiếp hai cuộc gọi từ phụ huynh của ba em học sinh.

Nhiều phụ huynh một trường quốc tế tại TP.HCM nhận được cuộc gọi từ người lạ thông báo con mình bị té chấn thương sọ não và đang lên ca mổ gấp, yêu cầu chuyển tiền. Khi đến bệnh viện tìm con, họ phát hiện mình đã bị lừa. Ngày 3-3, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã phát thông tin cảnh báo về việc mạo danh bệnh viện để lừa đảo phụ huynh. Cụ thể, từ 11h30 đến 14h cùng ngày, bàn hướng dẫn cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 3 phụ huynh của Trường Quốc tế Việt Úc TP.HCM đến tìm con. Nhiều phụ huynh đã bị lừa. Ảnh: Internet Theo các phụ huynh này, họ nhận được thông báo từ người lạ tự xưng là thầy giáo dạy tại trường này về việc con mình bị té chấn thương sọ não và đang lên ca mổ gấp.Người này yêu cầu các phụ huynh phải chuyển khoản để thầy giáo đóng tiền cho cháu vì đang rất gấp. Sau khi nhận được thông tin này, anh M.T.D. (42 tuổi) và anh T.M.H. (51 tuổi) cùng ngụ tại TP Thủ Đức đã chuyển vào số tài khoản lạ của đối tượng này tổng cộng 70 triệu đồng. Người còn lại chưa chuyển khoản mà trực tiếp đến bệnh viện tìm con. Sau khi tiếp nhận vụ việc, bảo vệ bệnh viện đã lập biên bản ghi nhận và hướng dẫn các phụ huynh trình báo với Công an phường 12, quận 5 (TP.HCM). Sau sự việc này, Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo nếu gặp trường hợp tương tự, phụ huynh có thể liên hệ đến tổng đài qua số điện thoại 028.3855.4137, nhấn phím 0. Sau đó, báo tổng đài viên kết nối đến khoa/phòng điều trị có liên quan để xác nhận thông tin người nhà nằm viện, các khoản viện phí, số tài khoản thanh toán của bệnh viện trước khi chuyển khoản.

Thêm nhiều phụ huynh bị lừa đảo theo kịch bản ‘con bị tai nạn’ và chuyển tiền để cấp cứu Mới đây, rất nhiều phụ huynh bị lừa đảo số tiền lớn theo hình thức gọi điện thông báo ‘con bị tai nạn’ cần cấp cứu khẩn cấp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/them-mot-benh-vien-thu-3-co-phu-huynh-tim-con-cap-cuu-2-nguoi-mat-100-trieu-ong-562817.html