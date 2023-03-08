Quảng Ninh: Ăn trứng vịt lộn, người đàn ông nhập viện cấp cứu

Vì thế trong suốt 3 ngày anh T. không thể ăn uống được gì, khó chịu và mệt mỏi nhiều, không đi tiểu được. Lúc này gia đình mới đưa anh đến khám tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống cho hay, do anh T. bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ nên gia đình nghĩ anh chỉ bị sặc đơn thuần và cũng không đưa anh đi khám hay kiểm tra. Anh T cũng không thể trao đổi lại được thông tin gì cho gia đình.

Phần cùi trắng trong trứng vịt lộn mà người bệnh bị hóc. Ảnh: Zing News

Sau khi tiến hành thăm khám và khai thác thông tin, các bác sĩ đánh giá người bệnh bị hóc dị vật . Bên cạnh đó do 3 ngày liên tục người bệnh không ăn uống được gì nên xét nghiệm có tình trạng suy thận cấp nặng với mức creatinin là 766 mcmol/l (chỉ số người bình thường mức creatinin là 74-110mcmol/l). Người bệnh được chỉ định nội soi thực quản dạ dày tá tràng cấp cứu để chẩn đoán, lấy dị vật, truyền dịch và lợi tiểu tích cực, lọc máu cấp cứu ngay sau khi can thiệp nội soi.

Cũng theo thông tin từ Zing, sau khi thăm khám và khai thác thông tin, các bác sĩ đánh giá người bệnh bị hóc dị vật. Bên cạnh đó, do 3 ngày liên tục người bệnh không ăn uống, xét nghiệm có tình trạng suy thận cấp nặng với mức creatinin là 766 mcmol/l (chỉ số người bình thường mức creatinin là 74-110 mcmol/l).

Người bệnh được chỉ định nội soi thực quản dạ dày tá tràng cấp cứu để chẩn đoán, lấy dị vật, truyền dịch và lợi tiểu tích cực, lọc máu ngay sau khi can thiệp nội soi.

Khi tiến hành nội soi, các bác sĩ phát hiện ở thực quản cách cung răng trước 15 cm có dị vật rắn chắc, bề mặt nhẵn, kích thước khoảng 4x4 cm che kín gần hết lòng thực quản. Các bác sĩ đã đưa dị vật xuống dạ dày và dùng dụng cụ lấy ra ngoài an toàn.

Người đàn ông phải nhập viện cấp cứu sau ăn trứng vịt lộn. Ảnh: Internet

Tại vị trí phía trên của dị vật, bác sĩ phát hiện có nhiều giả mạc và phù nề do ứ đọng lại ở thực quản. Dị vật được lấy ra ngoài là phần cùi trắng trong trứng vịt lộn.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đặc biệt và phức tạp vì có tiền sử thiểu năng trí tuệ.

Bác sĩ không tiếp xúc được với người bệnh, mọi thông tin đều khai thác qua người nhà, cùng với đó là tình trạng xét nghiệm rất xấu tại thời điểm nhập viện.

Bên cạnh đó, việc xử trí trường hợp này cũng đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như Nội Tiêu hóa, Tai Mũi Họng, Gây mê hồi sức, Thận tiết niệu... để nhanh chóng lấy dị vật ra ngoài an toàn, cũng như điều chỉnh tình trạng suy thận cho người bệnh.

Dị vật thực quản có thể gây ra các biến chứng như thủng ống tiêu hóa, áp-xe trung thất, thậm chí tử vong.

Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo trong quá trình ăn uống, người dân cần thận trọng, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh lý về tâm thần kinh, giảm nhận thức, răng yếu...

Nếu không may bị hóc, bạn không được tự ý điều trị bằng cách chữa mẹo mà cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được điều trị đúng cách.