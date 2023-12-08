Bác sĩ tiết lộ lý do khiến cơn ho kéo dài trong vài tháng vào mùa đông dù đã sử dụng kháng sinh

Cũng có một số thông tin cá nhân không chính thức về cơn ho dữ dội kéo dài. Như một người dùng TikTok đã nói: có vẻ như mọi người đều có “một cơn ho kéo dài trong nhiều tuần”.

Đó là mùa bệnh về đường hô hấp . Khi chúng ta dành nhiều thời gian trong nhà và tụ tập với bạn bè và gia đình để kỷ niệm các ngày lễ, số ca bị cúm, Covid-19 và vi-rút hợp bào hô hấp (RSV) đang gia tăng đều đặn trên khắp đất nước.

Theo các chuyên gia, nó dường như không phải là cúm hay Covid-19 mà là một mầm bệnh khác đang tấn công và kích thích hệ hô hấp của chúng ta.

Các bác sĩ trên khắp đất nước cũng đã nhận thấy điều đó. Tiến sĩ Scott Braunstein , bác sĩ nội khoa: “Chúng tôi đã chứng kiến ​​​​một số lượng lớn bệnh nhân bị nhiễm trùng đường hô hấp trên do virus điển hình nhưng bị ho kéo dài hàng tuần đến hàng tháng”.

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Tiến sĩ Janet O'Mahony, một bác sĩ nội kho, cho biết nhiều bệnh nhân của cô gần đây đã đến phòng khám với những cơn ho khó chịu kéo dài khoảng hai tuần. Một số người còn bị tắc nghẽn xoang, đau họng và chảy nước mũi sau.

O'Mahony nói với HuffPost: “Viêm phổi này có cơn ho khá nặng và dai dẳng”. Họ đã xét nghiệm âm tính với cúm và Covid-19. Hơn nữa, họ không phản ứng với kháng sinh, điều này cho thấy đó là “hoàn toàn do virus”, cô ấy nói.

O'Mahony nghi ngờ căn bệnh này “do các loại vi-rút thông thường gây cảm lạnh như rhovirus, virus corona nhưng không phải Covid-19 hoặc virus adeno gây ra”.

Theo Theodore Strange , một bác sĩ nội khoa, lý do chúng tôi không biết chính xác nguyên nhân gây ra bệnh là vì các bác sĩ chăm sóc ban đầu và phòng khám chăm sóc khẩn cấp không thường xuyên kiểm tra các loại virus khác này trừ khi có người nhập viện với các triệu chứng nghiêm trọng.. Ông cũng cho rằng adenovirus hoặc rhovovirus có thể là thủ phạm.

Theo Cleveland Clinic, những loại virus này gây ra các triệu chứng giống cúm và cảm lạnh, có thể kéo dài trong một thời gian.

Khi virus xâm nhập vào đường thở của chúng ta nó sẽ lây nhiễm vào các tế bào của chúng ta và nhân lên. Điều này có thể gây ra tình trạng viêm và kích ứng ở cổ họng, mũi và ngực của bạn và cần có thời gian để làm sạch.

Trên thực tế, Braunstein cho biết tình trạng ho dai dẳng rất có thể là do tình trạng viêm kéo dài ở đường thở - ngay cả sau khi hết virus, cơ thể vẫn tiếp tục tiết ra chất nhầy và gây co thắt các đường hô hấp.

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Ông giải thích, đối với một số người, tình trạng viêm này có thể kéo dài từ hai tuần đến hai tháng.

Với bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên, rất khó để xác định chính xác thời gian lây nhiễm của một người. Theo Strange, mọi người có khả năng lây nhiễm cực cao trong 24 giờ trước khi các triệu chứng xuất hiện.

Khả năng lây nhiễm tăng cao này có xu hướng kéo dài trong vài ngày. O'Mahony nói: “Với cảm lạnh, chúng tôi thường coi ba ngày đầu tiên là thời điểm lây lan tồi tệ nhất nhưng khả năng lây nhiễm có thể kéo dài hơn thế”.

Nói chung, mọi người vẫn có khả năng lây nhiễm trong khoảng 5 đến 7 ngày, Strange nói.

Như trường hợp của Covid-19, sau 10 ngày, người ta tin rằng mọi người không còn lây nhiễm nữa, Braunstein nói thêm.

Một số cá nhân có thể lây nhiễm lâu hơn. Ví dụ, những người có hệ thống miễn dịch yếu có thể phát tán adenovirus trong nhiều tháng, mặc dù không có triệu chứng.