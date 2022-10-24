Ăn sầu riêng có tốt không: Vô vàn lợi ích cho sức khỏe nếu ăn đúng cách!

Sầu riêng được mệnh danh là "vua của các loại trái cây" và là một loại trái phổ biến ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta, sầu riêng được trồng nhiều ở các tỉnh Nam Bộ và một số tỉnh ở miền Trung Tây Nguyên. Đây là loại trái cây lớn, có mùi nồng, vỏ cứng và nhiều gai, phần thịt quả sầu riêng màu vàng nhạt, mùi thơm nồng, vị béo ngọt. Nếu ai đã lỡ mê cái hương vị thơm ngon này của sầu riêng rồi, thì sẽ rất khó để "cai nghiện" được loại trái cây này nhé!

Trước khi có câu trả lời về vấn đề ăn sầu riêng có tốt không thì bạn nên biết rằng sầu riêng là loại trái cây cực kỳ giàu dinh dưỡng . Theo số liệu của Tổ chức Lương nông Quốc tế (FAO) thì cứ trong 100g phần thịt của trái sầu riêng thì có:

- Các chất khoáng vi lượng: Canxi 20mg, Photpho 63mg, Fe 0,9 mg, Kali 601mg, muối Natri 1mg;

- Các vitamin: thiamin (B1) 0,027mg, riboflavin (B2) 0,29mg, niacin (B3) 1,2mg, acid ascorbic (C) 37mg, A 10 IU.

Có thể thấy nguồn vitamin của trái sầu riêng là vô cùng phong phú và đa dạng. Chính vì thế, chắc chắn rằng ăn sầu riêng là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải cứ tốt là nên ăn nhiều, theo các chuyên gia khuyến nghị, lượng sầu riêng ăn chỉ nên ở mức vừa phải thôi. Ví dụ chỉ hơn 200gr phần ruột của trái sầu riêng là bạn đã có đủ 20% lượng carbohydrat cho cơ thể cho cả ngày rồi đấy!

Những lợi ích của trái sầu riêng với sức khỏe

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng vượt trội như trên, sầu riêng là loại trái cây thơm ngon, với vô vàn công dụng như:

Tốt cho hệ tiêu hóa

Sầu riêng là thực phẩm dồi dào chất xơ và rất tốt cho tiêu hóa, đặc biệt là giúp giảm và ngừa chứng táo bón. Chất xơ từ sầu riêng giúp hấp thu nước tốt hơn, thực phẩm trong dạ dày và ruột từ đó cũng được tiêu hóa dễ dàng hơn, từ đó dần dần cải thiện nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón.

Sầu riêng tốt cho tiêu hóa!

Tăng cường thể trạng, sức đề kháng

Trong trái sầu riêng có thành phần các chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất dồi dào, giúp chống lại sự phát triển của các gốc tự do, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, tăng cường miễn dịch,... từ đó giúp ngăn ngừa sự tấn công của vi khuẩn và mầm bệnh gây hại hiệu quả.

Ổn định huyết áp

Trong thành phần của sầu riêng có hàm lượng Kali khá cao (cứ 100gr sầu riêng có hơn 600mg Kali), giúp ổn định huyết áp rất hiệu quả, vì việc thiếu Kali có thể gây ra tình trạng tăng huyết áp và gây nhiều biến chứng về bệnh tim mạch như suy tim, đột quỵ, suy thận… Chính vì vậy, khi bị huyết áp cao, bạn cũng có thể ăn sầu riêng 3-4 lần một tuần với mỗi lần khoảng 1 múi là vừa đủ nhé.

Các món ăn từ sầu riêng có thể hỗ trợ điều chỉnh huyết áp hiệu quả!

Giúp xương khớp khỏe mạnh hơn

Canxi, kali và photpho có trong sầu riêng đều là những khoáng chất cần thiết để giúp cho xương khớp chắc khỏe, hạn chế tình trạng đau nhức xương khớp và tăng cường sức mạnh cơ bắp. Thỉnh thoảng ăn sầu riêng cũng là một cách tốt để giúp bạn giảm bớt tình trạng đau nhức xương khớp và tăng cường sức khỏe xương khớp của bản thân mình.

Giảm bớt trầm cảm, mất ngủ

Rất nhiều các nghiên cứu khoa học trên thế giới chỉ ra rằng: những người có nồng độ serotonin thấp thường có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao. Trong khi đó, thành phần của trái sầu riêng có chứa chất acid amin tryptophan cao, còn giàu vitamin B6 giúp làm tăng nồng độ seroronin, có tác dụng giúp giảm bớt trầm cảm, ngủ ngon giấc hơn, tạo ra cảm giác thư thái, đẩy lùi trạng thái lo âu, chán nản. Vì thế, nếu bạn thường hay mất ngủ, lo âu, hãy ăn sầu riêng ngay nhé!

Ăn sầu riêng giúp ngủ ngon hơn!

Tốt cho phụ nữ hiếm muộn

Trong trái sầu riêng có chứa nguồn estrogen tự nhiên giúp tăng cường nội tiết tố nữ, giúp phụ nữ dễ thụ thai hơn. Đồng thời, sầu riêng cũng được chứng minh rằng có thể giúp cả nam giới và nữ giới tăng ham muốn tình dục, tăng chất lượng tinh trùng ở nam giới. Ngoài ra, sầu riêng cũng chứa hàm lượng folate cao, có công dụng giúp thúc đẩy tăng cường sức khỏe của phụ nữ trước khi mang thai.

Những ai không nên ăn sầu riêng?

Sầu riêng ăn đúng, vừa đủ thì sẽ mang lại nhiều lợi ích. Ngược lại, nếu ăn sai cách, ăn quá nhiều thì sẽ gây ra những điều bất lợi đối với sức khỏe. Vậy những ai nên tránh ăn sầu riêng?

Người đang giảm cân

Sầu riêng là một trái cây nhiều đường và rất nhiều calo, nên khi ăn quá nhiều sẽ làm tăng lượng đường và năng lượng cho cơ thể, nếu nguồn năng lượng này không được tiêu thụ hết thì sẽ dẫn đến sự hình thành mỡ. Chính vì vậy, các chị em đang có ý định giảm cân, thì hãy tránh xa loại quả này nhé. Nếu vẫn thích ăn quá, thì chị em cũng chỉ nên ăn ít và cần phải tập luyện nhiều hơn sau mỗi lần ăn sầu riêng.

Sầu riêng có hàm lượng calo và đường cao, dễ gây tăng cân!

Người bị tiểu đường

Sầu riêng là một loại trái cây ngọt và có nhiều đường, chính vì vậy, người bị bệnh tiểu đường không nên chọn loại trái cây này, kẻo sẽ làm tăng lượng đường trong máu và khiến bệnh tiến triển nặng hơn

Người có thể trạng yếu

Theo các chuyên gia, những người thể trạng yếu như người gầy ốm, da khô, khát nước, khó ngủ, đêm ngủ ra mồ hôi trộm, nước tiểu vàng, đi tiểu ít, đại tiện táo bón, cao huyết áp, đang bị các bệnh viêm nhiễm,… cần hạn chế ăn sầu riêng vì sẽ không tốt cho sức khỏe.

Người thể nhiệt, dễ bị mụn nhọt

Ăn sầu riêng có nổi mụn không? Có nhé các bạn. Sầu riêng có tính nhiệt và rất dễ gây nóng trong người. Vì vậy, nếu bạn ăn quá nhiều thì có thể sẽ gây ra tình trạng mụn nhọt, nóng nực, người bốc hỏa. Vì vậy, mỗi lần ăn chỉ nên ăn 1-2 múi là tối đa. Và để giảm nóng nhiệt thì bạn có thể uống thêm nhiều nước lọc hoặc sau đó ăn uống những đồ mát như cam, chanh, nước dừa, nước rau má… để cân bằng và giải nhiệt.

Ăn sầu riêng nhiều có thể gây mụn nhọt, nóng trong người!

Người sử dụng rượu

Tuyệt đối không ăn sầu riêng khi uống rượu, vì sự kết hợp gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, hơi thở nặng mùi, người bốc hỏa, bứt rứt. Đặc biệt, sầu riêng và rượu còn gây thêm khó khăn và gánh nặng cho gan, thận nữa, các chị em hãy lưu ý về sự kết hợp này nhé!

Tóm lại, sầu riêng là một loại trái đặc sản, mang hương vị thơm ngon và rất giàu dinh dưỡng, đây sẽ là một loại trái cây siêu bổ dưỡng nếu bạn biết ăn đúng cách với lượng vừa đủ. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các chị em biết bổ sung loại trái cây này một cách thông minh, để thu được lợi ích tốt nhất nhé!