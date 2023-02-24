9 loại tinh dầu có lợi ích tuyệt vời cho tâm trí và cơ thể của bạn!

Sức khỏe 24/02/2023 16:15

Đâu là những loại tinh dầu mà bạn nên sở hữu ngay hôm nay?

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Tinh dầu vốn là một “thế giới hương thơm” với vô vàn những công dụng, khiến nhiều người trong chúng ta không biết nên bắt đầu lựa chọn từ loại tinh dầu nào. Nhằm giúp các chị em bớt lưỡng lự trước hàng sa số những mùi hương tinh dầu, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý chị em 9 loại tinh dầu nên có trong tủ nhà, để giúp các chị em thư giãn tinh thần và cơ thể nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

9 loại tinh dầu có lợi ích tuyệt vời cho tâm trí và cơ thể của bạn! - Ảnh 1
 Tinh dầu mở ra một thế giới hương thơm với vô vàn công dụng hữu ích!

Tinh dầu là chiết xuất đậm đặc từ thực vật đã được sử dụng hàng ngàn năm vì lợi ích trị liệu của chúng. Thật vậy, những công dụng nổi bật nhất của tinh dầu phải kể đến là giúp cải thiện tâm trạng, cải thiện chứng đau nửa đầu,...và vô vàn những công dụng hữu ích khác nữa.

Tuy vậy, nên lựa chọn loại tinh dầu nào là hợp lý nhất?

Top 9 loại tinh dầu mang đến lợi ích tuyệt vời cho tâm trí và cơ thể bạn

Theo Malika Singh, Huấn luyện viên Sức khỏe và Dinh dưỡng, đã gợi ý 6 loại tinh dầu hàng đầu nên trang bị cho tủ đồ của bạn:

1. Tinh dầu Oải hương 

9 loại tinh dầu có lợi ích tuyệt vời cho tâm trí và cơ thể của bạn! - Ảnh 2
 Tinh dầu Hoa oải hương được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu!

Thường được gọi là vua của các loại tinh dầu, loại tinh dầu này rất lý tưởng để thư giãn, giảm lo lắng và có thể nâng cao chất lượng giấc ngủ. Chỉ cần một vài giọt dầu này trên gối là bạn có thêm ngay công dụng làm dịu giấc ngủ cho một đêm ngon giấc rồi đấy. Đặc biệt, nó cũng có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm và có thể được sử dụng để điều trị các tình trạng da. Không chỉ vậy, tinh dầu hoa oải hương cũng rất tuyệt để giữ cho tủ quần áo của bạn luôn thơm tho và tươi mát đấy nhé.

2. Tinh dầu Chanh

9 loại tinh dầu có lợi ích tuyệt vời cho tâm trí và cơ thể của bạn! - Ảnh 3
 Tinh dầu Chanh mang hương thơm tươi mát, đem đến cho bạn một tâm trạng vui vẻ!

Loại tinh dầu này có vô số ưu điểm và ứng dụng. Nó có thể giúp nuôi dưỡng làn da của bạn, không chỉ vậy, mùi hương sảng khoái mạnh mẽ của nó còn có thể được khuếch tán khắp nhà như một chất tẩy rửa tự nhiên nữa. Ngoài ra, hương thơm từ tinh dầu chanh cũng tràn đầy năng lượng và giúp thúc đẩy cảm giác nhẹ nhàng, sảng khoái và vui vẻ cho bạn.

3. Tinh dầu Bạc hà

9 loại tinh dầu có lợi ích tuyệt vời cho tâm trí và cơ thể của bạn! - Ảnh 4
 Tinh dầu Bạc hà được biết đến vô vàn công dụng hữu ích mà bạn không thể bỏ qua!

Một giọt tinh dầu bạc hà có thể giúp bạn giảm đau nhức và nghẹt mũi. Đồng thời, một giọt tinh dầu xoa bóp vào cổ sẽ đánh thức các giác quan và giảm căng thẳng. Nó cũng là loại dầu linh hoạt đến nỗi bạn thậm chí có thể sử dụng tinh dầu bạc hà với dầu gội đầu để kích thích sự lưu thông máu trên da đầu. Đặc biệt, khi bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy nhỏ vài giọt tinh dầu bạc hà vào nước lạnh hoặc nước ngâm chân để cơ thể được thư giãn nhé. Có thể nói, đây là loại tinh dầu mà bạn “nhất định phải có” trong tủ tinh dầu của mình nhé!

4. Tinh dầu Hương thảo

9 loại tinh dầu có lợi ích tuyệt vời cho tâm trí và cơ thể của bạn! - Ảnh 5
 Tinh dầu Hương thảo giúp nâng cao sự tập trung!

Tươi mới, nâng cao năng lượng và sự tập trung là những ưu điểm nổi bật của tinh dầu Hương thảo. Đây là một loại dầu tuyệt vời để tăng cường sức mạnh não bộ. Hương thơm từ loại tinh dầu này thậm chí có thể cải thiện tốc độ và độ chính xác trong các công việc đòi hỏi trí óc. Chính vì vậy, các chị em văn phòng hãy thêm ngay loại tinh dầu này vào bàn làm việc và không gian học tập để nâng cao sự tập trung và hiệu suất công việc.

5. Tinh dầu Ngọc lan tây

9 loại tinh dầu có lợi ích tuyệt vời cho tâm trí và cơ thể của bạn! - Ảnh 6
 Tinh dầu Ngọc lan tây nổi bật với công dụng làm dịu chứng viêm!

Hương thơm từ tinh dầu ngọc lan tây được biết là có tác dụng làm dịu chứng viêm, tạo cảm giác thư giãn và thậm chí có thể làm giảm nhịp tim và huyết áp hiệu quả.

6. Tinh dầu Trầm hương

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 Tinh dầu Trầm hương giúp trẻ hóa làn da và giúp làm dịu kích ứng da vô cùng tốt!

Trầm hương, được coi là một trong những loại tinh dầu có giá trị và độc đáo nhất với những công dụng “phi thường”. Nó có thể hydrat hóa và làm trẻ hóa làn da, đồng thời làm dịu làn da bị kích ứng. Hương thơm của loại dầu này cũng giúp cân bằng tâm trạng, khiến bạn cảm thấy yên bình, thư thái và bình tĩnh.

7. Tinh dầu Tràm trà

9 loại tinh dầu có lợi ích tuyệt vời cho tâm trí và cơ thể của bạn! - Ảnh 8
 Tinh dầu Tràm trà thường được sử dụng để sát trùng, điều trị mụn trứng cá,...

Tinh dầu tràm trà được biết đến với đặc tính sát trùng và chống viêm mạnh mẽ. Nó có thể được sử dụng để điều trị mụn trứng cá, nhiễm nấm và gàu. Đồng thời, loại tinh dầu này cũng có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và thúc đẩy quá trình lành bệnh.

8. Tinh dầu Bạch đàn

9 loại tinh dầu có lợi ích tuyệt vời cho tâm trí và cơ thể của bạn! - Ảnh 9
 Tinh dầu Bạch đàn giúp điều trị về các chứng hô hấp và khớp vô cùng hiệu quả!

Dầu bạch đàn thường được sử dụng để điều trị các vấn đề về hô hấp như ho, cảm lạnh và nhiễm trùng xoang. Nó cung cấp một hiệu ứng làm mát có thể giúp giảm đau cơ và khớp. Đặc biệt, loại tinh dầu này cũng có thể được dùng để đuổi côn trùng một cách tự nhiên.

9. Tinh dầu Đàn hương

9 loại tinh dầu có lợi ích tuyệt vời cho tâm trí và cơ thể của bạn! - Ảnh 10
Tinh dầu Đàn hương mang công dụng làm dịu và ổn định tinh thần! 

Tinh dầu Đàn hương được chiết xuất từ cây gỗ đàn hương thơm và được biết đến với tác dụng làm dịu và ổn định tinh thần. Nó cũng có thể giúp giảm lo lắng, thúc đẩy thư giãn và cải thiện tinh thần minh mẫn. Không chỉ vậy, loại tinh dầu này cũng được sử dụng trong y học để điều trị các tình trạng da như mụn trứng cá, chàm và bệnh vẩy nến.

Trên đây là top 9 loại tinh dầu có lợi cho tâm trí và cơ thể của bạn. Với những thông tin hữu ích mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả còn chần chừ gì mà không nhanh tay thêm ngay những chai tinh dầu nhỏ xinh này vào cuộc sống hàng ngày của mình thôi nào?!

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