6 mùi hương giúp ích cho sức khoẻ của bạn: Có loại giảm căng thẳng, giảm đau vô cùng hiệu quả

Mùi hương không phải chỉ bay trên không trung. Tùy thuộc vào mùi hương, nó cũng giúp ích cho trí nhớ, tâm trạng và năng lượng của bạn. Khứu giác của con người có thể phân biệt hàng nghìn mùi hương và tinh vi gấp 10.000 lần vị giác. Có hàng triệu thụ thể khứu giác trong mũi.

Khi hàng triệu thụ thể khứu giác trong mũi của bạn cảm nhận được mùi hương, chúng không chỉ kiểm soát được trí nhớ và cảm xúc của bạn, mà chúng còn kiểm soát những hành vi cơ bản, thú vui và thậm chí cả chứng nghiện.

Do đó, mùi hương của nước hoa có thể làm giảm mức độ căng thẳng, cải thiện hiệu suất tinh thần, thể chất, và giảm đau. Trang thông tin điện tử của Mỹ 'newbyrealty.com' đã giới thiệu 6 mùi hương có tác dụng tăng cường sức khỏe .

Khi các thụ thể này cảm nhận được mùi, thông tin đó sẽ được truyền đến các dây thần kinh khứu giác trong não. Tại đây, tín hiệu sẽ được phân loại và truyền đến hệ thống ngoại vi (hệ limbic). Khu vực này không chỉ kiểm soát trí nhớ và cảm xúc mà còn cả những hành vi cơ bản như ăn uống...

Hương hoa oải hương cho giấc ngủ sâu

Ảnh minh họa: Internet

Có một lý do tại sao gối được lấp đầy bởi hoa oải hương phổ biến trong nhiều thế kỷ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoa oải hương làm giúp bạn có giấc ngủ sâu.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cũng có nghiên cứu đã chỉ ra rằng mùi hương của hoa oải hương có thể giúp điều trị chứng mất ngủ.

Hương táo xanh ngăn cảm giác thèm ăn

Ảnh minh họa: Internet

Mùi thơm của táo xanh sẽ giúp bạn giải quyết cơn thèm. Có một cuộc khảo sát cho thấy những người thừa cân ngửi mùi hương táo xanh khi hon cảm thấy thèm ăn thì cân nặng của họ sẽ giảm nhiều hơn so với những người không ngửi.

Hương cam làm dịu tâm trí

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu của nước Áo cho thấy những người ngửi mùi cam trước một cuộc biểu tình sẽ ít lo lắng hơn, năng động và bình tĩnh hơn so với những người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Hương thảo giúp nâng cao khả năng học tập

Ảnh minh họa: Internet

Trong một nghiên cứu trên 48 sinh viên đại học ở Anh, cho thấy những sinh viên ngửi mùi hương thảo có thành tích học tập vượt trội trong các bài kiểm tra trí nhớ và nhanh nhẹn hơn những người không ngửi.

Ảnh minh họa: Internet

Bạc hà và hương hoa oải hương giúp giảm đau

Ảnh minh họa: Internet

Khi những bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật nội soi dạ dày ngửi thấy mùi hoa oải hương, họ sẽ thấy giảm đau và cần ít thuốc giảm đau hơn. Hương thơm bạc hà cũng có tác dụng giảm đau đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu từ Đức cho thấy hương bạc hà có hiệu quả tương tự như acetaminophen (thành phần thuốc hạ sốt).

Ảnh minh họa: Internet

Hương bạc hà giúp nâng cao khả năng vận động

Ảnh minh họa: Internet

Khi các cầu thủ của đội bóng rổ đại học ở Mỹ ngửi thấy mùi bạc hà, thì động lực, năng lượng, tốc độ và sự tự tin của họ được cải thiện đáng kể. Một số vận động viên sử dụng thuốc hít bạc hà.

Ảnh minh họa: Internet

Một công ty sản xuất đồ thể thao thậm chí còn thêm hương bạc hà vào áo lót thể thao của họ.

Theo Kormedi