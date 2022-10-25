6 mùi hương giúp ích cho sức khoẻ của bạn: Có loại giảm căng thẳng, giảm đau vô cùng hiệu quả

Bạn có biết rằng mùi hương cũng giúp ích rất nhiều cho sức khỏe của bạn không?
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Khi hàng triệu thụ thể khứu giác trong mũi của bạn cảm nhận được mùi hương, chúng không chỉ kiểm soát được trí nhớ và cảm xúc của bạn, mà chúng còn kiểm soát những hành vi cơ bản, thú vui và thậm chí cả chứng nghiện.
Mùi hương không phải chỉ bay trên không trung. Tùy thuộc vào mùi hương, nó cũng giúp ích cho trí nhớ, tâm trạng và năng lượng của bạn. Khứu giác của con người có thể phân biệt hàng nghìn mùi hương và tinh vi gấp 10.000 lần vị giác. Có hàng triệu thụ thể khứu giác trong mũi.
Khi các thụ thể này cảm nhận được mùi, thông tin đó sẽ được truyền đến các dây thần kinh khứu giác trong não. Tại đây, tín hiệu sẽ được phân loại và truyền đến hệ thống ngoại vi (hệ limbic). Khu vực này không chỉ kiểm soát trí nhớ và cảm xúc mà còn cả những hành vi cơ bản như ăn uống...
Do đó, mùi hương của nước hoa có thể làm giảm mức độ căng thẳng, cải thiện hiệu suất tinh thần, thể chất, và giảm đau. Trang thông tin điện tử của Mỹ 'newbyrealty.com' đã giới thiệu 6 mùi hương có tác dụng tăng cường sức khỏe.
Hương hoa oải hương cho giấc ngủ sâu
Có một lý do tại sao gối được lấp đầy bởi hoa oải hương phổ biến trong nhiều thế kỷ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoa oải hương làm giúp bạn có giấc ngủ sâu.
Ngoài ra, cũng có nghiên cứu đã chỉ ra rằng mùi hương của hoa oải hương có thể giúp điều trị chứng mất ngủ.
Hương táo xanh ngăn cảm giác thèm ăn
Mùi thơm của táo xanh sẽ giúp bạn giải quyết cơn thèm. Có một cuộc khảo sát cho thấy những người thừa cân ngửi mùi hương táo xanh khi hon cảm thấy thèm ăn thì cân nặng của họ sẽ giảm nhiều hơn so với những người không ngửi.
Hương cam làm dịu tâm trí
Các nghiên cứu của nước Áo cho thấy những người ngửi mùi cam trước một cuộc biểu tình sẽ ít lo lắng hơn, năng động và bình tĩnh hơn so với những người khác.
Hương thảo giúp nâng cao khả năng học tập
Trong một nghiên cứu trên 48 sinh viên đại học ở Anh, cho thấy những sinh viên ngửi mùi hương thảo có thành tích học tập vượt trội trong các bài kiểm tra trí nhớ và nhanh nhẹn hơn những người không ngửi.
Bạc hà và hương hoa oải hương giúp giảm đau
Khi những bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật nội soi dạ dày ngửi thấy mùi hoa oải hương, họ sẽ thấy giảm đau và cần ít thuốc giảm đau hơn. Hương thơm bạc hà cũng có tác dụng giảm đau đầu.
Theo một nghiên cứu từ Đức cho thấy hương bạc hà có hiệu quả tương tự như acetaminophen (thành phần thuốc hạ sốt).
Hương bạc hà giúp nâng cao khả năng vận động
Khi các cầu thủ của đội bóng rổ đại học ở Mỹ ngửi thấy mùi bạc hà, thì động lực, năng lượng, tốc độ và sự tự tin của họ được cải thiện đáng kể. Một số vận động viên sử dụng thuốc hít bạc hà.
Một công ty sản xuất đồ thể thao thậm chí còn thêm hương bạc hà vào áo lót thể thao của họ.
Theo Kormedi